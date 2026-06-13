Getty Images
Traduit par
La défenseure d’Arsenal Leah Williamson s’est envolée pour Ibiza avec sa compagne, le mannequin américain Elle Smith, afin de profiter de vacances ensoleillées. La joueuse, écartée du dernier groupe des Lionesses en raison d’une blessure, en a donc profité pour se ressourcer
Williamson savoure un moment de répit bien mérité après une blessure décevante.
Williamson a publié sur Instagram plusieurs photos de son séjour à Ibiza, accompagnées du hashtag « IBZ ». La défenseure d’Arsenal semblait savourer cette pause bien méritée après une saison intense, aussi bien en club qu’en sélection. Elle était accompagnée du mannequin américain Smith, régulièrement vu aux côtés de la capitaine des Three Lions.
Ces vacances surviennent peu après son forfait avec l’Angleterre : victime d’une lésion aux ischio-jambiers, la défenseure centrale a cédé sa place à Grace Fisk pour les rencontres face à l’Espagne et l’Ukraine.
- Getty Images
Des interrogations subsistent sur la condition physique de Williamson.
Cependant, Wiegman a déjà souligné la nécessité de gérer la défenseuse avec prudence. Elle a déclaré que le staff médical ne souhaitait pas prendre de « risques inconsidérés » avec Williamson, alors que celle-ci s’efforce de retrouver sa pleine forme. Ce nouveau contretemps s’ajoute à une période déjà complexe pour la star d’Arsenal, multipliant les pépins physiques depuis son retour d’une longue indisponibilité due à une blessure au genou. Des problèmes musculaires ont régulièrement interrompu ses efforts pour retrouver une régularité tant en club qu’en sélection nationale.
Un nouveau défi se présente dans une période irrégulière.
Williamson demeure l’une des joueuses les plus influentes à Arsenal comme en équipe d’Angleterre, mais sa carrière est régulièrement perturbée par des problèmes physiques récurrents. Une élongation au mollet contractée en début de saison 2025-2026 l’a tenue éloignée des terrains pendant près d’un mois, alors qu’elle commençait tout juste à retrouver son rythme.
Ces contretemps ont contraint les staffs d’Arsenal et de la sélection à gérer minutieusement sa charge de travail afin d’éviter toute récidive. Malgré ces pépins physiques, Williamson demeure une leader incontournable des Lionesses et un élément clé des plans de la sélectionneuse Renee Slegers lorsqu’elle est disponible.
- Getty Images
L'attention se porte désormais sur la phase de récupération.
La priorité immédiate de Williamson est de finaliser sa convalescence et de retrouver son plein potentiel physique avant la saison 2026-2027. Arsenal, attendu sur plusieurs tableaux, dont la Ligue des champions féminine et la Super League féminine, comptera sur la présence de sa défenseuse. Sur le plan international, Williamson vise un retour en sélection anglaise dès que possible. Pour l’instant, elle se consacre à sa rééducation et à sa préparation en vue du prochain exercice.