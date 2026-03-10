AFP
La décision finale du Feyenoord concernant l'avenir de Robin van Persie révélée après que l'icône de Manchester United ait été la cible de chants brutaux de la part de ses propres supporters
Soutien du conseil d'administration pour l'icône néerlandaise
Les dirigeants du Feyenoord ont tenu un « sommet décisif » afin de déterminer l'avenir de Van Persie après un week-end marqué par une atmosphère toxique. Bien que le joueur de 42 ans ait supervisé une campagne au cours de laquelle l'équipe de Rotterdam n'a pas réussi à suivre le rythme de son rival, le PSV, la hiérarchie du club a choisi de maintenir sa confiance dans l'ancien attaquant, selon le média néerlandais VI.
Cette décision fait suite à un match nul démoralisant 3-3 contre le NAC Breda, réduit à 10 joueurs, un résultat qui laisse le Feyenoord à 19 points du champion en titre. Les dirigeants se sont réunis lundi pour évaluer le projet à De Kuip et ont finalement conclu que l'icône de Manchester United restait l'homme de la situation pour mener l'équipe à travers une période de transition difficile.
Van Persie répond aux détracteurs
Confronté aux chants « Robin, va te faire voir » des supporters visiteurs, Van Persie est resté confiant quant à sa capacité à gérer cette pression. « Je l'ai entendu aussi, oui, mais j'ai développé une carapace au fil des ans », a-t-il déclaré à ESPN. « Cela fait partie du jeu. Cela ne m'atteint pas, non. Je prends toutes les décisions pour Feyenoord. Je comprends les émotions, mais le mot « supporter » signifie que vous soutenez votre club contre vents et marées. »
Le manager a établi un parallèle entre ses difficultés actuelles et les hauts et les bas de sa brillante carrière de joueur. « À l'époque, j'ai également dû faire face à des critiques », a-t-il ajouté. « J'ai toujours persévéré et surmonté toutes les épreuves. Chacun a droit à son opinion, je peux le comprendre. Quand je repense à ma carrière de joueur, tout ne s'est pas toujours passé parfaitement. J'ai également appris des leçons et commis des erreurs. Mais je suis toujours le même Robin van Persie. »
Rester fidèle au projet à De Kuip
Même si remporter le titre de l'Eredivisie est mathématiquement impossible, Feyenoord reste fidèle à la vision à long terme qu'il a élaborée sous la direction de Van Persie. Le soutien du conseil d'administration vise à stabiliser le club alors qu'il se bat pour obtenir une place en Ligue des champions.
« Je ne vais pas fuir, ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur », a affirmé Van Persie. « Et je crois en moi, en ce club et en ma façon de travailler. Les chants ne changent rien à mes intentions. Je pense que nous avons bien joué, nous avons marqué de beaux buts et nous avons bien construit notre jeu. Mais nous devons mieux défendre sur les corners et les centres. C'est le seul bémol de ce match. Car si l'on regarde la façon dont nous défendons en équipe, cela me rend très heureux. »
Une course vitale pour les géants de Rotterdam
Avec huit matchs restant à jouer en Eredivisie et 24 points à prendre pour Feyenoord, leurs chances de ravir le titre au PSV sont très minces. Néanmoins, les hommes de Van Persie s'efforceront de donner le meilleur d'eux-mêmes lors des matchs restants. Ils affronteront Excelsior dimanche, avant de se mesurer à l'Ajax lors du Klassieker le week-end suivant.
