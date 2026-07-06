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Infantino Trump Balogun GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

La décision scandaleuse impliquant Folarin Balogun rappelle, si besoin était, à quel point la Coupe du monde 2026 est déjà entachée par les ingérences de Donald Trump et Gianni Infantino

Opinion
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
F. Balogun
États-Unis vs Belgique
Belgique
C. Ronaldo

La Coupe du monde commençait enfin à devenir agréable. Après la quasi-disparition de l’incertitude lors de la phase de groupes, due au format grotesque du tournoi, le début tant attendu des phases à élimination directe nous a, sans surprise, offert de véritables moments de suspense – à tel point, d’ailleurs, que vous avez probablement déjà oublié le traitement scandaleux infligé à l’Iran par les États-Unis. Ou encore que l’arbitre Omar Artan – tout comme des millions d’autres Africains – n’avait même pas été autorisé à y assister.

Alors que nous attendons avec impatience le match des huitièmes de finale opposant l’Espagne au Portugal, vous aviez sans doute oublié que Cristiano Ronaldo aurait dû être suspendu pour les deux premiers matchs de son pays. Tout le monde s’en souvient désormais, cependant, car la FIFA actuelle ne cesse de nous rappeler régulièrement son hypocrisie, ses deux poids deux mesures et son manque total d’intégrité.

Tout comme la suspension des deux derniers matchs de la sanction obligatoire de trois rencontres infligée à Ronaldo pour son expulsion lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en novembre dernier, la décision d’autoriser Folarin Balogun à jouer pour les États-Unis contre la Belgique est une véritable honte et enlève le peu de crédibilité qui restait à cette compétition.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ça me semble tout simplement logique » ?!

    Exclu lors de la victoire des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale pour un tacle involontaire mais dangereux sur Tarik Muharemovic, Balogun aurait dû manquer la rencontre à Seattle. Cependant, la FIFA a annoncé, un peu plus de 24 heures avant le coup d’envoi, que le meilleur buteur de l’équipe nationale américaine ne purgerait pas la suspension d’un match normalement encourue après un carton rouge direct.

    Christian Pulisic a estimé que la décision était « équitable », ce qui a surpris, la plupart des observateurs la jugeant au contraire scandaleuse.

    « C’est vraiment scandaleux », a réagi l’ancien défenseur de Manchester United Gary Neville sur ITV. « Ce qui me choque le plus, c’est qu’il n’existe pas de procédure d’appel. À mes yeux, ce n’était même pas un carton rouge, et il devrait y avoir un moyen de revenir sur cette décision.

    Mais s’il n’existe aucun recours officiel et que, soudain, la FIFA décide unilatéralement de le réintégrer, alors les règles doivent s’appliquer de la même manière à tout le monde. Je serais absolument furieux si j’étais la Belgique. »

    Et c’est exactement ce qui s’est produit.


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  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Belgique « stupéfaite »

    Le sélectionneur belge Rudi Garcia a ironisé en affirmant qu’il ignorait que le 5 juillet était le jour du poisson d’avril aux États-Unis, tandis que la Fédération royale belge de football (RBFA) a reconnu sa « stupéfaction » après la levée de la suspension de Balogun.

    « La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 de son Code disciplinaire, qui permet à la Commission de discipline de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire déjà infligée », précise le communiqué.

    « Toutefois, l’article 66.4 de ce même Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu’un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement une suspension pour le prochain match de l’équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents distribués lors de cette Coupe du monde de la FIFA.

    « Par ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, telles qu’énoncées à l’article 10.5 :

    « Si un joueur ou un membre de l’encadrement est expulsé suite à un carton rouge direct ou indirect (deuxième avertissement), il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. D’autres sanctions peuvent être prononcées. »

    « Le caractère automatique d’une telle suspension a également été explicitement réaffirmé dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui a été distribuée à toutes les fédérations membres participantes le 12 mai 2026.

    Cette règle est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et figure dans l’ensemble des présentations des ateliers de la compétition.

    « Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options possibles. »

  • Trump InfantinoGetty Images

    La Coupe du monde de Trump

    Il existe donc un risque très réel que des poursuites judiciaires soient engagées, qui se prolongeraient probablement bien au-delà de la fin de la compétition, situation à la fois absurde et pourtant logique.

    Ce chaos était prévisible depuis que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté cette Coupe du monde comme celle de Donald Trump en décernant symboliquement un « prix de la paix » à un chef d’État belliciste.

    Une attitude conforme à la logique de l’instance, qui fait ce qu’elle veut, quand elle veut et pour qui elle veut.

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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    « Appels téléphoniques à caractère politique »

    Notons toutefois que si Trump affirme avoir échangé directement avec Infantino et l’avoir publiquement remercié sur les réseaux sociaux pour avoir « réparé une grande injustice », la FIFA dément toute ingérence de la Maison Blanche. Les déclarations intempestives du président américain doivent toujours être prises avec précaution, eu égard à sa tendance chronique à se mettre en avant.

    Néanmoins, comme le souligne l’entraîneur norvégien Stale Solbakken, la gestion de la suspension de Balogun « ne donne pas une bonne image » de l’instance dirigeante du football, quelque soit le degré réel d’influence de Trump.

    L’UEFA a qualifié cette décision d’« incompréhensible et injustifiable », estimant qu’elle jetait le discrédit sur le football car elle avait franchi « une ligne rouge » ; et quand même Sepp Blatter se sent capable de prendre la haute main morale, on commence à réaliser à quel point la FIFA a commis une grave erreur dans cette affaire.

    « Les cartons rouges ne sont pas annulés par des coups de fil politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des instances indépendantes », a écrit sur Twitter l’ancien président de la FIFA, tombé en disgrâce.

    « Si un président américain intervient auprès du président de la FIFA – et qu’un joueur est soudainement innocenté avant un match à élimination directe de la Coupe du monde –, la question s’impose : Quo vadis, FIFA ? Le football ne doit jamais devenir le terrain de jeu du pouvoir politique. »

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Coupe du monde se joue en quatre périodes de jeu.

    Il s’agit donc bel et bien d’un gâchis dont Infantino est entièrement responsable, et qui crée un nouveau précédent dangereux susceptible d’engendrer davantage de polémiques à l’avenir.

    « Toutes les autres équipes du tournoi qui ont vu l’un de leurs joueurs expulsés pourraient bien estimer qu’elles ont été lésées elles aussi », a fait remarquer à juste titre Neville. « Et vous savez quoi ? Est-ce que ça nous surprend ? Non, pas avec cette bande-là. »

    Et Neville a raison : c’est toujours ainsi avec la FIFA, qui possède une capacité remarquable à prendre des décisions à la fois choquantes et prévisibles – comme transformer la Coupe du monde en match en quatre quarts-temps pour les chaînes de télévision américaines, en recourant à des « pauses d’hydratation ».

    Rappelons que la FIFA se présente comme une organisation à but non lucratif et apolitique, tout en entretenant un bureau dans la Trump Tower de New York, ce qui ridiculise sa prétendue neutralité.


  • President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy CenterGetty Images News

    Terne après l’ère Trump

    L’ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards, a appelé la FIFA à « faire mieux », mais cette exigence restera probablement lettre morte. Pourtant, selon ses propres règlements, l’instance dirigeante devrait immédiatement suspendre l’équipe nationale américaine de toutes les compétitions internationales en raison de l’ingérence de l’État dans les affaires sportives.

    Infantino et sa garde rapprochée agissent en toute impunité depuis si longtemps qu’il est illusoire d’espérer des sanctions dans cette nouvelle affaire scandaleuse.

    Infantino se contentera sans doute de demander à tout le monde de « se calmer » et de se concentrer uniquement sur le football. Mais cela devient de plus en plus difficile, puisque les décisions absurdes de la FIFA se répercutent désormais même sur le choix des arbitres, des spectateurs et des joueurs.

    Le sélectionneur norvégien Solbakken a raison de souligner que ce chaos ne « nuit pas seulement au football » : il ternit aussi l’image de l’équipe américaine, ce dont Pulisic devrait tenir compte. Déjà mal aimés en tant qu’hôtes, les États-Unis verront désormais les neutres du monde entier soutenir la Belgique.

    Même en cas de succès, leur victoire portera l’ombre de cette décision, a prévenu Solbakken. La Coupe du monde était déjà entachée par les petites mains orange de Trump ; désormais, c’est aussi le cas de la campagne de l’USMNT.

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