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La Coupe du monde féminine revient aux États-Unis en 2031, avec le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque comme coorganisateurs
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Que s’est-il passé ?
La Coupe du monde féminine revient aux États-Unis pour la première fois depuis 2003, et cette édition sera la plus grande à ce jour.
La FIFA a attribué lundi l’organisation du tournoi de 2031 aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et à la Jamaïque. Ce sera la première fois que quatre pays se partageront l’accueil de la compétition. Le tournoi passera à 48 équipes, pour un total de 104 matches.
La FIFA a également désigné le Royaume-Uni comme pays hôte de la Coupe du monde féminine 2035.
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« La plus grande Coupe du monde féminine de l’histoire et celle qui aura le plus d’impact »
En 2003, Cindy Parlow Cone avait marqué lors du premier match de l’équipe féminine des États-Unis à la Coupe du monde, face à la Suède au RFK Stadium. Vingt-trois ans plus tard, elle se trouvait à Zurich en tant que présidente d’U.S. Soccer, tournée vers ce que le retour du tournoi pourrait apporter à la prochaine génération de joueuses.
« Nous sommes extrêmement honorés et ravis d’accueillir le monde aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et en Jamaïque pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2031 », a déclaré Cone.
« C’est un moment historique pour nos quatre pays, mais cette occasion dépasse largement chacun d’entre nous. Avec la FIFA, nous voulons organiser la plus grande Coupe du monde féminine de l’histoire et celle qui aura le plus d’impact, puis nous appuyer sur son succès pour accélérer le développement du football féminin dans le monde. Notre ambition est de créer un tournoi qui non seulement inspire des millions de joueuses, mais leur donne aussi les moyens de jouer, de progresser et de poursuivre leurs rêves. »
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Ce que cela signifie pour les États-Unis et les autres fédérations
Les États-Unis ont déjà accueilli la Coupe du monde féminine, mais pas depuis 2003. Avant cela, ils l’avaient organisée en 1999. Si les États-Unis connaissent déjà ce rôle, ce sera une première pour le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque dans le tournoi féminin.
« Nous avons l’occasion de profiter de l’élan de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2031 pour accélérer la réalisation de nos ambitions pour l’avenir du football, qu’il s’agisse d’élargir l’accès à la pratique et la participation ou de renforcer les filières qui forment la prochaine génération de joueuses », a déclaré JT Batson, directeur général et secrétaire général d’U.S. Soccer.
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Et maintenant ?
La Coupe du monde féminine 2031 se déroulera cinq ans après le tournoi masculin en Amérique du Nord et trois ans après les Jeux olympiques de Los Angeles. U.S. Soccer y voit une occasion de s’appuyer sur ces deux événements pour attirer davantage de supporters vers le football féminin.
Les quatre pays hôtes étant connus, reste à déterminer quelles villes accueilleront les matches. La candidature commune en proposait plus de 30, et U.S. Soccer indique que les villes et les stades retenus seront annoncés au fil de l’avancement des préparatifs.
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