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La date de retour de Cristiano Ronaldo dévoilée alors que les craintes concernant la Coupe du monde du Portugal s'intensifient, le médecin d'Al-Nassr ayant rendu son verdict sur la rééducation de sa blessure
Un double coup de pouce à Riyad
Le médecin de l'équipe d'Al-Nassr, Carlos Miguel, a officiellement autorisé Cristiano Ronaldo et Sadio Mané à reprendre l'entraînement collectif après que les deux joueurs ont achevé leurs programmes de rééducation respectifs. Ronaldo souffrait d'une élongation aux ischio-jambiers contractée lors de la victoire 3-1 contre Al-Fayha, une blessure qui l'avait contraint à manquer des rencontres cruciales contre Neom et Al-Khaleej. Pour accélérer sa guérison, le joueur de 41 ans s'est rendu en Espagne pour suivre un traitement spécialisé avant de revenir au centre médical du club. De son côté, Mané s'est remis d'un coup à la cheville subi juste avant la dernière série de matchs, permettant ainsi à l'entraîneur Jorge Jesus de disposer de ses principales armes offensives pour la fin de saison.
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Admis à la compétition
Selon des informations publiées par Arriyadiyah, le staff médical se montre satisfait des progrès réalisés par ce duo de vétérans, alors que le leader du championnat cherche à préserver son avance de trois points en tête du classement. L'accent est désormais mis sur la remise en forme en vue d'une série décisive de huit rencontres qui clôturera la saison nationale.
Une source proche du club a déclaré : « L'entraîneur Jorge Jesus peut désormais compter sur Ronaldo et Mané, qui ont terminé leurs programmes de rééducation et de traitement. Ils devraient être prêts pour le match de vendredi contre Al-Najma. Mané a terminé son programme de remise en forme, qui comprenait des exercices de course et de renforcement musculaire, et s'est remis de la blessure à la cheville qu'il avait récemment subie. »
Le meilleur buteur d'Al-Nassr
Bien qu'il soit sur la touche depuis fin février, Ronaldo reste le pilier incontesté de l'attaque d'Al-Nassr, avec 21 buts en 22 apparitions en Saudi Pro League. Il se trouve toutefois derrière Ivan Toney (25 buts), d'Al-Ahli, et la star d'Al-Qadsiah, Julian Quinones (24 buts), dans la course au Soulier d'or, ayant manqué une grande partie des matchs au cours du dernier mois. Les spéculations vont bon train quant à l'avenir à long terme de Ronaldo, des rumeurs récentes suggérant que le légendaire attaquant pourrait finalement prendre sa retraite à l'expiration de son contrat actuel, en juin 2027.
- AFP
Compte à rebours pour la Coupe du monde
Le match de vendredi contre Al-Najma marque le coup d'envoi de la dernière ligne droite de Ronaldo vers le grand rendez-vous mondial de l'été en Amérique du Nord. Une fois la saison nationale terminée, toute l'attention se portera sur le premier match du Portugal à la Coupe du monde, le 17 juin à Houston, contre la République démocratique du Congo ou la Jamaïque. L'attaquant chevronné devra passer sans encombre les derniers matchs de championnat pour être sûr de mener son équipe nationale dans un groupe qui comprend également l'Ouzbékistan et qui se terminera probablement par un match décisif contre la Colombie à Miami. Garder son rythme et éviter de nouveaux problèmes musculaires au cours des deux prochains mois constituera le test ultime de la longévité de Ronaldo.