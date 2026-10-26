La polémique ne s'est pas arrêtée à la décision de reporter la confrontation entre Al-Nassr et Al-Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Elite, puisque l'affaire s'est muée en une crise dépassant le cadre du match, après avoir soulevé des interrogations sur les justifications de cette décision et sa compatibilité avec le principe d'égalité des chances entre les clubs.

Entre l'attachement de la partie saoudienne à l'achèvement des dispositions nécessaires à la tenue de la rencontre et les circonstances ayant empêché l'arrivée de la délégation d'Al-Wasl, la Confédération asiatique s'est retrouvée face à une vague de critiques et de demandes d'éclaircissements sur ce qui s'est passé.

La crise ne résidait pas seulement dans le changement de la date d'un match, mais dans les détails qui ont entouré la décision, surtout après que la Fédération saoudienne de football a confirmé l'achèvement des dispositions organisationnelles nécessaires, y compris les autorisations de vol et la coordination avec les parties concernées, en plus de l'arrivée du corps arbitral et du commissaire du match à Riyad.

Ces éléments ont ouvert la porte à des interrogations sur les raisons ayant conduit la confédération continentale au report, et sur le point de savoir si les circonstances auxquelles a été confrontée l'équipe émiratie entraient dans le cadre des cas justifiant un changement de la date de la confrontation.