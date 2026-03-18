La Coupe du monde reportée ? Les États-Unis « en retard » dans leurs préparatifs alors que le nouveau chef du DHS de Donald Trump fait part de graves inquiétudes concernant le tournoi estival

Au-delà des obstacles administratifs nationaux, la Coupe du monde est confrontée à des crises internationales sans précédent qui ont jeté une ombre sur les préparatifs du tournoi. À la suite des frappes militaires intensives menées conjointement par Israël et les États-Unis sur le territoire iranien, qui ont éclaté le 28 février, la participation de l'Iran à ce tournoi élargi à 48 équipes est sérieusement remise en question. La préparation de l'équipe nationale a déjà été fortement perturbée, comme en témoigne son absence à une réunion préparatoire obligatoire de la FIFA à Atlanta. En conséquence, la Fédération iranienne de football a demandé d'urgence à la FIFA de déplacer ses matchs du groupe G contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Égypte de Los Angeles et Seattle vers le Mexique, bien que l'instance dirigeante du football mondial aurait rejeté cette idée.