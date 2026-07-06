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La Croatie a déposé une plainte auprès de la FIFA, dénonçant un « abus de technologie », après son élimination controversée de la Coupe du monde face au Portugal
Les joueurs ont manifesté leur désaccord après une intervention du VAR.
Le parcours de la Croatie en Coupe du monde s’est achevé de la manière la plus amère qui soit, avec une défaite 2-1 face au Portugal scellée par une décision qui a laissé le pays sous le choc. Dès le coup de sifflet final, la Fédération croate de football (HNS) s’est empressée de déposer une plainte officielle auprès de la FIFA, invoquant un « abus de la technologie » qui, selon elle, lui aurait injustement coûté sa place en phase à élimination directe.
La polémique porte sur un but refusé dans les dernières secondes du temps additionnel : alors que Josko Gvardiol semblait avoir qualifié la Croatie, l’arbitre Espen Eskas, après un long examen de la VAR, a annulé la décision initiale, invoquant un hors-jeu détecté uniquement grâce aux données enregistrées dans le ballon de match.
Estimant que l’esprit du jeu a été bafoué par un détail technique, la fédération a donc saisi la FIFA, une démarche rare. Si l’instance mondiale défend généralement ses équipes d’arbitrage, elle a cette fois dû justifier le processus du VAR face à la vive polémique née après le coup de sifflet final.
- AFP
Le « graphique du battement de cœur » qui a brisé les cœurs
Les images de télévision laissaient penser à un but valable, mais la technologie de la FIFA embarquée dans le ballon Adidas Trionda a détecté un contact microscopique avec les cheveux d’Igor Matanovic, suffisant pour modifier le calcul du hors-jeu.
La FIFA a défendu la procédure dans un communiqué : « Les capteurs IMU intégrés au ballon Trionda peuvent détecter le moindre contact, visualisé à l’écran par un “graphique en forme de battement de cœur”, et fournissent aux arbitres un niveau de données sans précédent pour prendre des décisions rapides et précises. »
La Fédération croate de football (HNS) estime toutefois que ce niveau de précision s’éloigne de l’esprit « clair et évident » du VAR et s’appuie sur des données invisibles en temps réel pour les joueurs et les supporters. Elle a également contesté la décision précédente ayant conduit à l’égalisation du Portugal sur penalty de Cristiano Ronaldo à la 68^e minute.
HNS réclame la transparence réglementaire
La plainte officielle déposée par la Fédération croate de football (HNS) porte sur le protocole utilisé par l’arbitre assistant vidéo (VAR) et sur la question de savoir s’il a outrepassé son mandat. La HNS fait valoir que le seuil de « l’erreur manifeste et évidente » n’a pas été atteint, et que l’interruption provoquée par la consultation vidéo a rompu le déroulement de ce qui aurait dû être un match équitable.
Le porte-parole de la HNS, Tomislav Pacak, a déclaré à RTL Danas : « La Fédération croate de football a adressé une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour exprimer sa profonde déception et son désaccord concernant la rencontre face au Portugal, non pas tant en raison des décisions arbitrales elles-mêmes – car celles-ci peuvent faire l’objet de discussions après chaque match – mais en raison du processus même qui a conduit à ces décisions.
« Tout d’abord, nous estimons que le protocole VAR a été appliqué de manière totalement erronée lors du penalty en faveur du Portugal et que l’arbitre n’aurait pas dû être appelé à revoir les images. Surtout, sur le but égalisateur de Guardiola, Pašalić a été signalé hors-jeu en violation des règles et de l’esprit du football, en raison d’un jeu de balle inexistant de la part de Matanović, selon l’indication du capteur.
« Nous considérons qu’il s’agit d’un abus de la technologie, que nous soutenons pourtant dans le football, mais cette utilisation n’est pas bénéfique pour la FIFA, les équipes ni les supporters. Nous savons que notre lettre n’effacera pas la douleur et la déception des supporters et des joueurs, mais nous estimons essentiel d’alerter la FIFA et de demander une explication détaillée de toutes les décisions. »
- Getty Images
Modric dénonce un double standard
Le capitaine Luka Modric n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les incohérences de l’arbitrage vidéo sur la plus grande scène mondiale. Le vétéran du Real Madrid a pointé du doigt un double standard, estimant que les petites nations sont souvent désavantagées par rapport aux puissances établies du football.
Le milieu de terrain légendaire a dénoncé un manque d’équité dans le processus décisionnel pendant la rencontre. S’exprimant en zone mixte, Modric a fustigé ce qu’il a qualifié de « deux poids, deux mesures », estimant que la technologie semblait souvent jouer contre son équipe dans les moments décisifs.
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