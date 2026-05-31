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Jesse Marsch and Jonathan David GFXGOAL

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La déception de Marcelo Flores en Coupe du monde, les interrogations sur le duo d’attaquants Jonathan David-Cyle Larin : voici cinq points clés à surveiller pour le Canada de Jesse Marsch à l’aube des matchs amicaux de préparation face à l’Ouzbékistan et à la République d’Irlande

FEATURES
Canada vs Ouzbékistan
Canada
Ouzbékistan
Matchs Amicaux
Canada vs Irlande
Irlande
J. Marsch
M. Flores
C. Larin
J. David
Coupe du monde

Le Canada affrontera l’Ouzbékistan et la République d’Irlande lors de ses derniers matchs amicaux avant la Coupe du monde. Jesse Marsch doit gérer les problèmes de blessures suite au revers déchirant de Marcelo Flores et compte sur Jonathan David et Cyle Larin pour marquer des buts.


L’équipe nationale masculine du Canada dispute ses deux derniers matchs de préparation avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 à domicile, le 12 juin à Toronto contre la Bosnie-Herzégovine. Les blessures continuent toutefois d’alimenter l’inquiétude à l’approche de ces rendez-vous. 

Lundi, les hommes de Jesse Marsch fouleront la pelouse d’Edmonton devant plus de 50 000 supporters pour défier l’Ouzbékistan, qualifié pour la Coupe du monde, avant de se rendre à Montréal afin d’affronter l’Irlande dans un Stade Saputo archi-comble. 

Pourtant, la préparation n’a pas été idéale : neuf des 26 joueurs convoqués par Marsch soignent encore une blessure, et samedi, le milieu créatif Marcelo Flores s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors de la finale de la Coupe des champions de la CONCACAF, ce qui l’écarte du tournoi. Aucun remplaçant n’a été appelé pour ces matchs amicaux. 

Au vu de cette blessure et des autres contretemps, GOAL fait le point sur les principaux enjeux qui précèdent ces rencontres de préparation, ultime étape avant le premier match de Coupe du monde à domicile de l’histoire de l’équipe masculine.

  • Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: FinalGetty Images Sport

    Les inquiétudes concernant les blessures demeurent

    Lors de l’annonce de sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde, Marsch avait déjà intégré les meilleurs éléments disponibles, malgré les incertitudes entourant l’état de santé de neuf d’entre eux. La situation s’est dégradée samedi : Flores s’est tordu le genou sur un mauvais appui et a dû être évacué sur une civière par un soigneur, alors que son club, les Tigres UANL, s’inclinait face à Toluca en finale de la Champions Cup. 

    « Nous dînions lorsque nous avons vu la scène », a réagi le vice-capitaine et milieu de terrain Stephen Eustáquio au sujet de la blessure de Flores. « Plusieurs joueurs ont déjà connu ce type de problème, nous avons donc immédiatement soupçonné la gravité. C’est d’autant plus malheureux que nous avions vu ses réactions à l’annonce de sa sélection, sa famille pleurant de joie ; il compte beaucoup pour nous, tant comme personne que comme joueur. »

    Les matchs amicaux s’annoncent donc cruciaux pour réintégrer progressivement les éléments incertains, selon Marsch. Le défenseur central Moïse Bombito, absent depuis octobre à cause d’une fracture de la jambe, assure qu’il sera « à 100 % » pour l’entrée en lice du 12 juin, mais il doit encore augmenter son temps de jeu. Son partenaire en charnière, Alfie Jones, est également à l’arrêt depuis décembre en raison d’une opération à la cheville. Le latéral gauche Alphonso Davies est forfait pour ces rencontres, tandis que son suppléant, Richie Laryea, n’a pas joué depuis le 22 avril, mais devrait obtenir du temps de jeu. 

    Plus haut sur le terrain, Promise David a intégré la sélection grâce à une convalescence accélérée après une opération du tendon de la hanche en février, mais il n’a pas joué récemment. L’ailier Jacob Shaffelburg n’a disputé que 223 minutes en MLS cette saison et s’est entraîné à part tout au long du stage de préparation à Charlotte, en Caroline du Nord. 

    La plupart des joueurs devraient jouer 45 minutes lors du premier match, seuls Shaffelburg et son coéquipier ailier Ali Ahmed étant forfait contre l’Ouzbékistan. 

    Même si le groupe de 26 joueurs a évité le pire en termes de blessures, la condition physique demeure un enjeu majeur pour ces deux rencontres, alors que Marsch attend toujours le retour à la pleine forme de plusieurs cadres et espère que l’indisponibilité de Flores sera le dernier accroc.

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  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Il est temps de commencer à marquer des buts.

    Le Canada peut se montrer solide en défense. Le système défensif mis en place sous la direction de Marsch, quelle que soit la composition de l'équipe, l'a démontré au cours des deux dernières années. Cependant, c'est l'efficacité offensive qui doit s'améliorer en vue de la Coupe du monde. Et quoi de mieux pour y parvenir que de marquer quelques buts lors des matchs amicaux ?

    L’attaque dispose pourtant d’options de premier plan. Si Jonathan David a connu un exercice inaugural mitigé à la Juventus, il demeure le fer de lance de la sélection et devra retrouver son meilleur niveau durant l’été. Son compère devrait être son partenaire de longue date et deuxième meilleur buteur de l’histoire du Canada, Cyle Larin. 

    Âgé de 31 ans et désormais surnommé le « Brampton Bagsman » – clin d’œil à sa ville natale lancé par les supporters de Southampton – il évolue avec davantage de liberté, de légèreté et d’assurance qu’au cours des cinq dernières années, et a déjà inscrit neuf buts depuis son arrivée chez les Saints en janvier. 

    « Je suis heureux de marquer à nouveau des buts, évidemment, après avoir traversé une période difficile et une carrière footballistique compliquée », a déclaré Larin àGOAL en mars, évoquant son rythme de buts effréné après avoir quitté Feyenoord pour la côte anglaise. « Il s’agissait simplement de trouver le bon endroit pour moi. J’ai toujours dit : “Quand je joue, que je suis titulaire et que je commence les matchs, je marque des buts.” »

    David est assuré de débuter chaque match de la Coupe du monde et pourrait même jouer l’intégralité de la compétition. Pour retrouver sa place de titulaire, Larin devra démontrer une complicité évidente avec l’attaquant de la Juventus, et un éclat offensif lors de l’un de ces amicaux profiterait à tous les deux. 

    Tani Oluwaseyi et Promise David bénéficieront eux aussi de temps de jeu, mais le duo David-Larin devrait être aligné d’entrée. Des buts marqués lors des amicaux calmeraient nombre d’inquiétudes au sein du groupe offensif, de l’équipe et des supporters à l’approche de la Coupe du monde. 

  • Guatemala v Canada - Gold Cup 2025: Quarter FinalsGetty Images Sport

    Interrogations sur le poste d’arrière gauche

    En l’absence de Davies et au vu de la longue indisponibilité de Laryea, le poste d’arrière gauche du Canada suscite des interrogations à l’approche des matchs amicaux et de la Coupe du monde. Si aucun des deux ne retrouve son meilleur niveau, quelle solution ?

    Marsch pourrait donc décaler l’un de ses deux arrières droits, Niko Sigurdsson ou Alistair Johnston, sur le flanc gauche. Jusqu’à récemment, Sigurdsson évoluait principalement au milieu de terrain avec Hajduk Split, mais il a déjà occupé le poste d’arrière droit en sélection. Pendant ce temps, Laryea avait pris le couloir gauche, tandis que Johnston était écarté en raison de problèmes aux ischio-jambiers. 

    De retour en sélection pour la première fois depuis la Gold Cup de juin, Johnston arrive en pleine confiance après avoir brillé avec le Celtic, contribuant à un doublé inattendu championnat-Coupe d’Écosse. Selon TransferMarkt, Johnston n’a jamais évolué à gauche lors de ses 271 matchs en club et en sélection, tandis que Sigur, droitier, y a joué ponctuellement et pourrait donc constituer une solution de dépannage plus crédible.

    « J’ai déjà joué au poste d’arrière gauche il y a quelques années, lors de quelques matchs de pré-saison et d’un match de championnat », a déclaré Sigur aux journalistes. « Je me sens à l’aise à gauche. »

    Autre option : aligner Zorhan Bassong lors des amicaux pour préserver Laryea, le latéral du Sporting Kansas City ayant malgré tout participé au stage malgré son exclusion de la liste des 26. Laryea disposera toutefois de toutes les chances de démontrer sa condition, avant que le poste ne revienne à Davies à son retour. 

  • Canada v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    Le choix du gardien de but

    Il aura fallu plusieurs années, mais Gregg Berhalter annoncera enfin cette semaine son gardien titulaire pour la Coupe du monde. Depuis son arrivée à la tête de la sélection, il a partagé les titularisations entre Dayne St. Clair et Maxime Crépeau. Il a toutefois indiqué aux journalistes que le choix du numéro 1 serait fait après le match contre l’Ouzbékistan, où les deux gardiens joueront chacun 45 minutes. 

    Si St. Clair a généralement été aligné contre l’adversaire le mieux classé lors des deux dernières fenêtres internationales, Crépeau semble toutefois légèrement en pole position pour le poste de numéro 1. Cette impression repose moins sur ses statistiques que sur l’assurance affichée lors de la défaite 2-0 contre l’Argentine en ouverture de la Copa América, match qui marquait seulement la troisième sortie de Marsch à la tête de l’équipe. 

    Cette saison en club, aucun des deux n’a brillé : Crépeau a concédé 43 buts avec Orlando City, la pire défense de MLS, pour un différentiel de -0,6, tandis que St. Clair a encaissé 28 buts avec l’Inter Miami, légèrement mieux.  

    « Il faut aussi que l’on se connaisse en dehors du terrain, que l’on sache ce qui fonctionne pour chacun quand on joue ou quand on ne joue pas, que l’on se motive mutuellement et que l’on se prépare à toutes les situations », a expliqué Crépeau à la Presse canadienne.

    « Nous nous connaissons bien et nous nous respectons, car au-delà de la compétition il y a de l’amitié et nous veillons les uns sur les autres. C’est un climat très sain au sein du groupe. »

    La décision s’annonce délicate, d’autant plus qu’il s’agit de la première Coupe du monde de Crépeau, lui qui avait manqué l’édition 2022 après une fracture de la jambe subie lors d’un arrêt héroïque ayant permis au LAFC de remporter la MLS Cup. Quel que soit le choix de Marsch, il sera scruté à la loupe ; et devoir expliquer à ces deux amis de longue date lequel des deux pourra vivre son rêve d’enfant n’est pas une position enviable.

  • Canada v New Zealand: Group A - FIFA Women's World Cup 2015Getty Images Sport

    La passion des supporters de football canadiens s'exprime pleinement

    Le Canada entrera dans la danse cette semaine. Les hommes de John Herdman affronteront d’abord l’Ouzbékistan devant plus de 45 000 supporters dans le plus grand stade du pays, à Edmonton, avant de se rendre à Montréal pour défier l’Irlande dans un Stade Saputo archi-comble. 


    Après une semaine « calme » à Charlotte, loin des regards du public et des médias, les joueuses et leur entraîneur, Marsch, vont devoir affronter cette exposition de front. Non seulement celle d’une importante délégation médiatique, mais aussi celle de deux foules bruyantes à Edmonton et à Montréal.

    S’agit-il pour autant de pression ? Pas exactement. Pour une large part du public canadien, le football demeure une nouveauté, et la simple présence compétitive du Canada dans le tournoi suffira à générer une ambiance festive. Les joueurs, eux, sentiront bien le poids des attentes ; une fois qu’ils auront plongé dans le cirque d’une Coupe du monde à domicile, il leur faudra canaliser cette exposition de manière positive. 

    « Nous sommes ravis d’être à Edmonton pour donner le coup d’envoi, et nous savons qu’il y aura une foule immense », a déclaré Marsch. « Nous sommes ravis d’être ici au Canada après tout le travail que nous avons accompli en Caroline, et oui, nous sommes tout simplement prêts et concentrés pour demain, puis pour un autre stade à guichets fermés à Montréal. »

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