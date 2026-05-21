Alors que le football mondial se prépare à accueillir la première Coupe du monde à 48 équipes en Amérique du Nord, l’instance dirigeante lorgne déjà plus loin. Selon AS, la proposition d’élargir le tournoi à 66 équipes en 2030 a considérablement gagné en crédibilité ces dernières semaines. Initialement avancée par la CONMEBOL pour démocratiser l’accès au niveau élite, cette idée, autrefois jugée radicale, est désormais prise au sérieux par plusieurs fédérations membres.

La direction de la FIFA, sous l’égide de Gianni Infantino, y voit un levier pour renforcer la diversité. Infantino a souvent décrit le tournoi comme une fête planétaire, et un format à 66 équipes offrirait aux nations n’ayant jamais goûté à la Coupe du monde une voie réaliste vers la plus grande scène du football. Alors que l’édition 2026 s’apprête déjà à accueillir les nouveaux venus que sont le Cap-Vert, Curaçao, l’Ouzbékistan et la Jordanie, l’envie d’élargir la liste des participants grandit au siège de la FIFA.



