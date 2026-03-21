L'absence d'Osimhen, qui s'étend sur plusieurs semaines, représente toutefois une lourde perte pour Galatasaray Istanbul. Avec 19 buts en 29 matches officiels, le buteur est le pilier des Lions. Son contrat court jusqu'en 2029, après qu'il a été transféré définitivement du SSC Naples vers le club turc à l'été 2025 pour 75 millions d'euros.

L'entraîneur Okan Buruk dispose toutefois de deux joueurs, Mauro Icardi (17 participations à des buts) et Baris Yilmaz (24), qui pourraient remplacer Osimhen en pointe.

Osimhen, qui porte toujours un masque en raison d'une grave blessure au visage, ne se laisse toutefois pas abattre par cette blessure. « Je suis habitué à ce genre de situations. J’ai connu pire : j’ai encore environ 18 vis dans le visage suite à une précédente opération, et je ne peux même pas manger normalement du côté droit. Cette blessure n’est qu’une broutille comparée à ce que j’ai traversé », a-t-il déclaré.