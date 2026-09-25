Le mandat de Klopp à la tête de l’Allemagne a commencé par un frustrant match nul 1-1 contre les Pays-Bas, mais le résultat a été éclipsé par une blessure inquiétante de l’attaquant d’Arsenal Havertz. L’ancien entraîneur de Liverpool semblait se diriger vers une victoire pour ses débuts lors de ce match de l’UEFA Nations League après l’ouverture du score de Felix Nmecha en première période.

Cependant, l’égalisation de Cody Gakpo dans le temps additionnel a privé Klopp d’un début victorieux dans sa carrière d’entraîneur en sélection. Ce crève-cœur tardif a aggravé une soirée difficile pour l’Allemagne, qui a perdu sur blessure deux de ses principales stars offensives. Havertz est sorti à la 32e minute après avoir subi un gros tacle de Quinten Timber, laissant Arsenal dans l’attente au sujet de son état physique avant une série cruciale de matches sur la scène nationale.