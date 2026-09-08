Sous la pression de la DNCG et des réglementations européennes sur le fair-play financier, Marseille s’est engagé à réduire sa masse salariale de 160 millions d’euros à moins de 100 millions. La réduction a été de 30 à 35 %, mais cela ne suffit pas, l’OM continuera à travailler pour réduire sa masse salariale et à étudier d’éventuels transferts afin de générer des revenus grâce aux ventes. Ces dernières années, sous la direction de Longoria et Benatia, le club a vu trop grand, aussi pour satisfaire De Zerbi, sans les recettes liées à une qualification en Ligue des champions, soudainement, les temps de vaches maigres ont commencé.





L’hémorragie, en somme, n’est pas encore terminée : cet été, des joueurs clés comme Greenwood, Timber, Rulli sont partis. Aubameyang, Balerdi et Pavard, eux, ont été retenus au dernier moment, par exemple Paixao et Hojbjerg, pour lesquels Bruno Genesio s’en est mêlé. L’OM a bien besoin de remettre ses comptes d’équerre, mais ne peut pas se permettre de vivre une saison dans l’ombre. La place est exigeante et mérite mieux.