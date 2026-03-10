La décision finale du Feyenoord concernant l'avenir de Robin van Persie révélée après que l'icône de Manchester United ait été la cible de chants brutaux de la part de ses propres supporters

Les dirigeants du Feyenoord ont tenu un « sommet décisif » afin de déterminer l'avenir de Van Persie après un week-end marqué par une atmosphère toxique. Bien que le joueur de 42 ans ait supervisé une campagne au cours de laquelle l'équipe de Rotterdam n'a pas réussi à suivre le rythme de son rival, le PSV, la hiérarchie du club a choisi de maintenir sa confiance dans l'ancien attaquant, selon le média néerlandais VI.

Cette décision fait suite à un match nul démoralisant 3-3 contre le NAC Breda, réduit à 10 joueurs, un résultat qui laisse le Feyenoord à 19 points du champion en titre. Les dirigeants se sont réunis lundi pour évaluer le projet à De Kuip et ont finalement conclu que l'icône de Manchester United restait l'homme de la situation pour mener l'équipe à travers une période de transition difficile.