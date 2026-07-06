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Grafica Calciomercato In Tackle Ancelotti Brasile 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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La crise que le Brésil traverse depuis vingt ans et les responsabilités, notamment celles d’Ancelotti : est-il vraiment l’homme de la situation pour relancer la Seleção ?

Brésil
C. Ancelotti
Coupe du monde
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Opinion
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Vinicius Junior

L’élimination prématurée de la Seleção soulève de sérieuses interrogations sur son avenir

Cet échec, sans être totalement surprenant, illustre de manière cruelle la plus grave crise que traverse l’une des sélections les plus prestigieuses et titrées de l’histoire du football. Le Brésil, éliminé pour la première fois en huitièmes de finale d’une Coupe du monde depuis 36 ans (après les déceptions similaires de 1934 et 1966, la dernière fois remontait à l’Italie 90, face à l’Argentine de Maradona et Caniggia) par une Norvège en grande forme, est revenu à la case départ.

Les principaux protagonistes l’ont reconnu : les leaders déclinants Marquinhos et Casemiro (ce dernier en larmes) ont officiellement cédé leur place à la nouvelle génération sous la houlette du sélectionneur Carlo Ancelotti. Plutôt que d’évoquer la fin d’un cycle, le technicien italien y voit un nouveau départ indispensable pour préparer dès maintenant l’édition du centenaire de la Coupe du monde, en 2030.


ANCELOTTI : « UNE DÉFAITE IMMÉRITÉE, CELA DOIT MARQUER LE DÉBUT D’UN NOUVEAU CYCLE »


  • Les procédures disciplinaires impliquant Carlo Ancelotti

    Au Brésil, l’heure est à l’analyse sansconcession après l’effondrement de la Seleção. Les joueurs de la vieille garde sont pointés du doigt : on leur reproche leur mentalité de perdants et leur incapacité à forger un état d’esprit de grande équipe. Dans ce contexte, le rôle de l’entraîneur italien, arrivé il y a un an comme un sauveur, est également scruté. La Seleção, finalement cinquième des éliminatoires dans un classement historique… à la baisse, était déjà sous tension, au point que l’arrivée sur le banc d’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire semblait, à elle seule, la panacée. Ancelotti vient de prolonger son contrat jusqu’en 2030, juste avant de s’envoler pour les États-Unis, mais le crédit dont il bénéficie est déjà en baisse après une Coupe du monde au cours de laquelle le Brésil n’a jamais convaincu, ni sur le plan du jeu, ni sur celui du choix des joueurs, et qui, surtout, ne laisse pas présager grand-chose de bon pour l’avenir.

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  • ANALYSE DES DERNIÈRES ÉLIMINATIONS

    Depuis leur dernier titre mondial conquis en 2002, les quintuples champions du monde ont été éliminés à six reprises d’affilée : quatre fois en quarts de finale, une fois en demi-finale – l’humiliante défaite 1-7 contre l’Allemagne à domicile – et une fois en huitièmes face à la Norvège. Jamais, dans son histoire, la Seleção n’avait échoué à remporter le titre lors de six éditions consécutives. Pire, après trois éliminations face à de véritables puissances (France, Pays-Bas, Allemagne), les trois suivantes sont intervenues contre des nations alors considérées comme des « petits » du ballon rond : la Belgique, la Croatie et la Norvège. Or, ces dix à quinze dernières années, ces nations ont connu une ascension fulgurante, portée par des projets et des idées que la Seleção et sa Fédération ont progressivement délaissés. Une erreur d’appréciation qui les a conduits à vivre sur leurs lauriers, à l’instar d’autres anciennes puissances déchues comme l’Italie et l’Allemagne.

  • LA DISPARITION DES GRANDS JOUEURS

    L’élimination du Brésil lors de la Coupe du monde 2026 acte l’échec définitif d’une certaine idée du football, d’une identité qui avait conquis la planète en privilégiant le spectacle au résultat. Le célèbre « joga bonito » n’est plus qu’un lointain souvenir, d’autant plus qu’après Neymar, le pays n’a pratiquement plus révélé de joueurs d’exception capables de perpétuer la lignée de Pelé et Garrincha, de Rivelino et Zico, de Ronaldo et Romario, de Ronaldinho et Kaká. Symptôme le plus visible de ce déclin technique : l’inexistence de milieux de terrain talentueux et, surtout, l’absence d’un véritable numéro 9. Ronaldo « le Phénomène » a été le dernier grand représentant de la lignée des avant-centres brésiliens, entre les espoirs déçus d’Adriano ou de Pato et l’inadéquation de ceux qui se sont succédé dans un rôle aussi prestigieux qu’inconfortable au regard d’un passé glorieux : Luis Fabiano, Hulk, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison, Igor Thiago ou Mateus Cunha, pour ne citer que quelques exemples.

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  • ANCELOTTI EST-IL TOUJOURS L’HOMME DE LA SITUATION ?

    Dans un contexte où la qualité pure faitdéfaut, Carlo Ancelotti – davantage gestionnaire de stars que bâtisseur de projets en club – a tenté de masquer les multiples limites d’une équipe nationale qui, dès son premier test face à un adversaire de taille, a cédé. Elle n’a pas su capitaliser sur les opportunités qu’elle a eues pour faire basculer la rencontre face à la Norvège – comme l’attestent les échecs aux tirs au but de Bruno Guimaraes et d’Endrick, fraîchement entré en jeu en seconde période, – face à face avec Nyland –, l’équipe s’est effondrée sous les assauts d’un adversaire frais et enthousiaste, qui a longtemps dominé le Brésil, le contraignant à un match basé sur les contres.

    Au-delà des choix discutables d’Ancelotti – l’écartement de João Pedro et l’alignement d’un simple doublure de Neymar demeurent difficiles à justifier – et du jeu terne proposé par son équipe, le plus dur commence à peine. Le football brésilien dispose-t-il encore d’un vivier suffisant pour nourrir les champions de demain ? A-t-il élaboré les contre-mesures capables de le sortir d’une crise systémique qui, depuis plus de vingt ans, l’enfonce dans un anonymat inquiétant ?