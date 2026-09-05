S'exprimant après le coup de sifflet final, Mourinho a clarifié les raisons du remplacement tardif de son latéral titulaire en fin de match. L'entraîneur a confirmé que cette décision avait été prise uniquement par mesure de précaution après une fatigue physique.

« Carreras est entré à la place de Cucurella en raison de crampes », Mourinho a expliqué aux journalistes après la défaite.

Bien que le problème ne soit pas considéré comme grave, récupérer à temps pour le match de milieu de semaine reste un défi délicat, selon Mundo Deportivo. Le récent vainqueur de la Coupe du monde doit désormais composer avec un calendrier très serré avant le retour du Real Madrid à la compétition.