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PSG campione d'Europa HDGetty Images
Nino Duit

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La défense d’Arsenal a cédé sur son point faible présumé, et son arme fatale est restée muette face au PSG

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Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a battu Arsenal aux tirs au but et a ainsi conservé son titre en Ligue des champions. Voici trois faits marquants de ce match à suspense disputé à Budapest.

Kai Havertz a ouvert le score pour Arsenal dès la 6e minute, mais Ousmane Dembélé a égalisé à la 65e sur penalty. Après une prolongation sans but, le PSG l’a emporté 4-3 aux tirs au but. Chez les Gunners, Eberechi Eze et Gabriel ont manqué leur tentative, tandis que, côté parisien, seul Nuno Mendes, visiblement épuisé, a échoué.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    La défense d’Arsenal a cédé face au PSG exactement là où l’on s’y attendait.

    Tout a souri au FC Arsenal. Après l’ouverture du score précoce de Kai Havertz, les Londoniens se sont concentrés sur ce qu’ils savent faire de mieux : défendre. Le Paris Saint-Germain a fait circuler le ballon aux abords de la surface adverse, en vain : le bloc 4-4-2 des Gunners est resté imperméable. Les Gunners ont immédiatement repoussé tous les centres, tacles et têtes hors de la surface de réparation. Les rares tirs lointains sont passés au-dessus du but.

    Pendant 62 minutes, la meilleure défense du Vieux Continent a tenu en échec la meilleure attaque. Les Gunners ont réalisé l’exploit de neutraliser les trois redoutables avant-postes parisiens, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. À Munich, on s’est forcément interrogé : comment est-ce possible ? Lors de la demi-finale spectaculaire contre le Bayern, le PSG avait pourtant inscrit six buts.

    Finalement, le rempart londonien a cédé là où on l’attendait : sur son point faible, le flanc droit. Le latéral droit titulaire Jurrien Timber n’était pas encore prêt à retrouver le onze après plus de deux mois d’arrêt, et son suppléant Ben White étant à l’infirmerie, l’entraîneur Mikel Arteta a dû aligner son troisième choix : le central Cristhian Mosquera. À 21 ans, l’Espagnol n’avait disputé que six matchs officiels cette saison à ce poste.

    C’est donc là que Mosquera s’est retrouvé en duel avec Khvicha Kvaratskhelia, le meilleur joueur du PSG cette saison en Ligue des champions. En première période, l’Azerbaïdjanais n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’Espagnol. Peu après la mi-temps, Mosquera écope d’un carton jaune pour perte de temps, compliquant encore sa tâche. À la 63^e minute, le coup est tombé : Kvaratskhelia lui échappe et est fauché par derrière dans la surface. Ousmane Dembélé transforme le penalty logique pour égaliser (1-1).

    Peu après, Mosquera a cédé sa place et Timber a fait son retour sur la plus grande des scènes. Après l’égalisation, le PSG s’est montré un peu plus dangereux, mais rarement vraiment convaincant. Kvaratskhelia a manqué la meilleure occasion de porter le score à 2-1 (77^e), avant d’être lui aussi remplacé.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    L’arme la plus redoutable d’Arsenal n’a pas réussi à faire la différence contre le PSG.

    En toute fin de prolongation, un cri de joie a soudainement fusé dans la Puskas Arena. Les Gunners ont levé les poings au ciel, entonnant leurs chants. La raison ? Ce n’est pas parce que les Londoniens venaient de marquer le but victorieux, mais parce qu’ils venaient d’obtenir un corner. Les fans d’Arsenal le savaient : la victoire était dans l’air.

    Les Londoniens sont en effet les rois incontestés des corners en Europe, car ils ont perfectionné des méthodes à la limite de la légalité pour déstabiliser les gardiens adverses. Ils ont inscrit 18 buts sur coups de pied arrêtés durant leur campagne vers le titre, un record dans l’histoire de la Premier League. Déjà, lors de la victoire contre le Bayern Munich à l’automne, ce coup de pied arrêté s’était avéré décisif. Cette fois, le centre de Noni Madueke est repoussé, puis la mêlée qui suit ne donne rien : pas de but victorieux. L’arbitre allemand Daniel Siebert siffle alors la fin de l’action.

    Cette fois, l’arbitre attend bien que le coup de pied soit joué. Peu avant la mi-temps, Arsenal avait déjà obtenu un premier corner. Alors que les fans se préparaient à exulter, Bukayo Saka s’était dirigé vers le poteau avec délectation. Mais pour l’arbitre allemand Daniel Siebert, ce petit jeu durait trop longtemps : le temps additionnel était épuisé, il a donc sifflé immédiatement la pause. Les Gunners ont alors assisté, stupéfaits, à la fin de la première période. Il a fallu attendre le début des prolongations pour voir Noni Madueke bénéficier de deux tentatives : la première a été repoussée par Goncalo Ramos, la seconde a frôlé le petit filet. La principale arme offensive d’Arsenal est donc restée muette face au PSG.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Les deux Allemands ont brillé à Budapest.

    Même si aucune équipe de Bundesliga n’était en lice à Budapest, deux Allemands ont tout de même foulé la pelouse. L’arbitre Daniel Siebert, d’abord, a rendu une copie globalement irréprochable malgré l’ire des Londoniens. Il a sifflé juste sur les actions clés et n’a pas hésité à prendre des décisions délicates.

    Son refus d'accorder un corner dans le temps additionnel de la première mi-temps s'est révélé tout aussi justifié que le penalty sifflé en faveur du PSG et le carton jaune préalable infligé à Mosquera pour gain de temps. Il a également annulé à juste titre une remise en jeu incorrecte de Joao Neves. En prolongation, il a estimé, de façon discutable mais défendable, qu’il n’y avait pas penalty pour Arsenal suite à un contact sur Madueke, lequel s’était fait piéger dans un duel de vitesse et avait trop cherché à provoquer la décision. Comme Arteta et Declan Rice ont protesté avec trop de véhémence, Siebert leur a adressé un carton jaune chacun. Après une telle démonstration de maîtrise dans le plus grand rendez-vous du football continental, on s’étonne encore que la FIFA ne l’ait pas convié à la Coupe du monde.

    Outre Siebert, l’autre Allemand présent à Budapest a lui aussi brillé : Havertz a ouvert le score pour Arsenal dès l’entame, confirmant son statut de joueur des grands rendez-vous. En 2021, l’Aixois de 26 ans avait déjà offert la victoire au FC Chelsea face à Manchester City en finale ; puis, lors de l’avant-dernière journée de Premier League, il a ouvert la voie au titre d’Arsenal en marquant l’unique but de la rencontre contre Burnley (1-0).

    Bien que son but à Budapest n’ait pas suffi au sacre, Havertz est devenu le troisième joueur de l’histoire, depuis 1992, à marquer en finale sous deux maillots différents, après Cristiano Ronaldo (Manchester United puis Real Madrid) et Mario Mandžukić (Bayern Munich puis Juventus Turin).