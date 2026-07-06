Le parcours de la Croatie en Coupe du monde s’est achevé de la manière la plus amère qui soit, avec une défaite 2-1 face au Portugal scellée par une décision qui a laissé le pays sous le choc. Dès le coup de sifflet final, la Fédération croate de football (HNS) s’est empressée de déposer une plainte officielle auprès de la FIFA, invoquant un « abus de la technologie » qui, selon elle, lui aurait injustement coûté sa place en phase à élimination directe.

La polémique porte sur un but refusé dans les dernières secondes du temps additionnel : alors que Josko Gvardiol semblait avoir qualifié la Croatie, l’arbitre Espen Eskas, après un long examen de la VAR, a annulé la décision initiale, invoquant un hors-jeu détecté uniquement grâce aux données enregistrées dans le ballon de match.

Estimant que l’esprit du jeu a été bafoué par un détail technique, la fédération a donc saisi la FIFA, une démarche rare. Si l’instance mondiale défend généralement ses équipes d’arbitrage, elle a cette fois dû justifier le processus du VAR face à la vive polémique née après le coup de sifflet final.