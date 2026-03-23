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Winners and losers Carabao Cup finalGOAL
Richard Martin

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La défaite d'Arsenal en finale de la Carabao Cup se profilait depuis des semaines ! Entre vainqueurs et perdants, les Gunners ont reçu un signal d'alarme leur indiquant qu'ils doivent s'améliorer, tandis que Pep Guardiola et Manchester City retrouvent leur rythme de croisière à l'approche de la fin de saison

Manchester City a battu Arsenal lors de la première finale de la saison de football anglaise, Pep Guardiola ayant donné une leçon à son ancien protégé Mikel Arteta pour remporter la Carabao Cup à Wembley dimanche. Le match s'est décidé grâce à deux buts inscrits en seconde période par Nico O’Reilly, qui s'est faufilé à deux reprises dans la surface des Gunners, pratiquement sans marquage, pour marquer sur deux centres presque identiques.

Une erreur de Kepa Arrizabalaga a permis à O’Reilly d’ouvrir le score, et dès lors, City n’a jamais semblé prêt à laisser échapper un trophée qu’il a désormais remporté à neuf reprises, dont cinq sous la houlette de Guardiola. Seul Liverpool a remporté cette compétition plus souvent, avec dix victoires.

City a sans doute livré sa meilleure performance de la saison, mais c'est une prestation qu'Arsenal et Arteta devront revoir avec amertume s'ils veulent tirer les leçons de leurs erreurs et s'assurer que cette saison ne se résumera pas à un effondrement.

La rivalité moderne entre City et Arsenal faisait que cette finale allait forcément être riche en rebondissements. Et ce fut effectivement un spectacle à la hauteur de cette attente.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de Wembley...

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    VAINQUEUR : Nico O'Reilly

    Avant le coup d'envoi, les supporters de City ont déployé une banderole en hommage à Dennis Tueart, le héros de la finale de la Coupe de la Ligue de 1976, qui avait inscrit un incroyable but sur un coup de bicyclette pour arracher la victoire face à Newcastle et avait été sacré « roi de tous les Geordies ». Ce fut le dernier trophée remporté par City pendant 35 ans, une malédiction brisée par Yaya Touré à Wembley en 2011. Mais en 2026, l'homme qui a fait la joie de City était l'un des leurs.

    Nico O'Reilly a grandi à Collyhurst, au nord de Manchester, et a soutenu City aux côtés de sa mère et de sa sœur. Il a le « 0161 », l'indicatif téléphonique de Manchester, tatoué sur son biceps. Il a même refusé l'opportunité de jouer pour Manchester United après avoir été repéré par le club lorsqu'il était enfant.

    L'arrivée d'O'Reilly de l'académie à l'équipe première a été l'une des rares belles histoires de la saison dernière pour City, et il n'a cessé d'apporter de bonnes nouvelles. Sa récente série de buts a été favorisée par son poste au milieu de terrain, mais bien qu'il ait retrouvé son poste d'arrière gauche à Wembley, il a joué comme s'il était au sommet de sa forme et a même donné une leçon de finition à Erling Haaland. O'Reilly a fait preuve d'une véritable soif de s'emparer du ballon perdu après que Kepa l'ait laissé échapper pour l'ouverture du score, puis s'est glissé dans la surface pour reprendre de la tête le centre de Matheus Nunes moins de quatre minutes plus tard. 

    Cela a couronné un week-end incroyable pour le jeune joueur, qui a été sélectionné en équipe d'Angleterre vendredi et a fêté son 21e anniversaire samedi. Et dimanche, il a rejoint Tueart au panthéon des héros de City à Wembley.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    PERDANT : Kepa Arrizabalaga

    La Carabao Cup et Kepa Arrizabalaga, qui a disputé deux finales précédentes avec Chelsea, ont une longue histoire commune. En 2019, il avait refusé d'être remplacé en fin de prolongation après s'être apparemment blessé, et les Blues avaient fini par s'incliner face à City aux tirs au but. Trois ans plus tard, il avait été fait entrer en jeu spécialement pour les tirs au but, mais avait encaissé 11 tirs des joueurs de Liverpool avant de tirer lui-même au-dessus.

    Lorsque la composition de l'équipe a fuité samedi, révélant que Kepa serait titulaire pour cette finale avec Arsenal, on avait l'impression qu'il n'y avait que deux issues possibles. Soit il allait enfin se racheter lors de cette finale de la Carabao Cup après toutes ces années, soit un nouveau chapitre catastrophique allait s'ajouter à son histoire.

    Et, eh bien, c'est cette dernière option qui s'est avérée être la bonne. Il a frôlé le danger en début de seconde mi-temps en commettant une faute sur Jeremy Doku à l'extérieur de la surface, après avoir lamentablement mal jugé un long ballon par-dessus la défense d'Arsenal, et les supporters des Gunners ont dû espérer que ce moment de Kepa était enfin terminé.

    Au lieu de cela, il a raté son intervention sur un centre droit de Rayan Cherki qui manquait de puissance, permettant à O’Reilly de s’avancer tranquillement au second poteau et d’inscrire le premier but. Arsenal ne s’est jamais remis de ce coup dur et Kepa ne disputera sûrement plus jamais de finale de la Carabao Cup, ce qui constitue la dernière page d’un journal intime rempli de mésaventures.

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    VAINQUEUR : Pep Guardiola

    Pep Guardiola ne reste jamais longtemps au plus bas. Il a connu un mois de mars difficile, marqué par des matchs nuls extrêmement décevants contre Nottingham Forest et West Ham, qui ont donné l'avantage à Arsenal dans la course au titre, ainsi que par deux défaites face au Real Madrid, son éternel rival en Ligue des champions. Mais il a rebondi en prenant le dessus sur son ancien protégé et en orchestrant la victoire de son équipe face à son plus grand rival de ces dernières années.

    Ce faisant, il est devenu le premier entraîneur de l'histoire du football anglais à remporter cinq fois la Coupe de la Ligue. De nombreux entraîneurs de haut niveau ont été accusés de manquer de respect à cette compétition, mais Guardiola a pris le contre-pied de cette tendance en la prenant très au sérieux. 

    Il a subi un revers avant le coup d'envoi lorsque Ruben Dias a été écarté, mais son équipe n'a pratiquement pas remarqué son absence. Guardiola a fait des choix parfaits, qu'il s'agisse de conserver James Trafford comme gardien de but pour la Coupe, d'aligner Doku et Antoine Semenyo ensemble malgré l'échec de cette combinaison contre Madrid, ou de ne faire preuve d'aucune complaisance envers Phil Foden en ne le faisant entrer qu'à la 90e minute.

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    PERDANT : Mikel Arteta

    C'était l'occasion rêvée pour Arteta. L'occasion de faire taire les derniers sceptiques, de mettre fin à une disette de titres qui durait depuis près de six ans, et de ravir enfin le titre à son mentor et ancien entraîneur, Guardiola.

    C'était une occasion manquée. Arsenal s'est montré si peu menaçant lors de cette finale qu'il n'y a même pas d'exemple comparable sur le terrain.

    Ce genre de résultat, un match crucial qui a mal tourné, était prévisible. Trop souvent en 2026, Arsenal a franchi la ligne d’arrivée en rampant alors que, compte tenu de la profondeur de son effectif par rapport à ses rivaux, il aurait dû la franchir en sprintant. Si City était plus proche d’Arsenal au classement de la Premier League, le débat ne porterait pas sur le style et la philosophie d’Arteta, mais plutôt sur la question de savoir si cette équipe jouait à son meilleur niveau malgré des résultats en sa faveur.

    Les Gunners ont manqué de mordant pendant une grande partie de la finale et Arteta n’a pas fait grand-chose pour tenter de changer cela. Il a préparé ses deux premiers remplaçants – Noni Madueke et Riccardo Calafiori – alors qu’Arsenal était mené d’un but, mais ils n’ont été lancés qu’au moment où City avait déjà inscrit son deuxième but. Les hommes de Guardiola ont dominé le début de la seconde mi-temps pour s’emparer du contrôle total d’une finale qui leur tendait les bras.

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    VAINQUEUR : Hugo Viana

    C'était le premier trophée remporté par City sous l'ère Guardiola en l'absence du directeur sportif Txiki Begiristain. Mais son successeur, Hugo Viana, a dû éprouver une immense satisfaction en voyant deux de ses récentes recrues, Semenyo et Cherki, dominer le match, tandis que Trafford s'illustrait également. 

    Viana a disposé d’une enveloppe budgétaire considérable, dépensant 260 millions de livres sterling lors des mercato d’été et d’hiver, mais presque toutes ses recrues se sont avérées être des succès, à l’exception de Tijjani Reijnders.

    En termes de rapport qualité-prix, difficile de faire mieux que Cherki, qui s'est révélé être une véritable aubaine pour 34 millions de livres sterling, soit le même prix que Manchester United avait payé pour Joshua Zirkzee un an auparavant. Cherki est connu pour son talent diabolique, et on a vu Guardiola secouer la tête lorsqu'il s'est mis à narguer Arsenal en faisant des petits ponts pendant le match. Et pourtant, ce sont son travail acharné et sa ruse qui se sont démarqués ici. Semenyo, quant à lui, a été une épine constante dans le pied de Piero Hincapie, sa vitesse et sa puissance contribuant également à neutraliser Arsenal. 

    La seule chose pour laquelle Viana et ses collègues pourraient être critiqués est d'avoir laissé Trafford dans l'embarras en recrutant Gianluigi Donnarumma en fin de mercato, mais le gardien a eu une journée à savourer ici. Son triple arrêt en début de match, qui contrastait totalement avec la prestation maladroite de Kepa, a justifié la décision de recruter deux gardiens de qualité l'été dernier.

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    PERDANT : « Le Quadruple »

    De nombreuses équipes anglaises arrivent aux mois de février et mars en étant encore en lice dans les quatre compétitions. Aucune n’a jamais réussi à remporter les quatre.

    Arsenal est la dernière équipe en date à s'être lancée ce défi et à avoir échoué. Arteta et le directeur sportif Andrea Berta ont constitué un effectif capable d'atteindre ce stade de la saison, favori dans quatre compétitions sans s'épuiser, mais si eux-mêmes ne parviennent pas à franchir cet obstacle quasi mythique, qui le pourra ?

    Arteta a d'ailleurs donné une réponse pleine de sagesse qui laissait présager cette finale il y a quelques semaines, lorsqu'on lui a demandé à quel point il était difficile de remporter le quadruplé : « Est-ce que cela a déjà été fait ? C'est dire à quel point c'est difficile. Allons-y match après match, essayons de mériter le droit de rester en lice jusqu'à la dernière étape de chaque compétition, et ensuite nous verrons bien ce qui se passera. »

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    VAINQUEUR : James Trafford

    Trafford a récemment admis qu'il n'avait pas été mis au courant de la décision du club de recruter Donnarumma deux mois après l'avoir fait revenir de Burnley, et il a laissé la porte ouverte à un départ cet été afin d'obtenir plus de temps de jeu. Il s'est toutefois engagé à continuer de se battre.

    « Je ne m’attendais pas à ce que cette situation se présente, mais c’est arrivé, alors il faut faire avec », a-t-il déclaré. « C’est arrivé, donc je travaille très dur tous les jours et je verrai bien ce qui se passera, je vais donner le meilleur de moi-même. »

    Ce qui s'est passé, c'est que Trafford a pu disputer une finale à Wembley, où il s'est illustré par une série d'arrêts décisifs pour repousser les tentatives de Kai Havertz et Bukayo Saka lors d'une action folle. Il est resté vigilant en deuxième mi-temps, même lorsque City dominait, et a préservé ses cages en effectuant un arrêt supplémentaire pour contrer Riccardo Calafiori.

    « Ce moment signifie beaucoup pour moi », a déclaré Trafford. « Il y a quatre ou cinq ans, quand ils ont battu les Spurs pour remporter le titre, je pense que j’étais quatrième ou cinquième choix, et j’ai toujours imaginé que je le remporterais un jour. »

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    PERDANT : La confiance en soi d'Arsenal

    C'est généralement dans le dernier tiers de la saison que cette version d'Arsenal commence à s'essouffler. En 2021-2022, ils ont laissé filer leur qualification pour la Ligue des champions. Un an plus tard, ils ont battu le record du plus grand nombre de jours passés en tête de la Premier League sans remporter le titre. Ils ont enchaîné 16 victoires sur leurs 18 derniers matchs en 2023-24, mais c'est le match nul 0-0 à City qui reste le résultat le plus mémorable de cette série.

    Rodri a remis en question la mentalité d’Arsenal à la fin de cette saison : « Quand ils sont venus ici, qu’ils nous ont affrontés à l’Etihad, je les ai regardés et je me suis dit : “Ah, ces gars-là, ils ne veulent pas nous battre, ils veulent juste un match nul”. Et cette mentalité, je ne pense pas que nous aurions agi de la même manière. Et nous les avons rattrapés. Au final, si on nous donne un point, nous gagnerons les sept ou huit derniers matchs, même si c'est très difficile. Je pense donc que tout est une question de mentalité. »

    C'était la première fois que la finale de la Coupe de la Ligue opposait les deux meilleures équipes de la hiérarchie du football, mais c'est celle qui occupait la première place qui semblait souffrir d'une sorte de syndrome de l'imposteur.