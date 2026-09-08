Trois matches, trois points pris. Une victoire et deux défaites, la dernière dimanche, à domicile contre le Paris FC. Marseille a débuté la Ligue 1 avec le frein à main serré, une conséquence inévitable après un été à regarder, à rêver de renforts, sans avoir la possibilité de les atteindre. À la case nouveaux transferts, c'est un énorme zéro, personne de nouveau n'a été vu au Vélodrone et l'avenir ne s'annonce pas bien. Le président de l'OM, Stéphane Richard, l'a confirmé : selon lui, les mesures d'austérité vont se poursuivre dans les prochains mois. Une décision inévitable pour ne pas sortir des critères de la DNCG.
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La crise de l’OM : ventes des cadres, baisse de la masse salariale et classement qui fait peine à voir. L’avenir n’est pas rose
« LES COUPES NE SONT PAS ENCORE TERMINÉES »
« Dans l’ensemble, l’effectif a été réduit et nous avons réussi à obtenir une baisse significative de la masse salariale, a déclaré Richard. C’est sans précédent dans l’histoire du club sur une période aussi courte. Des négociations sont toujours en cours avec certains joueurs, que je remercie. Certains se sont proposés spontanément, d’autres ont exprimé leur volonté de participer à cet effort crucial, que nous devons entreprendre afin de pouvoir démontrer tout ce que nous avons accompli en fin d’année en vue de la réunion avec la DNCG (l’organe de contrôle financier du football français). Notre trajectoire a complètement changé par rapport aux deux dernières saisons. Nous n’avons pas encore atteint notre objectif, c’est clair, mais tout ce que nous pouvons encore faire nous aidera dans notre cause, dans notre argumentation devant la DNCG en fin d’année. »
APRÈS GREENWOOD, Genesio « se dispute » pour Paixao
Sous la pression de la DNCG et des réglementations européennes sur le fair-play financier, Marseille s’est engagé à réduire sa masse salariale de 160 millions d’euros à moins de 100 millions. La réduction a été de 30 à 35 %, mais cela ne suffit pas, l’OM continuera à travailler pour réduire sa masse salariale et à étudier d’éventuels transferts afin de générer des revenus grâce aux ventes. Ces dernières années, sous la direction de Longoria et Benatia, le club a vu trop grand, aussi pour satisfaire De Zerbi, sans les recettes liées à une qualification en Ligue des champions, soudainement, les temps de vaches maigres ont commencé.
L’hémorragie, en somme, n’est pas encore terminée : cet été, des joueurs clés comme Greenwood, Timber, Rulli sont partis. Aubameyang, Balerdi et Pavard, eux, ont été retenus au dernier moment, par exemple Paixao et Hojbjerg, pour lesquels Bruno Genesio s’en est mêlé. L’OM a bien besoin de remettre ses comptes d’équerre, mais ne peut pas se permettre de vivre une saison dans l’ombre. La place est exigeante et mérite mieux.
Tout sur les épaules de Gouiri
L’OM d’aujourd’hui est en grande partie celui qui n’a pas décroché l’Europe qui compte il y a quelques mois. De Lange, l’an dernier doublure de Rulli, a été promu titulaire, en défense l’ancienne garde tient bon, avec Emerson Palmieri, Aguerd et Egan Riley. Hojbjerg reste le pilier du milieu de terrain, en attaque les buts doivent être garantis par Paixao, Gouiri, buteur à 4 reprises en 3 matches, et Harit, de retour après son expérience à Basaksehir. Plus Faris Moumbagna, l’an dernier véritable objet mystère à Crémone (5 apparitions, 88 minutes jouées, 0 but). Pour décrocher l’Europe, Genesio doit réaliser un demi-miracle : il faudra du temps pour revoir l’OM lutter pour les places qui comptent. Beaucoup de temps.
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