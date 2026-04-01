Les « Schwarzgelben » ont toutefois opté pour une approche thérapeutique prudente ; il n'y aura donc pas d'intervention chirurgicale. Nmecha devrait néanmoins être absent du BVB pendant plusieurs semaines et ne faire son retour que peu avant la fin de la saison, lors des derniers matchs de la saison en cours, en mai.

Le joueur de 25 ans serait ainsi remis à temps pour prendre le train de la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann annoncera sa sélection le 12 mai, avant les matchs amicaux contre la Finlande (31 mai) et les États-Unis (6 juin).

Une sélection n'est toutefois pas du tout assurée, comme l'a déjà précisé Nagelsmann en marge de la victoire 2-1 contre le Ghana lundi : « Il y a en tout cas un risque qu'il ne puisse pas disputer la Coupe du monde », a déclaré le sélectionneur national à cette occasion. « Même après la guérison, un retour rapide n'est pas assuré : « Mais il n'est alors toujours pas garanti qu'il ne ressente aucune douleur ou qu'il puisse la supporter. C'est une blessure qui n'est pas anodin. »