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La crise des blessures défensives de Chelsea se poursuit, Liam Rosenior ayant confirmé que Trevoh Chalobah serait absent pour une longue durée
Un coup dur pour la défense
Le défenseur de 26 ans a suscité une vive inquiétude parmi les supporters de Stamford Bridge après avoir été évacué sur civière lors de la défaite en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain. Les craintes d'une fracture grave se sont intensifiées lorsque Chalobah a publié une photo de sa jambe lourdement bandée sur les réseaux sociaux peu après le coup de sifflet final.
Cependant, les examens médicaux effectués par la suite ont permis d'établir un pronostic légèrement plus optimiste que les craintes initiales qui laissaient présager une « fin de saison ». Bien que la blessure reste suffisamment grave pour perturber le reste de la saison de Chelsea, le staff médical prévoit une période de convalescence d'environ six semaines.
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Rosenior fait le point sur son état de forme
S'adressant aux médias avant le déplacement dans le Merseyside, Rosenior a reconnu avoir ressenti une certaine inquiétude après le match contre le PSG. Il a toutefois donné des nouvelles de l'état de santé de Chalobah, précisant que sa blessure n'était pas aussi grave qu'on le pensait initialement.
« Ce n'est qu'après le match que j'ai vu les images. On s'inquiète alors vraiment pour le lendemain », a expliqué l'entraîneur de Chelsea, cité par la BBC. « Évidemment, ce n'est jamais une bonne chose que Trevoh soit absent, quelle que soit la durée, mais heureusement, ce n'est pas aussi grave que nous le craignions au départ. »
Inquiétudes concernant l'état de santé du capitaine de l'équipe
Rosenior a également évoqué l'état de santé du capitaine Reece James. Il a déclaré : « Une blessure aux ischio-jambiers, ce n'est jamais bon signe. Pour Reece, nous espérons pouvoir lui faire passer un scanner afin d'évaluer l'étendue exacte de la blessure ; nous en saurons alors davantage, car nous savons à quel point il est important et quel leader il est au sein du groupe. Il a ressenti une gêne aux ischio-jambiers à la fin du match contre Newcastle. C'est vraiment frustrant et décevant pour nous. Nous ne connaissons pas encore l'étendue exacte de la blessure, mais cela l'écarte des terrains. »
- AFP
Et maintenant ?
Cette nouvelle survient à un moment délicat pour Chelsea, qui a perdu ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Une humiliante défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face au PSG en Ligue des champions s'est intercalée entre une défaite en Premier League contre Newcastle, une série de résultats qui a vu les Blues glisser hors du top 5 et compromettre leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.
Avec une seule victoire lors de leurs cinq dernières sorties en Premier League, la pression monte sur Rosenior pour qu'il mette fin à cette mauvaise passe. La flexibilité tactique de l'équipe sera mise à l'épreuve samedi à Goodison Park, alors que les Blues tenteront de renouer avec la victoire.
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