L'équipe nationale allemande a remporté le premier de ses deux matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde. Une décision surprenante prise par le sélectionneur Julian Nagelsmann a notamment porté ses fruits dès la victoire 4-3 contre la Suisse. Si l'attaque et le nouveau venu Lennart Karl ont su convaincre, la défense reste le principal sujet d'inquiétude.
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La décision surprenante de Julian Nagelsmann porte immédiatement ses fruits : Lennart Karl fait une entrée remarquée en équipe nationale allemande
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Dès le début du match contre la Suisse, on a pu constater à quel point l'équipe allemande avait mis l'accent sur les coups de pied arrêtés. Le premier but allemand est d'ailleurs le fruit d'une combinaison parfaitement rodée : le corner tiré de la gauche a été joué court vers Joshua Kimmich, qui, sans même essayer de se tourner vers le but, a remis le ballon à Florian Wirtz. Wirtz a contrôlé le ballon sur la ligne de touche et a centré avec précision vers le deuxième poteau, où Jonathan Tah s'est démarqué de Silvan Widmer et a marqué de la tête pour égaliser à 1-1. « Quand on joue vite et qu’on change rapidement de rythme, on prend l’adversaire à contre-pied. C’est la chose la plus difficile à défendre », a déclaré après le match l’ancien entraîneur du BVB, Edin Terzic, sur RTL.
Le but de Wirtz, qui a sans doute livré son meilleur match sous le maillot national et a été directement impliqué dans les quatre buts allemands, a lui aussi été inscrit sur un coup de pied arrêté. Serge Gnabry a de nouveau tiré un corner court vers Wirtz, qui est resté totalement isolé de la défense suisse. Il a fait un pas en diagonale, deux pas vers le but et a propulsé le ballon de manière spectaculaire depuis l'entrée de la surface de réparation dans le coin opposé.
Mais même les coups de pied arrêtés qui n’ont pas abouti à des buts ont eu un impact. Les corners de Kimmich, en particulier, arrivaient souvent de manière dangereuse et gênante pour le gardien Gregor Kobel au premier poteau.
Cette nouvelle force n’est pas le fruit du hasard : il y a quelques semaines, l’équipe de la DFB s’est renforcée avec le Néerlandais Alfred Schreuder, que Nagelsmann connaît déjà pour avoir travaillé avec lui au TSG Hoffenheim. L’objectif était de donner plus de liberté à l’entraîneur des coups de pied arrêtés Mads Buttgereit afin qu’il puisse se concentrer pleinement sur cette tâche spécifique : « Nous avons décidé de faire appel à lui en tant qu’expert supplémentaire afin que Mads Buttgereit puisse se concentrer pleinement sur les coups de pied arrêtés à l’entraînement. Nous pensons que les coups de pied arrêtés vont prendre une importance encore plus grande lors de cette Coupe du monde. C’est pourquoi nous voulons mettre davantage l’accent sur cet aspect à l’entraînement et lors de la préparation », a expliqué Nagelsmann. Un succès total.
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Les débuts réussis de Lennart Karl avec l'équipe nationale allemande A
Il suffit de jeter un œil au tableau d'affichage et aux quatre buts marqués pour constater que l'attaque de l'équipe nationale allemande a connu une excellente journée. Outre la performance de classe mondiale de Wirtz, les débuts de Lennart Karl en équipe nationale A ont également retenu l'attention. Au cours des 28 minutes qu'il a passées sur le terrain, le jeune joueur de 18 ans a démontré de manière impressionnante qu'il avait tout à fait sa place dans l'équipe.
Face aux Suisses, le jeune joueur du Bayern s'est montré intrépide et imperturbable, parcourant le flanc droit à toute vitesse et créant sans cesse du danger devant le but adverse grâce à ses centres. Leon Goretzka n'a pas su convertir la première passe décisive de Karl, mais la deuxième a abouti à la 86e minute au but de Wirtz, portant le score à 4-3.
Les chiffres soulignent également les débuts réussis de Karl : avec trois passes décisives, il a été le deuxième meilleur Allemand derrière Wirtz (cinq). De plus, lors de son bref temps de jeu, il a effectué 31 actions avec le ballon et réussi 18 de ses 20 passes vers un coéquipier – dont neuf dans le dernier tiers.
L'ascension fulgurante de Karl cette saison se poursuit donc. Ce n'est qu'en novembre qu'il a fait ses débuts en U21 et s'est fait un nom au FC Bayern comme un joueur promis à un grand avenir. Avec de telles performances, il peut également espérer du temps de jeu lors de la Coupe du monde.
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Matthäus : « Aujourd'hui, Schlotterbeck ne m'a pas plu »
Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Si l'attaque s'est montrée solide et efficace, la défense s'est révélée tout aussi vulnérable. Les défenseurs centraux Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah, en particulier, n’étaient pas dans un bon jour. Schlotterbeck a été impliqué dans deux buts encaissés à la suite de deux passes ratées époustouflantes, tandis que Tah a perdu le duel décisif face à Breel Embolo lors du deuxième but encaissé. Par la suite, Tah n’a plus commis d’erreurs majeures, mais Schlotterbeck est resté sujet aux fautes.
« Aujourd’hui, Schlotterbeck ne m’a pas vraiment plu. Il a commis beaucoup d’erreurs dans ses passes, et sur les deux premiers buts, ses deux passes ont conduit à des buts encaissés. Bien sûr, on peut avoir un match comme ça de temps en temps », a déclaré l’expert Lothar Matthäus sur RTL.
Le grand gagnant parmi les défenseurs centraux est donc Antonio Rüdiger, qui pourrait désormais mettre une pression énorme sur le duo titulaire. Matthäus partage cet avis : « Rüdiger va attaquer, c'est sa façon de faire. Il a un très haut niveau. C'est une bonne chose pour un entraîneur d'avoir le choix. Nous avons plusieurs joueurs qui mettent la pression sur les deux titulaires en défense. »
La manière dont les buts ont été encaissés n’était guère surprenante. Cela rappelait un peu la défaite 1-2 contre le Japon lors de la Coupe du monde au Qatar : beaucoup de possession de balle, une équipe qui dominait le jeu, mais à l’arrière, on avait l’impression que chaque attaque aboutissait au but. Le match contre la Suisse s’est déroulé de manière similaire, alors que cette dernière était nettement inférieure dans la plupart des statistiques (0,59 : 2,63 xGoals, 7 : 22 tirs, 3 : 9 tirs cadrés, 1 : 8 occasions franches, 3 : 17 tirs dans la surface). Pourtant, le résultat semble plutôt équilibré.
« Nous n’avons pas très bien défendu dans certaines situations. En pressing haut, oui, mais en défense profonde, nous avons parfois été trop passifs. Le troisième but est un tir sans préparation, qu’il a envoyé dans le coin depuis l’arrêt », a expliqué Nagelsmann. Ce problème doit être rapidement résolu pour éviter un déjà-vu du match contre le Japon lors de la Coupe du monde.