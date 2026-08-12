L'entraîneur de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, a admis que cette nouvelle dévastatrice a été une source d'immense douleur dans le vestiaire alors que l'effectif traverse ce moment difficile.

« Concernant Leo, nous savons ce qui s'est passé, et c'est vraiment dommage, une source de grande douleur, et nous avons vraiment ressenti cet impact », a déclaré Hoyos, cité par ESPN.

« Cela a été très dur. Souvent, il n'y a pas de mots pour le dire. Quand on traverse une expérience aussi difficile, il est dur de s'en remettre, mais c'est pourtant quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. D'une certaine manière, on n'apprend jamais vraiment à y faire face parce que la douleur est si intense.