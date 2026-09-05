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La crise des blessures au Real Madrid s’aggrave alors que Marc Cucurella devient très incertain pour le choc de Ligue des champions contre l’Inter Milan
Cucurella subit un coup dur lors de la défaite contre le Real Madrid
Madrid a subi un double coup dur lors de sa récente rencontre contre le Real Betis. En plus de condamner l'équipe à sa première défaite de la saison, le match a vu le latéral Cucurella contraint de quitter la pelouse dans les derniers instants. Le latéral gauche espagnol s'est récemment imposé comme le premier choix de Mourinho en défense, reléguant Alvaro Carreras hors du onze de départ. Sa sortie tardive laisse planer le doute sur sa disponibilité pour le prochain calendrier européen.
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Mourinho confirme un remplacement dû à des crampes
S'exprimant après le coup de sifflet final, Mourinho a clarifié les raisons du remplacement tardif de son latéral titulaire en fin de match. L'entraîneur a confirmé que cette décision avait été prise uniquement par mesure de précaution après une fatigue physique.
« Carreras est entré à la place de Cucurella en raison de crampes », Mourinho a expliqué aux journalistes après la défaite.
Bien que le problème ne soit pas considéré comme grave, récupérer à temps pour le match de milieu de semaine reste un défi délicat, selon Mundo Deportivo. Le récent vainqueur de la Coupe du monde doit désormais composer avec un calendrier très serré avant le retour du Real Madrid à la compétition.
La liste des blessés s’allonge avant un choc européen crucial
Cucurella pourrait potentiellement s’ajouter à une liste d’absents qui ne cesse de s’allonger pour Mourinho. Le Real Madrid est déjà confronté à d’importants problèmes de composition d’équipe, alors que plusieurs joueurs clés sont toujours sur la touche.
Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy et Endrick soignent actuellement des blessures. Cependant, le staff espère toujours que Tchouameni ou Rodrygo puissent récupérer à temps pour tenir leur place. Pour ne rien arranger, Arda Guler, Bernardo Silva et Eduardo Camavinga sont tous indisponibles en raison d’une suspension. L’ensemble de ces absences laisse Mourinho avec des options très limitées à plusieurs postes.
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Le Real Madrid se tourne vers son choc face à l’Inter Milan
Le Real Madrid doit retrouver les terrains d’entraînement dimanche afin de commencer sa préparation pour son entrée en Ligue des champions. Il affrontera l’Inter Milan mardi, dans ce qui est devenu un rendez-vous à très fort enjeu.
Après sa première défaite sur la scène nationale, obtenir un résultat positif face à un adversaire rompu aux joutes européennes est désormais d’une importance capitale. Mourinho surveillera de près l’état de Cucurella lors des prochaines séances d’entraînement avant de trancher définitivement pour sa sélection. Si Cucurella ne récupère pas à temps, Carreras est prêt à intégrer le onze de départ pour ce choc crucial de mardi.
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