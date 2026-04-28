La crainte d’une « catastrophe » : le FC Schalke 04 est en proie à une grande inquiétude et à un « scénario cauchemardesque »

Pour prévenir toute invasion du terrain, le nombre de stewards et de policiers présents sera « considérablement augmenté ». Le porte-parole de la police, Thomas Nowaczyk, l’a confirmé indirectement au journal Bild : « Le club souhaite prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous et éviter une invasion du terrain. « En tant que police, nous restons en alerte dans l’enceinte pour faire face à tout type de danger. Cependant, nous n’intervenons que s’il y a un risque pour la vie ou l’intégrité physique ; notre priorité absolue est d’éviter toute blessure », précise-t-il.

Sur le plan financier, une invasion du terrain aurait aussi des conséquences négatives considérables pour le club : une lourde amende de la part de la DFB et, éventuellement, le remplacement de la pelouse pour la 34^e journée contre l’Eintracht Braunschweig, à un coût estimé jusqu’à 250 000 euros.

Reste que cette hypothèse ne se concrétisera que si les Knappen assurent leur montée lors de la 32^e journée, et pour cela ils doivent impérativement battre Fortuna Düsseldorf à domicile. Les visiteurs, qui ont retrouvé un peu de confiance après leur victoire 3-1 contre Dresden, entendent bien jouer les trouble-fête.

L’équipe, qui avait connu une chute vertigineuse avant le début de la saison, se bat pour éviter une relégation dramatique en troisième division et vient de signer une victoire à domicile cruciale (3-1) contre le Dynamo Dresden, en grande forme (4^e du classement de la phase retour et meilleure défense de deuxième division). Un point pris sur la pelouse des Königsblauen constituerait donc un précieux bonus avant les deux dernières rencontres, à commencer par la réception du SV Elversberg puis un déplacement décisif à Fürth lors de la 34^e et dernière journée.