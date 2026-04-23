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La course au titre n’est pas terminée. Pep Guardiola exige de Manchester City une série de victoires impératives, sous peine de voir Arsenal être sacré champion de Premier League
La ville s’empare de la première place
Mercredi soir, City a repris la tête du classement de la Premier League grâce à une victoire 1-0 arrachée à Turf Moor face à Burnley. Erling Haaland, auteur du seul but de la rencontre dès la 5^e minute, a permis aux siens de porter à 11 leur série de matchs sans défaite. Ce succès envoie Burnley en Championship et permet à City de dépasser enfin Arsenal au classement grâce à une meilleure différence de buts, après avoir comblé de façon spectaculaire un écart de neuf points en moins de deux semaines.
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Guardiola exige la perfection absolue
Bien que City occupe la première place pour la première fois depuis la première journée, Guardiola reste lucide sur l’ampleur de la tâche qui l’attend. Il a reconnu l’usure physique liée à un calendrier infernal, tout en soulignant que la marge d’erreur autrefois existante s’est désormais évaporée.
Revenant sur la victoire éprouvante à Turf Moor et sur les exigences des dernières semaines de la saison, Guardiola a déclaré : « Nous avons maintenant la FA Cup, puis cinq matchs à disputer. La seule chance de remporter le titre est de gagner tous ces matchs. Le match de dimanche [contre Arsenal] a été très exigeant. Ce n’est pas facile après trois jours, mais en Premier League, il faut s’adapter. Nous sommes habitués à le faire. Nous avons très bien joué, nous avons réalisé une très bonne rencontre, mais il est dommage de n’avoir pas concrétisé nos occasions. »
Impasse au sommet
La course au titre offre un équilibre sans précédent : Manchester City et Arsenal comptent 70 points et affichent une différence de buts de +37. City devance provisoirement son rival grâce à sa supériorité offensive (66 réalisations contre 63 pour les hommes de Mikel Arteta), rappelant que chaque action peut s’avérer décisive. Sur le plan statistique, City est en position de force : le club n’a jamais manqué de remporter le titre lorsqu’il a occupé la première place à l’issue de la 33e journée.
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La triple sanction est confirmée
Manchester City doit temporairement mettre de côté ses ambitions en championnat pour se préparer à une demi-finale de la FA Cup aux enjeux considérables contre Southampton ce samedi. Cette pause dans le championnat de première division offre à Arsenal l'occasion de reprendre la tête du classement lorsqu'il accueillera Newcastle United le même jour. Alors que Manchester City traverse une période de pression intense sur deux fronts, l'équipe de Guardiola doit faire preuve de la résilience qui la caractérise pour rester en lice pour un éventuel triplé national à l'approche de la fin de la saison.