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La course est lancée ! Barcelone prépare un détournement sensationnel pour Rodri, alors que la star de Manchester City nourrit des « doutes » au sujet du Real Madrid
Le Barça entre dans la course pour la star de Manchester City
La course pour obtenir la signature de Rodri a pris une tournure spectaculaire alors que le Barça se prépare à lancer une tentative de détournement pour le milieu de terrain patron de City. Alors que le Real Madrid était depuis longtemps considéré comme le grand favori pour le capitaine vainqueur de la Coupe du monde, des informations de SPORTsuggèrent que le géant de l'Etihad est désormais convaincu qu'une offre officielle du Camp Nou est imminente.
Le Real Madrid a entamé des négociations formelles pour l'ancien joueur de l'Atletico Madrid il y a environ dix jours, le président Florentino Perez ayant donné son feu vert total pour conclure l'opération, selon The Sun. Cependant, malgré l'élan initial, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs.
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Doutes tactiques autour de la vision de Mourinho
Ce qui ne fait qu’attiser les spéculations, c’est la suggestion selon laquelle Rodri lui-même nourrit des réserves au sujet d’un possible transfert au Real Madrid. Le rapport affirme que le milieu de terrain estime que son style technique conviendrait mieux à la philosophie de jeu du FC Barcelone plutôt qu’au système de Jose Mourinho.
Si l’attrait du Barça est fort, le principal obstacle pour Barcelone reste sa situation financière délicate. Au-delà de l’importante indemnité de transfert nécessaire pour l’arracher à Manchester, les dirigeants du club craignent qu’il soit difficile d’intégrer son salaire conséquent dans le plafond salarial imposé par la ligue.
Maresca reste calme au milieu du bruit
Malgré les rumeurs persistantes, le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, est resté serein concernant l'avenir de son milieu de terrain clé. Le technicien italien se concentre sur l'état de santé immédiat du joueur, puisque Rodri a subi avec succès une opération pour un problème de dos après son récent triomphe en Coupe du monde.
« Nous devons dire qu'autour des grands joueurs, il y a toujours des spéculations. Cela ne m'inquiète pas, c'est normal, a déclaré Maresca. Ils ont remporté la Coupe du monde et il a été l'un des meilleurs joueurs. Chaque entraîneur veut avoir Rodri, mais maintenant, opération. Il a besoin de se reposer et de récupérer, puis il reviendra ici avec nous. »
La prise de position publique de l'entraîneur reflète une volonté de garder l'attention sur le terrain, même si la direction gère l'intérêt complexe des deux plus grands clubs d'Espagne. Rodri reste un élément vital de la machine City, et alors que son avenir fait l'objet d'intenses débats, sa priorité immédiate est de retrouver sa pleine forme.
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Écart d'évaluation et inquiétudes liées à la blessure
Les modalités financières d’un éventuel accord restent un point de blocage entre les parties concernées. Manchester City réclamerait un montant d’environ 56 M£ pour le milieu de terrain, tandis que le Real Madrid a jusqu’à présent indiqué n’être prêt à offrir qu’un maximum de 43 M£.
Rodri aborde la nouvelle saison en tant que vainqueur de la Coupe du monde, mais il sort aussi d’un exercice lors duquel son implication a été quelque peu limitée par des blessures persistantes aux ischio-jambiers et à l’aine. Ces inquiétudes sur le plan physique, combinées à sa rééducation post-opératoire, signifient que tout prétendant intéressé devra soigneusement peser les risques face aux bénéfices évidents qu’apporterait la signature de l’un des meilleurs milieux défensifs du monde.
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