Quoi qu’il en soit, Baumann a fait preuve d’un véritable esprit d’équipe. D’après le tabloïd, le gardien d’Hoffenheim a assuré au sélectionneur, lors de l’entretien téléphonique où il a appris sa non-sélection, qu’il resterait malgré tout à la disposition de l’équipe nationale, même dans un rôle de second choix pour la Coupe du monde.

Toutefois, la sélection de Neuer, désormais âgé de 40 ans, comporte un risque sportif qui pourrait déjà faire vaciller les plans de Nagelsmann avant même le début du tournoi. Car le corps de l’ancien gardien international, retraité depuis 2024, envoie une nouvelle fois des signaux d’alarme.

C’est justement le week-end dernier, lors de son dernier match officiel avant l’annonce de la liste, que le gardien a dû quitter prématurément la pelouse. Diagnostic : des problèmes au mollet gauche, une zone musculaire qui a déjà souvent contraint le vétéran à regarder ses coéquipiers depuis le banc au cours de sa longue carrière.