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La crise des blessures s’aggrave à Manchester United alors que Patrick Dorgu sort en boitant lors du match de Ligue des nations entre le Danemark et le pays de Galles
Crève-cœur international pour Dorgu
Le début de saison difficile de Manchester United s’est aggravé avec de nouvelles inquiétudes autour d’une blessure de Dorgu. Le jeune talent avait été titularisé sur le flanc droit alors que le Danemark recevait le pays de Galles à Copenhague lundi soir, mais sa soirée a été écourtée de manière frustrante lorsqu’il s’est écroulé et a dû recevoir des soins seulement 30 minutes après le coup d’envoi.
Le staff médical danois a rapidement signalé que le joueur ne pouvait pas continuer, forçant un remplacement précoce. Dorgu a été vu boitant directement vers le tunnel menant aux vestiaires, tandis que l’attaquant de Reims Mohamed Daramy est entré en jeu pour le remplacer. Si la nature exacte et la gravité de la blessure n’ont pas encore été officiellement confirmées, le sélectionneur du Danemark Brian Riemer devrait faire un point avec les médias une fois le coup de sifflet final donné.
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Le casse-tête grandissant de Carrick en matière de sélection
Le timing de la blessure de Dorgu ne pouvait guère être pire pour Carrick, qui doit déjà composer avec un effectif diminué à Old Trafford. Manchester United a été durement touché par les problèmes physiques pendant cette trêve internationale, Marcus Rashford et Kobbie Mainoo ayant tous deux déclaré forfait avec l’Angleterre afin de se concentrer sur leurs récupérations respectives.
La liste des absents ne s’arrête pas là, le capitaine du club Bruno Fernandes ayant lui aussi reçu un coup alors qu’il représentait le Portugal la semaine dernière. Carrick gère également la condition physique d’Amad Diallo et de Matthijs de Ligt, qui ont tous deux été laissés de côté par leurs sélections nationales afin de travailler sur des problèmes physiques préexistants de retour à Carrington.
La pression monte à Old Trafford
United se retrouve dans une position précaire alors qu'il cherche à remonter au classement après un début poussif dans cette nouvelle saison. L'équipe de Carrick occupe actuellement la 12e place, avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premiers matches.
Dorgu a disputé six matches toutes compétitions confondues avec Manchester United cette saison, délivrant jusqu'à présent deux passes décisives.
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Des échéances chargées à l’horizon
Le calendrier à venir n’offre aucun répit à Manchester United, avec une série de matches à fort enjeu qui pourrait définir la trajectoire de sa saison. United doit affronter Tottenham, l’Atletico de Madrid et Leeds United à brève échéance, une série de rencontres qui exige un effectif au complet.
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