Le sélectionneur belge Rudi Garcia a plaisanté en affirmant qu’il ignorait que le 5 juillet était le jour du poisson d’avril aux États-Unis, tandis que la Fédération royale belge de football (RBFA) a reconnu sa « stupéfaction » après la levée de la suspension de Balogun.

« La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 de son Code disciplinaire, qui permet à la Commission de discipline de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire déjà infligée », précise le communiqué.

« Toutefois, l’article 66.4 du même Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu’un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement une suspension pour le prochain match de l’équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents distribués lors de cette Coupe du monde de la FIFA.

« En outre, et indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, telles qu’énoncées à l’article 10.5 :

« Si un joueur ou un membre de l’encadrement est expulsé suite à un carton rouge direct ou indirect (deuxième avertissement), il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. D’autres sanctions peuvent également être infligées. »

Ce caractère automatique a par ailleurs été réaffirmé dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, diffusée à toutes les associations membres le 12 mai 2026.

Cette règle est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et figure dans l’ensemble des présentations des ateliers de la compétition.

« Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play, tant lors de cette Coupe du monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options possibles. »