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La débâcle du Madrid de Mourinho évitée ! Le but tardif d'Espi sauve les géants chancelants après un effondrement cauchemardesque
Un match en deux temps au Martínez Valero
Le Real Madrid s’est imposé de justesse face à Elche sur le score de 3-2 au Martinez Valero, répétant des erreurs bien connues en dominant la première période avant de frôler la catastrophe après la pause. Sous la direction créative d’Arda Guler, le Real Madrid a regagné les vestiaires avec une avance confortable de deux buts. Cependant, l’équipe est revenue pour le second acte sans ambition, sans énergie et sans rigueur défensive, permettant à une formation d’Elche pleine de cœur de signer une violente remontée.
Cette prestation a ravivé les inquiétudes concernant l’irrégularité de l’équipe et sa tendance à tomber dans un faux rythme lorsqu’elle défend son avantage.
- AFP
L'éclat de Guler et les occasions manquées
Arda Guler a saisi sa chance dans un rôle de milieu offensif avancé, orchestrant les actions offensives et ouvrant le score d’un superbe coup franc direct dévié dans le but par le poteau puis le gardien Dituro. Le Real Madrid méritait de mener encore plus tôt, mais Vinicius Junior a gâché trois énormes face-à-face contre Dituro par manque de finesse. Kylian Mbappe a ajouté un deuxième but avant la pause, inscrivant son septième but de la saison sur un centre dangereux délivré par Diomande.
Malgré sa domination dans les statistiques de la première période, le Real Madrid n’est pas parvenu à tuer le match, laissant ainsi la porte grande ouverte au retour d’Elche.
Elche renverse le Real Madrid à la surprise générale
Elche a puni la complaisance de la seconde période du Real Madrid, les visiteurs ayant reculé dans une ligne défensive très basse et perdu le contrôle du milieu de terrain. Osorio a réduit l'écart d'une tête puissante sur un centre parfaitement dosé du remplaçant Cepeda. La désorganisation dans les rangs madrilènes s'est aggravée lorsqu'une série d'erreurs a culminé avec Fer Nino, auteur d'une superbe frappe croisée qui a battu Thibaut Courtois pour égaliser à 2-2.
Le banc de Jose Mourinho a tardé à procéder à des ajustements jusqu'à l'égalisation, reflétant les schémas inquiétants déjà observés plus tôt dans la saison.
- Getty Images Sport
Espi surgit pour inscrire le but de la victoire en fin de match
Alors que le score était de 2-2, Mourinho a finalement jeté toute prudence aux orties en ajoutant de la force de frappe dans les dernières minutes, avec les entrées d'Espi et d'Endrick. Ce pari tactique a payé à la 91e minute, lorsque Jude Bellingham a débordé sur le côté gauche avant de servir Mbappe, qui a ensuite remis de manière altruiste pour Espi, auteur du but de la victoire. Si ce succès a permis d'arracher les trois points, il a aussi mis en lumière des failles profondes qui devront être corrigées si le Real Madrid veut rester compétitif dans la course au titre.
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