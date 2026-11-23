La Coupe du monde féminine revient aux États-Unis pour la première fois depuis 2003, et cette édition sera la plus grande à ce jour.

La FIFA a attribué lundi l’organisation du tournoi de 2031 aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et à la Jamaïque. Ce sera la première fois que quatre pays se partageront l’accueil de la compétition. Le tournoi passera à 48 équipes, pour un total de 104 matches.

La FIFA a également désigné le Royaume-Uni comme pays hôte de la Coupe du monde féminine 2035.