La Croatie confirme le retour de Slaven Bilic : l'ancien entraîneur de West Ham met fin à deux ans d'absence sur les bancs

Prendre la relève de Dalic n’est pas une mince affaire, compte tenu des exploits de l’ancien sélectionneur, qui a notamment mené son équipe en finale et en demi-finale de la Coupe du monde. Kustic a reconnu la difficulté de cette transition tout en exprimant sa pleine confiance dans cette nouvelle nomination. Le parcours impressionnant de Bilic en Premier League, en Super Lig turque et dans d’autres grands championnats européens a été un facteur déterminant dans le processus de décision de la fédération.

« Je tiens à remercier une nouvelle fois Zlatko pour les résultats exceptionnels qu’il a obtenus pendant son mandat, et nous respectons et comprenons bien sûr sa décision de mettre un terme à son mandat à la tête de la Croatie après cette Coupe du monde », a déclaré Kustic. « Il n’est pas facile de succéder à Zlatko, mais nous sommes convaincus que Slaven est la personne idéale pour ce poste. C’est un ancien international de renom qui possède désormais une solide expérience d’entraîneur et de dirigeant, et je suis certain qu’il bénéficie du soutien total des joueurs, des supporters et du grand public pour mener la Croatie vers de nouveaux succès. Je lui souhaite la bienvenue et il pourra bien sûr compter sur le soutien total de la Fédération dans son travail. Je lui souhaite bonne chance pour son nouveau mandat. »