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La date de retour de Reece James à Chelsea est fixée, tandis que l'Angleterre reçoit un coup de pouce pour la Coupe du monde
James remporte la course à la remise en forme
Selon *The Telegraph*, le défenseur de 26 ans progresse bien et pourrait faire son retour sur les terrains fin avril ou début mai. Un tel calendrier apaiserait les craintes initiales des médecins, qui redoutaient une indisponibilité de deux mois susceptible de mettre fin à sa saison nationale et de ruiner ses espoirs de Coupe du monde. Absent des terrains depuis la défaite contre Newcastle, James s'efforce désormais de prouver qu'il est en forme avant que Tuchel ne finalise sa sélection de 26 joueurs pour le tournoi estival.
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Tuchel confronté à un casse-tête défensif
Tuchel a clairement désigné James comme son premier choix au poste d'arrière droit, une position qui est restée problématique lors des récents matchs amicaux de l'Angleterre contre l'Uruguay et le Japon. Si des joueurs comme Ben White et Tino Livramento ont eu l'occasion de faire leurs preuves en son absence, aucun des deux n'a réussi à offrir le même niveau d'assurance tactique que le capitaine de Chelsea. Djed Spence et Ezri Konsa sont également des options à ce poste, mais Trent Alexander-Arnold, du Real Madrid, semble mener une course contre la montre pour s'imposer dans les plans de Tuchel.
L'influence du capitaine reste essentielle
James a réalisé une saison impressionnante sur le plan statistique avec Chelsea, totalisant 27 apparitions en Premier League, avec deux buts et cinq passes décisives, avant d'être contraint de faire une pause. Son importance aux yeux de la direction de Stamford Bridge a été confirmée par une prolongation de contrat à long terme allant jusqu'en 2032, ce qui reflète son statut de pilier du projet. Ayant déjà disputé 22 matches internationaux avec l'Angleterre depuis ses débuts, son expérience acquise lors de l'Euro 2020 est considérée comme essentielle pour une équipe qui vise à franchir une nouvelle étape sur la scène mondiale.
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Une fin de saison décisive, tant au niveau national qu'international
Chelsea, qui occupe actuellement la sixième place de la Premier League avant d'accueillir Manchester City dimanche, souhaite toujours voir son capitaine revenir le plus vite possible. Si le prochain match contre City arrive trop tôt pour le joueur de 26 ans, son retour début mai constituera un test physique crucial en vue de la Coupe du monde. Une réintégration réussie dans la compétition permettrait à Tuchel de finaliser ses plans défensifs en disposant pleinement de son arrière droit préféré pour le tournoi estival.