Selon Bild, le FC Schalke 04 redoute un envahissement de terrain de ses propres supporters en cas de victoire contre Fortuna Düsseldorf, qui pourrait valider son retour en Bundesliga.
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La crainte d’une « catastrophe » : le FC Schalke 04 est en proie à une grande inquiétude et à un « scénario cauchemardesque »
Un envahissement de terrain en cas de promotion constituerait un « scénario cauchemar » pour les Königsblauen. Cela réactiverait un mauvais souvenir : en 2022, Schalke avait pourtant validé son retour en Bundesliga grâce à une victoire spectaculaire à domicile contre le FC St. Pauli (3-2 après avoir été mené 0-2). La joie fut de courte durée.
À l’issue de cet envahissement, neuf personnes avaient été gravement blessées, et le directeur de la police avait alors parlé d’une « catastrophe » imminente, écartée de justesse.
Pour éviter que de telles scènes ne se reproduisent en cas de victoire samedi soir, Schalke 04 envisagerait, selon le journal Bild, des mesures drastiques. Le club devrait interdire officiellement à ses supporters d’envahir la pelouse dans le courant de la semaine et menace d’interrompre immédiatement la fête de la montée en cas d’infraction. Les joueurs et les responsables s’engouffreraient alors directement dans les couloirs.
Le club de Schalke 04 renforce ses dispositifs de sécurité en augmentant le nombre de stewards et de policiers, en prévision d’un éventuel match de barrage.
Pour prévenir toute invasion du terrain, le nombre de stewards et de policiers présents sera « considérablement augmenté ». Le porte-parole de la police, Thomas Nowaczyk, l’a confirmé indirectement au journal Bild : « Le club souhaite prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous et éviter une invasion du terrain. « En tant que police, nous restons en alerte dans l’enceinte pour faire face à tout type de danger. Cependant, nous n’intervenons que s’il y a un risque pour la vie ou l’intégrité physique ; notre priorité absolue est d’éviter toute blessure », précise-t-il.
Sur le plan financier, une invasion du terrain aurait aussi des conséquences négatives considérables pour le club : une lourde amende de la part de la DFB et, éventuellement, le remplacement de la pelouse pour la 34^e journée contre l’Eintracht Braunschweig, à un coût estimé jusqu’à 250 000 euros.
Reste que cette hypothèse ne se concrétisera que si les Knappen assurent leur montée lors de la 32^e journée, et pour cela ils doivent impérativement battre Fortuna Düsseldorf à domicile. Les visiteurs, qui ont retrouvé un peu de confiance après leur victoire 3-1 contre Dresden, entendent bien jouer les trouble-fête.
L’équipe, qui avait connu une chute vertigineuse avant le début de la saison, se bat pour éviter une relégation dramatique en troisième division et vient de signer une victoire à domicile cruciale (3-1) contre le Dynamo Dresden, en grande forme (4^e du classement de la phase retour et meilleure défense de deuxième division). Un point pris sur la pelouse des Königsblauen constituerait donc un précieux bonus avant les deux dernières rencontres, à commencer par la réception du SV Elversberg puis un déplacement décisif à Fürth lors de la 34^e et dernière journée.