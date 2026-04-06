La date de retour de Reece James à Chelsea est fixée, tandis que l'Angleterre reçoit un coup de pouce pour la Coupe du monde

James a réalisé une saison impressionnante sur le plan statistique avec Chelsea, totalisant 27 apparitions en Premier League, avec deux buts et cinq passes décisives, avant d'être contraint de faire une pause. Son importance aux yeux de la direction de Stamford Bridge a été confirmée par une prolongation de contrat à long terme allant jusqu'en 2032, ce qui reflète son statut de pilier du projet. Ayant déjà disputé 22 matches internationaux avec l'Angleterre depuis ses débuts, son expérience acquise lors de l'Euro 2020 est considérée comme essentielle pour une équipe qui vise à franchir une nouvelle étape sur la scène mondiale.