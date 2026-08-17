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La course au transfert d’Ethan Nwaneri s’intensifie alors que des clubs de Premier League rejoignent des équipes italiennes et allemandes dans la poursuite du joueur
Les géants européens mènent la course à la signature de Nwaneri
La course à Nwaneri s’intensifie alors que le mercato estival entre dans sa dernière quinzaine. Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, le jeune talent d’Arsenal suscite un vif intérêt de la part de clubs en Italie, en Allemagne et en Turquie. Parmi les prétendants les plus en vue figurent l’AC Milan et le champion de Turquie Galatasaray, qui ont tous deux déjà formulé des demandes d’informations officielles.
Les dirigeants milanais recherchent précisément un meneur de jeu polyvalent capable d’évoluer dans les espaces entre les lignes derrière l’attaquant, idéalement dans le couloir droit, et ont identifié le talent anglais comme une solution créative pour leurs besoins au poste de milieu offensif.
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Des rivaux de Premier League prêts à passer à l’action
Si l’intérêt venu d’Europe a dominé les gros titres, la situation s’apprête à devenir encore plus compliquée pour Arsenal avec l’entrée en scène de rivaux nationaux. Selon certaines informations, plusieurs clubs de Premier League se sont joints à la course pour le recruter et ont décidé de « tout miser » pour s’attacher ses services.
Cet intérêt croissant en Angleterre intervient à un moment où le chemin de Nwaneri vers l’équipe première semble de plus en plus bouché par des stars déjà bien installées. Malgré son talent indéniable, l’ailier de 19 ans a réussi à inscrire quatre buts en 24 apparitions en Premier League lors de ses opportunités limitées, montrant par séquences la qualité qui faisait de lui un espoir si bien coté.
Son absence du Community Shield alimente les spéculations
Les spéculations autour de l’avenir de Nwaneri ont atteint leur paroxysme après son absence du groupe d’Arsenal lors de la récente victoire contre Manchester City dans le Community Shield. Si Mikel Arteta a indiqué que les choix de sélection avaient été influencés par le nombre limité de places disponibles, l’absence du jeune joueur a été perçue comme un indicateur clair de sa position dans la hiérarchie actuelle.
Fabrizio Romano a apporté une mise à jour définitive sur la situation, déclarant : « Ethan Nwaneri quittera Arsenal avant la fin du mercato estival, comme prévu il y a des semaines. Il n’est même pas sur le banc contre Manchester City malgré sa participation à la pré-saison. »
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Nwaneri face à deux semaines décisives
Les deux prochaines semaines seront décisives pour Nwaneri, qui pèse actuellement ses options. Un transfert en Italie ou en Allemagne pourrait lui offrir un nouveau départ et l’occasion de briller dans un environnement tactique différent, tandis qu’un changement de club en Premier League lui permettrait de poursuivre sa progression dans un cadre familier.
L’évaluation ferme fixée par Arsenal et son refus d’accepter les formules classiques de prêt avec option d’achat montrent que le club continue de croire en son potentiel, même s’il ne fait pas partie des plans pour la saison 2026-2027.
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