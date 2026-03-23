La défaite d'Arsenal en finale de la Carabao Cup se profilait depuis des semaines ! Entre vainqueurs et perdants, les Gunners ont reçu un signal d'alarme leur indiquant qu'ils doivent s'améliorer, tandis que Pep Guardiola et Manchester City retrouvent leur rythme de croisière à l'approche de la fin de saison

Une erreur de Kepa Arrizabalaga a permis à O’Reilly d’ouvrir le score, et dès lors, City n’a jamais semblé prêt à laisser échapper un trophée qu’il a désormais remporté à neuf reprises, dont cinq sous la houlette de Guardiola. Seul Liverpool a remporté cette compétition plus souvent, avec dix victoires.
City a sans doute livré sa meilleure performance de la saison, mais c'est une prestation qu'Arsenal et Arteta devront revoir avec amertume s'ils veulent tirer les leçons de leurs erreurs et s'assurer que cette saison ne se résumera pas à un effondrement.
La rivalité moderne entre City et Arsenal faisait que cette finale allait forcément être riche en rebondissements. Et ce fut effectivement un spectacle à la hauteur de cette attente.
GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de Wembley...