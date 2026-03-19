La crise des blessures défensives de Chelsea se poursuit, Liam Rosenior ayant confirmé que Trevoh Chalobah serait absent pour une longue durée

Le défenseur de 26 ans a suscité une vive inquiétude parmi les supporters de Stamford Bridge après avoir été évacué sur civière lors de la défaite en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain. Les craintes d'une fracture grave se sont intensifiées lorsque Chalobah a publié une photo de sa jambe lourdement bandée sur les réseaux sociaux peu après le coup de sifflet final.

Cependant, les examens médicaux effectués par la suite ont permis d'établir un pronostic légèrement plus optimiste que les craintes initiales qui laissaient présager une « fin de saison ». Bien que la blessure reste suffisamment grave pour perturber le reste de la saison de Chelsea, le staff médical prévoit une période de convalescence d'environ six semaines.