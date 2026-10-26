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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

La crise entre Al-Nassr et Al-Wasl s'enflamme : la Confédération asiatique sous le feu des critiques et une bataille juridique se profile à l'horizon !

FEATURES
Al Nasr FC vs Al-Wasl
Al Nasr FC
Al-Wasl
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Que s'est-il passé ?

La polémique ne s'est pas arrêtée à la décision de reporter la confrontation entre Al-Nassr et Al-Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Elite, puisque l'affaire s'est muée en une crise dépassant le cadre du match, après avoir soulevé des interrogations sur les justifications de cette décision et sa compatibilité avec le principe d'égalité des chances entre les clubs.

Entre l'attachement de la partie saoudienne à l'achèvement des dispositions nécessaires à la tenue de la rencontre et les circonstances ayant empêché l'arrivée de la délégation d'Al-Wasl, la Confédération asiatique s'est retrouvée face à une vague de critiques et de demandes d'éclaircissements sur ce qui s'est passé.

La crise ne résidait pas seulement dans le changement de la date d'un match, mais dans les détails qui ont entouré la décision, surtout après que la Fédération saoudienne de football a confirmé l'achèvement des dispositions organisationnelles nécessaires, y compris les autorisations de vol et la coordination avec les parties concernées, en plus de l'arrivée du corps arbitral et du commissaire du match à Riyad.

Ces éléments ont ouvert la porte à des interrogations sur les raisons ayant conduit la confédération continentale au report, et sur le point de savoir si les circonstances auxquelles a été confrontée l'équipe émiratie entraient dans le cadre des cas justifiant un changement de la date de la confrontation.

  • Al-Nassr est prêt : alors pourquoi la rencontre a-t-elle été reportée ?

    Al-Nassr devait recevoir Al-Wasl au First Park de Riyad, dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, mais l'impossibilité pour la délégation du club émirati d'effectuer le déplacement a entraîné le report du match sur décision de la Confédération asiatique.

    La crise est liée à des difficultés relatives au voyage et aux conditions entourant le trafic aérien, alors que la Fédération saoudienne a assuré avoir finalisé les démarches et les coordinations requises pour l'organisation de la rencontre.

    Cet écart entre l'état d'avancement des préparatifs en Arabie saoudite et l'impossibilité pour la délégation d'Al-Wasl d'arriver a suscité des interrogations dans le milieu sportif, d'autant plus que le corps arbitral et le commissaire du match étaient bien arrivés à Riyad.

    Mais ce seul élément ne suffit pas pour trancher et affirmer que la décision de report est contraire aux règlements, car l'évaluation juridique dépend de la nature des circonstances auxquelles la délégation émiratie a été confrontée, des preuves sur lesquelles la Confédération asiatique s'est appuyée au moment de prendre sa décision, et de la mesure dans laquelle les dispositions relatives à la force majeure ou aux cas exceptionnels s'appliquent à cet incident.

  • Le spectre du passé resurgit : Al Hilal présent dans les comparaisons

    La polémique ne s'est pas limitée aux supporters d'Al-Nassr, car la crise a remis sur le devant de la scène des faits antérieurs concernant Al-Hilal, évoqués dans les discussions relatives à la manière dont la Confédération asiatique de football a géré les conditions de déplacement et les situations d'urgence. Parmi les plus marquants figurent le cas où l'équipe avait été contrainte de se rendre au Qatar par la route dans des conditions difficiles, ainsi que son élimination de la Ligue des champions d'Asie en 2020 durant la crise de la pandémie de Covid-19, après qu'elle n'avait pu satisfaire aux exigences de participation en raison des contaminations au virus au sein de la délégation.

    Ces comparaisons ont alimenté les demandes visant à ce que les règlements soient appliqués selon des critères clairs et constants à tous les clubs, indépendamment du nom des équipes ou de leur nationalité.

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    Pour autant, la comparaison juridique entre les faits ne tient pas sur la seule base d'une similitude apparente des circonstances ; chaque cas est lié à ses propres détails et aux règlements en vigueur à ce moment-là, sans oublier les décisions officielles et les motifs sur lesquels elles reposaient.

    Et la question la plus importante demeure : la Confédération asiatique de football a-t-elle traité les cas similaires selon les mêmes critères ? La réponse nécessite de prendre connaissance des justifications officielles de chaque décision, et non de se contenter de comparer les résultats finaux, ce qui rend la publication des détails de la dernière décision et son explication indispensables pour apaiser la polémique.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr dispose-t-il d'une possibilité de recours juridique ?

    Le volet juridique s'est invité au cœur de la crise, avec des demandes visant à clarifier la base réglementaire sur laquelle s'est appuyée la Confédération asiatique pour reporter le match, ainsi que la conformité de cette décision avec les règlements de la compétition.

    Des détracteurs estiment que l'accomplissement par la Fédération saoudienne et Al-Nassr des dispositions nécessaires à la tenue de la rencontre exige une explication claire de ce qui s'est produit, en particulier alors que le corps arbitral et le commissaire du match étaient arrivés à Riyad.

    Mais évoquer le droit d'Al-Nassr aux points du match ou la défaite d'Al-Wasl sur le score de 3-0 demeure prématuré tant que n'est pas tranchée la question de l'applicabilité des articles du règlement à ce cas, et de l'existence éventuelle de circonstances exceptionnelles officiellement reconnues. En effet, le report n'entraîne pas automatiquement la défaite de l'équipe dans l'incapacité de voyager, de même que réclamer les points ne suffit pas à lui seul à les obtenir ; tout dépend des preuves, des procédures et des décisions émanant des instances compétentes.

    De là ressort l'importance pour Al-Nassr et la Fédération saoudienne d'obtenir une explication officielle quant aux raisons du report, aux articles réglementaires sur lesquels s'est fondée la décision, et aux voies de recours disponibles pour la contester, si des motifs réglementaires le justifient.

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  • Un affrontement encore indécis : la décision attendue déterminera la trajectoire

    La crise opposant Al-Nassr et Al-Wasl place la Confédération asiatique de football devant un test relatif à la clarté de ses décisions et à sa capacité à les expliquer aux clubs et aux supporters, en particulier lorsque les circonstances du report soulèvent des interrogations sur l'équité de la compétition. Car ce qui est attendu ne se limite pas à fixer une nouvelle date pour la rencontre, mais s'étend à la clarification des raisons qui ont fait du report l'option retenue, ainsi qu'à la manière dont les règlements ont été appliqués dans ce cas précis.

    Quant à Al-Nassr, le club se trouvera face à des options déterminées par les détails de la décision officielle et par ce que les règlements autorisent, qu'il s'agisse de demander des éclaircissements ou de recourir aux voies de contestation disponibles. Le litige pourrait évoluer vers des instances d'arbitrage sportif supérieures, si les procédures correspondantes sont épuisées et si les conditions juridiques nécessaires à cela sont réunies.

    En attendant que la situation se clarifie, l'affaire reste ouverte à d'importantes questions, mais son dénouement ne passera pas par la colère des supporters ou les comparaisons à elles seules, mais par les règlements, les preuves et l'interprétation officielle. Le véritable critère dans cette crise réside dans le degré de respect, par toutes les parties, des règles qui régissent la compétition, et dans la garantie de leur application claire et cohérente à l'égard de tous.

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