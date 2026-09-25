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La crise des blessures s’aggrave à Arsenal, Kai Havertz étant touché aux ischio-jambiers avec l’Allemagne sous les ordres de Jurgen Klopp
Les débuts de Klopp gâchés par un but tardif
Le mandat de Klopp à la tête de l’Allemagne a commencé par un frustrant match nul 1-1 contre les Pays-Bas, mais le résultat a été éclipsé par une blessure inquiétante de l’attaquant d’Arsenal Havertz. L’ancien entraîneur de Liverpool semblait se diriger vers une victoire pour ses débuts lors de ce match de l’UEFA Nations League après l’ouverture du score de Felix Nmecha en première période.
Cependant, l’égalisation de Cody Gakpo dans le temps additionnel a privé Klopp d’un début victorieux dans sa carrière d’entraîneur en sélection. Ce crève-cœur tardif a aggravé une soirée difficile pour l’Allemagne, qui a perdu sur blessure deux de ses principales stars offensives. Havertz est sorti à la 32e minute après avoir subi un gros tacle de Quinten Timber, laissant Arsenal dans l’attente au sujet de son état physique avant une série cruciale de matches sur la scène nationale.
- AFP
Double coup dur sur blessure pour l’Allemagne
Le sujet de préoccupation le plus pressant, pour l'Allemagne comme pour Arsenal, concerne Havertz, tombé peu après le tacle appuyé de Timber avec une suspicion de blessure aux ischio-jambiers. L'attaquant a dû être soigné sur la pelouse par le staff médical avant d'être remplacé par Younes Eboutalib.
La situation était tout aussi sombre pour la star du Bayern, Musiala, qui n'a pas pu donner le coup d'envoi après s'être arrêté avec une blessure apparente à la cuisse pendant l'échauffement d'avant-match. S'exprimant auprès de RTL après le coup de sifflet final, Klopp a fait part de son inquiétude au sujet des deux joueurs.
« Les deux passent actuellement une IRM. J'espère que nous obtiendrons le diagnostic ce soir (jeudi) », a révélé Klopp. « Mais bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Les gars sont probablement indisponibles pour nous. Mais, avec un peu de chance, ils seront de retour relativement vite. »
Arteta s’inquiète d’un effectif décimé
La liste grandissante des blessés sera un vrai casse-tête pour Mikel Arteta, qui doit déjà composer avec des absences de marque pendant cette trêve internationale. Arsenal a vu Declan Rice et Marli Salmon déclarer forfait pour les sélections d’Angleterre A et des moins de 18 ans, respectivement.
En outre, Jurrien Timber a été totalement écarté de la feuille de match des Pays-Bas pour l’affiche contre l’Allemagne. Le sélectionneur néerlandais Xavi a confirmé qu’il adoptait une approche prudente concernant la condition physique du défenseur après ses récents problèmes de blessure. Avec Havertz qui vient désormais s’ajouter à cette liste grandissante d’inquiétudes, Arteta espérera désespérément des nouvelles positives du département médical allemand.
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Quel avenir pour Havertz ?
Les commentaires de Klopp après le match laissent fortement penser que Havertz et Musiala manqueront les trois prochaines rencontres de l'Allemagne. La sélection nationale doit affronter la Grèce à domicile puis à l'extérieur, avec un rendez-vous crucial contre la Serbie intercalé entre les deux.
Pour Arsenal, la priorité immédiate est de déterminer si Havertz sera disponible pour le prochain match de Premier League contre Leeds United, le 10 octobre. Arteta et son staff vont désormais attendre avec anxiété les résultats de l'IRM, en espérant que le problème présumé aux ischio-jambiers n'entraîne pas une longue absence.
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