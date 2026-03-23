La défaite d'Arsenal en finale de la Carabao Cup se profilait depuis des semaines ! Entre vainqueurs et perdants, les Gunners ont reçu un signal d'alarme leur indiquant qu'ils doivent s'améliorer, tandis que Pep Guardiola et Manchester City retrouvent leur rythme de croisière à l'approche de la fin de saison

Avant le coup d'envoi, les supporters de City ont déployé une banderole en hommage à Dennis Tueart, le héros de la finale de la Coupe de la Ligue de 1976, qui avait inscrit un incroyable but sur un coup de bicyclette pour arracher la victoire face à Newcastle et avait été sacré « roi de tous les Geordies ». Ce fut le dernier trophée remporté par City pendant 35 ans, une malédiction brisée par Yaya Touré à Wembley en 2011. Mais en 2026, l'homme qui a fait la joie de City était l'un des leurs.

Nico O'Reilly a grandi à Collyhurst, au nord de Manchester, et a soutenu City aux côtés de sa mère et de sa sœur. Il a le « 0161 », l'indicatif téléphonique de Manchester, tatoué sur son biceps. Il a même refusé l'opportunité de jouer pour Manchester United après avoir été repéré par le club lorsqu'il était enfant.

L'arrivée d'O'Reilly de l'académie à l'équipe première a été l'une des rares belles histoires de la saison dernière pour City, et il n'a cessé d'apporter de bonnes nouvelles. Sa récente série de buts a été favorisée par son poste au milieu de terrain, mais bien qu'il ait retrouvé son poste d'arrière gauche à Wembley, il a joué comme s'il était au sommet de sa forme et a même donné une leçon de finition à Erling Haaland. O'Reilly a fait preuve d'une véritable soif de s'emparer du ballon perdu après que Kepa l'ait laissé échapper pour l'ouverture du score, puis s'est glissé dans la surface pour reprendre de la tête le centre de Matheus Nunes moins de quatre minutes plus tard.

Cela a couronné un week-end incroyable pour le jeune joueur, qui a été sélectionné en équipe d'Angleterre vendredi et a fêté son 21e anniversaire samedi. Et dimanche, il a rejoint Tueart au panthéon des héros de City à Wembley.