Selon les informations du journal Bild, la blessure du milieu de terrain de 25 ans du Borussia Dortmund est plus grave qu'on ne le craignait initialement. Il s'agirait en effet d'une déchirure du ligament latéral du genou.
Traduit par
La Coupe du monde sérieusement menacée ? De nouveaux détails sur la blessure de Felix Nmecha, la star du BVB, sont révélés
Les « Schwarzgelben » ont toutefois opté pour une approche thérapeutique prudente ; il n'y aura donc pas d'intervention chirurgicale. Nmecha devrait néanmoins être absent du BVB pendant plusieurs semaines et ne faire son retour que peu avant la fin de la saison, lors des derniers matchs de la saison en cours, en mai.
Le joueur de 25 ans serait ainsi remis à temps pour prendre le train de la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann annoncera sa sélection le 12 mai, avant les matchs amicaux contre la Finlande (31 mai) et les États-Unis (6 juin).
Une sélection n'est toutefois pas du tout assurée, comme l'a déjà précisé Nagelsmann en marge de la victoire 2-1 contre le Ghana lundi : « Il y a en tout cas un risque qu'il ne puisse pas disputer la Coupe du monde », a déclaré le sélectionneur national à cette occasion. « Même après la guérison, un retour rapide n'est pas assuré : « Mais il n'est alors toujours pas garanti qu'il ne ressente aucune douleur ou qu'il puisse la supporter. C'est une blessure qui n'est pas anodin. »
- (C)Getty Images
Nmecha est un titulaire incontournable au BVB
Nmecha s'était blessé lors de la victoire 3-2 de Dortmund contre le HSV, le 21 mai. Le milieu de terrain n'avait été remplacé qu'en prolongation, et le BVB avait ensuite confirmé qu'il souffrait d'une lésion du ligament latéral du genou. Nmecha sera absent « plusieurs semaines », mais aucune durée précise n'a été communiquée.
Après de solides performances cette saison, Nmecha fait partie des titulaires incontournables de Dortmund, et on lui prédit également de bonnes chances de jouer un rôle décisif au sein de l'équipe nationale allemande.
Lothar Matthäus, détenteur du record de sélections en équipe nationale, avait lui aussi récemment fait l'éloge du joueur de 25 ans : « Si Felix Nmecha continue sur cette lancée et qu'il est épargné par les blessures, il ne sera pas seulement un pilier à Dortmund, mais pourra également être le meneur de jeu de l'équipe nationale, rôle que Kimmich ne peut plus assumer en raison de son nouveau poste. »
BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date
Match
4 avril, 18h30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15h30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)