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La Coupe du monde s’apprête à prendre une nouvelle dimension. La FIFA envisage d’élargir le tournoi à pas moins de 66 équipes pour l’édition 2030
Un bond en avant considérable
Alors que le football mondial se prépare à accueillir la première Coupe du monde à 48 équipes en Amérique du Nord, l’instance dirigeante lorgne déjà plus loin. Selon AS, la proposition d’élargir le tournoi à 66 équipes en 2030 a considérablement gagné en crédibilité ces dernières semaines. Initialement avancée par la CONMEBOL pour démocratiser l’accès au niveau élite, cette idée, autrefois jugée radicale, est désormais prise au sérieux par plusieurs fédérations membres.
La direction de la FIFA, sous l’égide de Gianni Infantino, y voit un levier pour renforcer la diversité. Infantino a souvent décrit le tournoi comme une fête planétaire, et un format à 66 équipes offrirait aux nations n’ayant jamais goûté à la Coupe du monde une voie réaliste vers la plus grande scène du football. Alors que l’édition 2026 s’apprête déjà à accueillir les nouveaux venus que sont le Cap-Vert, Curaçao, l’Ouzbékistan et la Jordanie, l’envie d’élargir la liste des participants grandit au siège de la FIFA.
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Les villes hôtes sont mises sous pression.
L’édition 2030 de la Coupe du monde devrait être coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec des rencontres festives supplémentaires en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Toutefois, une expansion d’une telle ampleur exercerait une pression considérable sur les infrastructures. Bien que le projet actuel maintienne officiellement 48 équipes, la FIFA n’entend pas finaliser la structure organisationnelle avant que le futur champion ne soit sacré, le 19 juillet 2026.
En Espagne, le dossier évolue : Malaga aurait renoncé à organiser des rencontres, et le sort des stades San Mamés et Reale Arena demeure en suspens. La FIFA conserve toutefois l’autorité décisionnelle et fixera la liste définitive des sites, quel que soit le format retenu.
Sur la voie de 2030
Le passage à 66 équipes n’est pas encore acquis, mais la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada servira de test décisif. Si le format à 48 équipes s’avère un succès sportif et commercial, la pression en faveur d’une nouvelle expansion deviendra irrésistible. L’objectif affiché est d’organiser une fête aussi inclusive que possible, capable de toucher tous les coins de la planète.
Pour l’instant, la FIFA reste ouverte à cette option. L’idée n’est plus perçue comme une « folie », mais comme une évolution viable du jeu. Si les détracteurs craignent une dilution de la qualité, l’instance dirigeante mise sur l’énorme potentiel de revenus et d’engagement qu’un spectacle à 66 équipes générerait à l’échelle mondiale.
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Aucune modification n'est prévue pour la Coupe du monde des clubs
Si le tournoi international est promis à un bel avenir, on ne peut pas en dire autant de sa version club. La FIFA s’est éloignée de l’idée d’organiser la nouvelle Coupe du monde des clubs tous les deux ans. Pour l’instant, la prochaine édition est toujours prévue pour 2029, le cycle biennal étant jugé incompatible avec le calendrier footballistique actuel.
Le bien-être des joueurs et la surcharge du calendrier ayant dominé les débats ces derniers mois, la FIFA semble avoir entendu ces préoccupations, du moins pour le football de clubs. Toutefois, la Coupe du monde restant le fleuron de l’instance, la volonté d’accueillir davantage de nations et d’organiser plus de matches continue de dicter l’agenda à long terme, l’attention se tournant déjà vers l’édition 2030 dès la fin du tournoi estival.