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La Croatie confirme le retour de Slaven Bilic : l'ancien entraîneur de West Ham met fin à deux ans d'absence sur les bancs
Le début d’une nouvelle ère
Sur proposition du président Marijan Kustic, le Comité exécutif de la Fédération a voté à l’unanimité la nomination de Bilic au poste de sélectionneur. Cette décision intervient après le départ de Dalic, qui a quitté ses fonctions suite à une série de succès ayant marqué une époque sur la scène internationale.
Figure légendaire du football croate, Bilic avait déjà dirigé l’équipe nationale entre 2006 et 2012. Son retour s’effectue après un passage par le monde des clubs. La Commission d’experts de la HNS a validé ce choix, soulignant la connaissance approfondie de Bilic de la culture de l’équipe nationale, qui en fait le successeur idéal de Dalic.
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Le remplacement d’un symbole national
Prendre la relève de Dalic n’est pas une mince affaire, compte tenu des exploits de l’ancien sélectionneur, qui a notamment mené son équipe en finale et en demi-finale de la Coupe du monde. Kustic a reconnu la difficulté de cette transition tout en exprimant sa pleine confiance dans cette nouvelle nomination. Le parcours impressionnant de Bilic en Premier League, en Super Lig turque et dans d’autres grands championnats européens a été un facteur déterminant dans le processus de décision de la fédération.
« Je tiens à remercier une nouvelle fois Zlatko pour les résultats exceptionnels qu’il a obtenus pendant son mandat, et nous respectons et comprenons bien sûr sa décision de mettre un terme à son mandat à la tête de la Croatie après cette Coupe du monde », a déclaré Kustic. « Il n’est pas facile de succéder à Zlatko, mais nous sommes convaincus que Slaven est la personne idéale pour ce poste. C’est un ancien international de renom qui possède désormais une solide expérience d’entraîneur et de dirigeant, et je suis certain qu’il bénéficie du soutien total des joueurs, des supporters et du grand public pour mener la Croatie vers de nouveaux succès. Je lui souhaite la bienvenue et il pourra bien sûr compter sur le soutien total de la Fédération dans son travail. Je lui souhaite bonne chance pour son nouveau mandat. »
Bilic s'exprime sur son retour au pays
Pour Bilic, l’occasion de diriger son pays pour la deuxième fois était trop belle pour être laissée passer. Malgré sa longue absence des terrains, l’ancien entraîneur de West Bromwich Albion et de Beşiktaş affirme être prêt à affronter la pression intense qui accompagne ce poste à la tête de la Croatie.
« Je tiens à remercier le président Kustic et les dirigeants de la Fédération pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en me permettant de diriger à nouveau l’équipe nationale croate — le plus grand honneur pour tout entraîneur croate », a déclaré Bilic. « Je suis pleinement conscient des attentes élevées qui suivent cette période remarquable sous la houlette de Zlatko Dalic, mais quiconque prend les rênes de la Croatie doit s’y préparer, car nous sommes une nation de football qui vit et respire au rythme de son équipe nationale. »
- AFP
Conserver son statut d’élite
Le défi immédiat pour Bilic sera de maintenir la Croatie au plus haut niveau du football mondial, alors que plusieurs stars expérimentées approchent de la fin de leur carrière. Il se montre toutefois confiant dans le vivier de talents à sa disposition et dans sa capacité à motiver le groupe pour les prochaines campagnes de qualification.
« J’ai une grande confiance dans les joueurs dont nous disposons, et il m’incombe d’apporter l’énergie, l’ambition et la détermination nécessaires pour maintenir la Croatie parmi l’élite du football », a ajouté Bilic. « Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de relever ce défi, pour lequel je me sens tout à fait prêt ; je suis un entraîneur plus mûr et plus expérimenté qu’en 2006, mais avec exactement la même motivation et la même envie de voir la Croatie devenir une équipe puissante, intrépide et couronnée de succès. »
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