Le Real Madrid s’est imposé de justesse face à Elche sur le score de 3-2 au Martinez Valero, répétant des erreurs bien connues en dominant la première période avant de frôler la catastrophe après la pause. Sous la direction créative d’Arda Guler, le Real Madrid a regagné les vestiaires avec une avance confortable de deux buts. Cependant, l’équipe est revenue pour le second acte sans ambition, sans énergie et sans rigueur défensive, permettant à une formation d’Elche pleine de cœur de signer une violente remontée.

Cette prestation a ravivé les inquiétudes concernant l’irrégularité de l’équipe et sa tendance à tomber dans un faux rythme lorsqu’elle défend son avantage.