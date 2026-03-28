La décision surprenante de Julian Nagelsmann porte immédiatement ses fruits : Lennart Karl fait une entrée remarquée en équipe nationale allemande

Dès le début du match contre la Suisse, on a pu constater à quel point l'équipe allemande avait mis l'accent sur les coups de pied arrêtés. Le premier but allemand est d'ailleurs le fruit d'une combinaison parfaitement rodée : le corner tiré de la gauche a été joué court vers Joshua Kimmich, qui, sans même essayer de se tourner vers le but, a remis le ballon à Florian Wirtz. Wirtz a contrôlé le ballon sur la ligne de touche et a centré avec précision vers le deuxième poteau, où Jonathan Tah s'est démarqué de Silvan Widmer et a marqué de la tête pour égaliser à 1-1. « Quand on joue vite et qu’on change rapidement de rythme, on prend l’adversaire à contre-pied. C’est la chose la plus difficile à défendre », a déclaré après le match l’ancien entraîneur du BVB, Edin Terzic, sur RTL.

Le but de Wirtz, qui a sans doute livré son meilleur match sous le maillot national et a été directement impliqué dans les quatre buts allemands, a lui aussi été inscrit sur un coup de pied arrêté. Serge Gnabry a de nouveau tiré un corner court vers Wirtz, qui est resté totalement isolé de la défense suisse. Il a fait un pas en diagonale, deux pas vers le but et a propulsé le ballon de manière spectaculaire depuis l'entrée de la surface de réparation dans le coin opposé.

Mais même les coups de pied arrêtés qui n’ont pas abouti à des buts ont eu un impact. Les corners de Kimmich, en particulier, arrivaient souvent de manière dangereuse et gênante pour le gardien Gregor Kobel au premier poteau.

Cette nouvelle force n’est pas le fruit du hasard : il y a quelques semaines, l’équipe de la DFB s’est renforcée avec le Néerlandais Alfred Schreuder, que Nagelsmann connaît déjà pour avoir travaillé avec lui au TSG Hoffenheim. L’objectif était de donner plus de liberté à l’entraîneur des coups de pied arrêtés Mads Buttgereit afin qu’il puisse se concentrer pleinement sur cette tâche spécifique : « Nous avons décidé de faire appel à lui en tant qu’expert supplémentaire afin que Mads Buttgereit puisse se concentrer pleinement sur les coups de pied arrêtés à l’entraînement. Nous pensons que les coups de pied arrêtés vont prendre une importance encore plus grande lors de cette Coupe du monde. C’est pourquoi nous voulons mettre davantage l’accent sur cet aspect à l’entraînement et lors de la préparation », a expliqué Nagelsmann. Un succès total.