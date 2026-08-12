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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Yosua Arya

Traduit par

La date du retour de Lionel Messi reste incertaine alors que l’Inter Miami pleure la mort tragique de Jorge Messi

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentine

L’Inter Miami s’est mobilisé autour de son capitaine Lionel Messi après le décès tragique de son père, Jorge, mort en Argentine à l’âge de 68 ans. L’équipe lui a rendu hommage lors de son récent match de Leagues Cup, les joueurs et le staff lui adressant des hommages émouvants alors que l’attaquant retourne à Rosario.

  • L’Inter Miami pleure Jorge Messi

    L’Inter Miami a adressé des messages de soutien sincère à son capitaine, Messi, après le décès tragique de son père. Jorge est décédé samedi à l’âge de 68 ans dans un hôpital situé à Rosario, dans le centre de l’Argentine. Cette terrible nouvelle a profondément affecté l’ensemble de la franchise de Major League Soccer, les joueurs et le staff se mobilisant autour de l’attaquant dans cette période extrêmement difficile.

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  • Jorge MessiGetty

    Le vestiaire ressent une immense douleur

    L'entraîneur de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, a admis que cette nouvelle dévastatrice a été une source d'immense douleur dans le vestiaire alors que l'effectif traverse ce moment difficile.

    « Concernant Leo, nous savons ce qui s'est passé, et c'est vraiment dommage, une source de grande douleur, et nous avons vraiment ressenti cet impact », a déclaré Hoyos, cité par ESPN.

    « Cela a été très dur. Souvent, il n'y a pas de mots pour le dire. Quand on traverse une expérience aussi difficile, il est dur de s'en remettre, mais c'est pourtant quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. D'une certaine manière, on n'apprend jamais vraiment à y faire face parce que la douleur est si intense.

  • Hommage émouvant au Nu Stadium

    Le club a officiellement rendu hommage à Jorge en observant une émouvante minute de silence avant le coup d'envoi au Nu Stadium de Miami, avec son nom affiché en évidence sur les écrans du stade. Les joueurs de l'Inter Miami portaient également des brassards noirs en signe de respect. Pendant ce temps, les supporters ont déployé des drapeaux et entonné des chants à la 10e minute en soutien à leur capitaine absent, en exhibant une banderole poignante sur laquelle on pouvait lire : « Fuerza [reste fort] Leo ».

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  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Préparation pour le test du Club Leon

    Hoyos n’a pas précisé exactement quand Messi réintégrerait finalement l’effectif de l’Inter Miami, insistant sur le fait que le club laissera au légendaire attaquant tout le temps nécessaire pour faire son deuil. L’Inter Miami va désormais chercher à se reconcentrer sur le terrain alors qu’il se prépare à affronter le Club Leon mercredi, lors d’un match de la phase de groupes de la Leagues Cup 2026.

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