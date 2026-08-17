La course à Nwaneri s’intensifie alors que le mercato estival entre dans sa dernière quinzaine. Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, le jeune talent d’Arsenal suscite un vif intérêt de la part de clubs en Italie, en Allemagne et en Turquie. Parmi les prétendants les plus en vue figurent l’AC Milan et le champion de Turquie Galatasaray, qui ont tous deux déjà formulé des demandes d’informations officielles.

Les dirigeants milanais recherchent précisément un meneur de jeu polyvalent capable d’évoluer dans les espaces entre les lignes derrière l’attaquant, idéalement dans le couloir droit, et ont identifié le talent anglais comme une solution créative pour leurs besoins au poste de milieu offensif.



