La date de retour de Cristiano Ronaldo dévoilée alors que les craintes concernant la Coupe du monde du Portugal s'intensifient, le médecin d'Al-Nassr ayant rendu son verdict sur la rééducation de sa blessure

Selon des informations publiées par Arriyadiyah, le staff médical se montre satisfait des progrès réalisés par ce duo de vétérans, alors que le leader du championnat cherche à préserver son avance de trois points en tête du classement. L'accent est désormais mis sur la remise en forme en vue d'une série décisive de huit rencontres qui clôturera la saison nationale.

Une source proche du club a déclaré : « L'entraîneur Jorge Jesus peut désormais compter sur Ronaldo et Mané, qui ont terminé leurs programmes de rééducation et de traitement. Ils devraient être prêts pour le match de vendredi contre Al-Najma. Mané a terminé son programme de remise en forme, qui comprenait des exercices de course et de renforcement musculaire, et s'est remis de la blessure à la cheville qu'il avait récemment subie. »