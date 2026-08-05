La course est lancée ! Barcelone prépare un détournement sensationnel pour Rodri, alors que la star de Manchester City nourrit des « doutes » au sujet du Real Madrid

La course pour obtenir la signature de Rodri a pris une tournure spectaculaire alors que le Barça se prépare à lancer une tentative de détournement pour le milieu de terrain patron de City. Alors que le Real Madrid était depuis longtemps considéré comme le grand favori pour le capitaine vainqueur de la Coupe du monde, des informations de SPORTsuggèrent que le géant de l'Etihad est désormais convaincu qu'une offre officielle du Camp Nou est imminente.

Le Real Madrid a entamé des négociations formelles pour l'ancien joueur de l'Atletico Madrid il y a environ dix jours, le président Florentino Perez ayant donné son feu vert total pour conclure l'opération, selon The Sun. Cependant, malgré l'élan initial, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs.



