La défenseure d’Arsenal Leah Williamson s’est envolée pour Ibiza avec sa compagne, le mannequin américain Elle Smith, afin de profiter de vacances ensoleillées. La joueuse, écartée du dernier groupe des Lionesses en raison d’une blessure, en a donc profité pour se ressourcer

Williamson a publié sur Instagram plusieurs photos de son séjour à Ibiza, accompagnées du hashtag « IBZ ». La défenseure d’Arsenal semblait savourer cette pause bien méritée après une saison intense, aussi bien en club qu’en sélection. Elle était accompagnée du mannequin américain Smith, régulièrement vu aux côtés de la capitaine des Three Lions.

Ces vacances surviennent peu après son forfait avec l’Angleterre : victime d’une lésion aux ischio-jambiers, la défenseure centrale a cédé sa place à Grace Fisk pour les rencontres face à l’Espagne et l’Ukraine.







