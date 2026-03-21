La défaite cuisante en Ligue des champions contre Liverpool a des conséquences amères ! Une nouvelle star de Galatasaray Istanbul doit subir une opération

L'ancien joueur de Wolfsburg a également donné une estimation de la durée de son indisponibilité. « Je vais être absent pendant cinq à six semaines », a-t-il déclaré. Il manquera donc également l'important derby d'Istanbul contre Fenerbahçe, le 26 avril. Quatre points séparent actuellement les deux équipes au classement de la Süper Lig, mais le leader, Gala, a disputé un match de moins.

Osimhen s'était blessé dès le début du match contre Liverpool, mais a tenu bon jusqu'à la mi-temps. Il a notamment été remplacé par Noa Lang, qui s'est lui-même infligé une profonde coupure au pouce et a dû être opéré en Angleterre.