Le service médical de l’AC Milan traverse une période chargée après la nouvelle selon laquelle Saelemaekers a subi un sérieux contretemps dans son processus de rétablissement. Après avoir passé une série d’examens médicaux au cours du week-end, le club a confirmé que la cheville droite de l’ailier belge présentait des signes de défaillance structurelle. Les tests ont malheureusement révélé que l’articulation avait « perdu sa stabilité au niveau de l’intervention chirurgicale précédente », ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes concernant sa disponibilité pour le reste de la saison.

Ce développement est particulièrement frustrant pour le joueur de 27 ans, qui avait déjà subi une opération pour réparer une fracture de la malléole médiale en septembre 2024.