Getty Images Sport
Traduit par
La crise des blessures s’aggrave à l’AC Milan ! Alexis Saelemaekers risque une longue absence sur fond de craintes d’une opération de la cheville après le coup au genou de Pervis Estupinan
Récidive de l’instabilité de la cheville pour Saelemaekers
Le service médical de l’AC Milan traverse une période chargée après la nouvelle selon laquelle Saelemaekers a subi un sérieux contretemps dans son processus de rétablissement. Après avoir passé une série d’examens médicaux au cours du week-end, le club a confirmé que la cheville droite de l’ailier belge présentait des signes de défaillance structurelle. Les tests ont malheureusement révélé que l’articulation avait « perdu sa stabilité au niveau de l’intervention chirurgicale précédente », ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes concernant sa disponibilité pour le reste de la saison.
Ce développement est particulièrement frustrant pour le joueur de 27 ans, qui avait déjà subi une opération pour réparer une fracture de la malléole médiale en septembre 2024.
- Getty Images Sport
Opération potentielle et calendrier de rétablissement
Bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise, le consensus médical suggère qu’un retour au bloc opératoire est l’option la plus probable.
Ce contretemps intervient à un moment frustrant pour Saelemaekers, qui a disputé cinq matches toutes compétitions confondues avec Milan cette saison, pour un total de 218 minutes. Sur cette période, l’ailier belge a délivré une passe décisive, lors de la rencontre de Serie A contre Venezia.
Estupinan ajoute aux soucis de blessures de l’AC Milan
Le timing de la nouvelle concernant Saelemaekers ne pouvait pas être pire pour Milan, puisqu’elle tombe quelques heures seulement après qu’une autre star de l’équipe première a été déclarée indisponible. Pervis Estupinan est devenu la dernière victime de la redoutée trêve internationale, après avoir subi un important contretemps alors qu’il était en sélection avec l’équipe nationale d’Équateur. Le latéral a été contraint de se retirer du groupe de son pays après s’être plaint de fortes douleurs à la jambe, qui ont ensuite été diagnostiquées comme un problème du ligament collatéral médial au genou gauche.
Perdre deux options clés en défense et sur les côtés en si peu de temps représente un véritable casse-tête tactique pour l’AC Milan, d’autant que le club occupe la cinquième place du classement de Serie A avec 11 points, soit seulement deux de moins que le leader, la Roma.
- Getty Images Sport
Un long chemin de retour dans le dispositif de Milan
Saelemaekers cherchait simplement à se réinstaller dans l’effectif de l’AC Milan après deux prêts consécutifs. Arrivé initialement chez les Rossoneri en provenance d’Anderlecht en 2020, l’ailier belge a été prêté à Bologne en 2023-2024 puis à la Roma en 2024-2025. De retour à San Siro, le joueur de 27 ans totalise 13 buts et 20 passes décisives en 185 apparitions avec l’AC Milan toutes compétitions confondues.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles