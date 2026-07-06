Cet échec, sans être totalement surprenant, illustre de manière cruelle la plus grave crise que traverse l’une des sélections les plus prestigieuses et titrées de l’histoire du football. Le Brésil, éliminé pour la première fois en huitièmes de finale d’une Coupe du monde depuis 36 ans (après les déceptions similaires de 1934 et 1966, la dernière fois remontait à l’Italie 90, face à l’Argentine de Maradona et Caniggia) par une Norvège en grande forme, est revenu à la case départ.

Les principaux protagonistes l’ont reconnu : les leaders déclinants Marquinhos et Casemiro (ce dernier en larmes) ont officiellement cédé leur place à la nouvelle génération sous la houlette du sélectionneur Carlo Ancelotti. Plutôt que d’évoquer la fin d’un cycle, le technicien italien y voit un nouveau départ indispensable pour préparer dès maintenant l’édition du centenaire de la Coupe du monde, en 2030.





ANCELOTTI : « UNE DÉFAITE IMMÉRITÉE, CELA DOIT MARQUER LE DÉBUT D’UN NOUVEAU CYCLE »



