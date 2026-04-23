Bien que City occupe la première place pour la première fois depuis la première journée, Guardiola reste lucide sur l’ampleur de la tâche qui l’attend. Il a reconnu l’usure physique liée à un calendrier infernal, tout en soulignant que la marge d’erreur autrefois existante s’est désormais évaporée.

Revenant sur la victoire éprouvante à Turf Moor et sur les exigences des dernières semaines de la saison, Guardiola a déclaré : « Nous avons maintenant la FA Cup, puis cinq matchs à disputer. La seule chance de remporter le titre est de gagner tous ces matchs. Le match de dimanche [contre Arsenal] a été très exigeant. Ce n’est pas facile après trois jours, mais en Premier League, il faut s’adapter. Nous sommes habitués à le faire. Nous avons très bien joué, nous avons réalisé une très bonne rencontre, mais il est dommage de n’avoir pas concrétisé nos occasions. »