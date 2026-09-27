La crise des blessures s’aggrave à Manchester United alors que Patrick Dorgu sort en boitant lors du match de Ligue des nations entre le Danemark et le pays de Galles

Le début de saison difficile de Manchester United s’est aggravé avec de nouvelles inquiétudes autour d’une blessure de Dorgu. Le jeune talent avait été titularisé sur le flanc droit alors que le Danemark recevait le pays de Galles à Copenhague lundi soir, mais sa soirée a été écourtée de manière frustrante lorsqu’il s’est écroulé et a dû recevoir des soins seulement 30 minutes après le coup d’envoi.

Le staff médical danois a rapidement signalé que le joueur ne pouvait pas continuer, forçant un remplacement précoce. Dorgu a été vu boitant directement vers le tunnel menant aux vestiaires, tandis que l’attaquant de Reims Mohamed Daramy est entré en jeu pour le remplacer. Si la nature exacte et la gravité de la blessure n’ont pas encore été officiellement confirmées, le sélectionneur du Danemark Brian Riemer devrait faire un point avec les médias une fois le coup de sifflet final donné.