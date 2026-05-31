La déception de Marcelo Flores en Coupe du monde, les interrogations sur le duo d’attaquants Jonathan David-Cyle Larin : voici cinq points clés à surveiller pour le Canada de Jesse Marsch à l’aube des matchs amicaux de préparation face à l’Ouzbékistan et à la République d’Irlande

Lors de l’annonce de sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde, Marsch avait déjà intégré les meilleurs éléments disponibles, malgré les incertitudes entourant l’état de santé de neuf d’entre eux. La situation s’est dégradée samedi : Flores s’est tordu le genou sur un mauvais appui et a dû être évacué sur une civière par un soigneur, alors que son club, les Tigres UANL, s’inclinait face à Toluca en finale de la Champions Cup.

« Nous dînions lorsque nous avons vu la scène », a réagi le vice-capitaine et milieu de terrain Stephen Eustáquio au sujet de la blessure de Flores. « Plusieurs joueurs ont déjà connu ce type de problème, nous avons donc immédiatement soupçonné la gravité. C’est d’autant plus malheureux que nous avions vu ses réactions à l’annonce de sa sélection, sa famille pleurant de joie ; il compte beaucoup pour nous, tant comme personne que comme joueur. »

Les matchs amicaux s’annoncent donc cruciaux pour réintégrer progressivement les éléments incertains, selon Marsch. Le défenseur central Moïse Bombito, absent depuis octobre à cause d’une fracture de la jambe, assure qu’il sera « à 100 % » pour l’entrée en lice du 12 juin, mais il doit encore augmenter son temps de jeu. Son partenaire en charnière, Alfie Jones, est également à l’arrêt depuis décembre en raison d’une opération à la cheville. Le latéral gauche Alphonso Davies est forfait pour ces rencontres, tandis que son suppléant, Richie Laryea, n’a pas joué depuis le 22 avril, mais devrait obtenir du temps de jeu.

Plus haut sur le terrain, Promise David a intégré la sélection grâce à une convalescence accélérée après une opération du tendon de la hanche en février, mais il n’a pas joué récemment. L’ailier Jacob Shaffelburg n’a disputé que 223 minutes en MLS cette saison et s’est entraîné à part tout au long du stage de préparation à Charlotte, en Caroline du Nord.

La plupart des joueurs devraient jouer 45 minutes lors du premier match, seuls Shaffelburg et son coéquipier ailier Ali Ahmed étant forfait contre l’Ouzbékistan.

Même si le groupe de 26 joueurs a évité le pire en termes de blessures, la condition physique demeure un enjeu majeur pour ces deux rencontres, alors que Marsch attend toujours le retour à la pleine forme de plusieurs cadres et espère que l’indisponibilité de Flores sera le dernier accroc.