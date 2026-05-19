Selon Bild, le sélectionneur de la DFB, âgé de 38 ans, a prévenu par téléphone le gardien d’Hoffenheim qu’il ne serait pas le numéro un lors du tournoi estival.
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La décision serait actée : Oliver Baumann aurait déjà été informé de son exclusion du groupe pour la Coupe du monde, et sa réaction n’a pas manqué de surprendre
C’est pourtant Neuer qui devrait garder les buts de l’équipe d’Allemagne. L’ancien champion du FC Bayern Munich évince ainsi celui qui a porté l’équipe nationale à bout de bras tout au long des qualifications pour la Coupe du monde.
Pour Baumann, cette décision représente un revers sportif d’une ampleur épique. Âgé de 35 ans, le gardien a aligné des performances constantes ces derniers mois, se montrant fiable tout au long du parcours qualificatif et méritant ainsi, pensait-on, le poste de titulaire tant convoité. Il devra pourtant céder sa place, car le nom de Neuer reste incontournable en Allemagne et son retour en forme récente a convaincu le sélectionneur.
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Baumann a fait preuve d'un excellent esprit d'équipe.
Quoi qu’il en soit, Baumann a fait preuve d’un véritable esprit d’équipe. D’après le tabloïd, le gardien d’Hoffenheim a assuré au sélectionneur, lors de l’entretien téléphonique où il a appris sa non-sélection, qu’il resterait malgré tout à la disposition de l’équipe nationale, même dans un rôle de second choix pour la Coupe du monde.
Toutefois, la sélection de Neuer, désormais âgé de 40 ans, comporte un risque sportif qui pourrait déjà faire vaciller les plans de Nagelsmann avant même le début du tournoi. Car le corps de l’ancien gardien international, retraité depuis 2024, envoie une nouvelle fois des signaux d’alarme.
C’est justement le week-end dernier, lors de son dernier match officiel avant l’annonce de la liste, que le gardien a dû quitter prématurément la pelouse. Diagnostic : des problèmes au mollet gauche, une zone musculaire qui a déjà souvent contraint le vétéran à regarder ses coéquipiers depuis le banc au cours de sa longue carrière.
Neuer pourrait être de retour dès la finale de la Coupe.
Lundi matin, à 9 h 58, le capitaine du Bayern a fait son apparition au centre d’entraînement, mais il n’a pas pris part à la séance collective. Selon Bild, le gardien s’est immédiatement dirigé vers le centre de performance pour un traitement spécifique, tandis que ses coéquipiers travaillaient sur la pelouse à midi.
À quelques jours de la finale de la Coupe d’Allemagne et du départ pour l’Amérique du Nord, le champion en titre refuse tout risque inutile. Selon les informations du média allemand, la blessure ne constituerait pas une lésion musculaire structurelle, comme une déchirure fibreuse.
Dès samedi, le Bayern affrontera le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne, et même si sa présence à l’Olympiastadion de Berlin reste hypothétique, elle offrirait une tribune idéale pour marquer les esprits juste avant le départ pour la Coupe du monde.
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Le dernier match international de Neuer remonte au 5 juillet 2024.
Ce retour surprise constituerait l’apogée temporaire d’un des revirements les plus stupéfiants de l’histoire récente de la DFB. En réalité, le gardien avait annoncé la fin de sa glorieuse carrière internationale le 21 août 2024, après 124 sélections. La défaite 1-2 après prolongation en quarts de finale de l’Euro contre l’Espagne, le 5 juillet 2024, aurait dû marquer son dernier acte sur la scène continentale.
Ses déclarations mesurées après la large victoire 5-1 du Bayern contre le 1. FC Cologne ont montré que le champion du monde 2014 gère l’affaire avec décontraction et mystère. Interrogé sur les rumeurs, Neuer s’est montré serein : « Je suis tout à fait détendu à ce sujet. Aujourd’hui, nous célébrons le titre de champion. J’ai un match très important la semaine prochaine en Coupe d’Allemagne. C’est donc hors de question pour moi. »
Interrogé sur un éventuel retour en sélection, il a esquivé en souriant : « Vous n’avez pas besoin de le savoir. »