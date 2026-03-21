Comme l'a annoncé le joueur de 27 ans lors d'un live Twitch sur « Carterefe », il doit subir une intervention chirurgicale en raison d'une fracture de l'avant-bras. Osimhen s'était blessé lors de la cuisante défaite 0-4 concédée lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le FC Liverpool.
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La défaite cuisante en Ligue des champions contre Liverpool a des conséquences amères ! Une nouvelle star de Galatasaray Istanbul doit subir une opération
L'ancien joueur de Wolfsburg a également donné une estimation de la durée de son indisponibilité. « Je vais être absent pendant cinq à six semaines », a-t-il déclaré. Il manquera donc également l'important derby d'Istanbul contre Fenerbahçe, le 26 avril. Quatre points séparent actuellement les deux équipes au classement de la Süper Lig, mais le leader, Gala, a disputé un match de moins.
Osimhen s'était blessé dès le début du match contre Liverpool, mais a tenu bon jusqu'à la mi-temps. Il a notamment été remplacé par Noa Lang, qui s'est lui-même infligé une profonde coupure au pouce et a dû être opéré en Angleterre.
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Osimhen est l'assurance vie de Galatasaray
L'absence d'Osimhen, qui s'étend sur plusieurs semaines, représente toutefois une lourde perte pour Galatasaray Istanbul. Avec 19 buts en 29 matches officiels, le buteur est le pilier des Lions. Son contrat court jusqu'en 2029, après qu'il a été transféré définitivement du SSC Naples vers le club turc à l'été 2025 pour 75 millions d'euros.
L'entraîneur Okan Buruk dispose de deux joueurs, Mauro Icardi (17 participations à des buts) et Baris Yilmaz (24), qui pourraient remplacer Osimhen en pointe.
Victor Osimhen : performances et statistiques au Galatasaray Istanbul
Jeux 70 Buts 56 Passes décisives 15