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La Coupe du monde des clubs s’agrandit ! La FIFA a conclu un nouvel accord qui permettra à davantage d’équipes de Premier League de participer à cette compétition élargie
La FIFA et l'EFC unissent leurs forces pour 2029
La FIFA a accepté de créer une coentreprise avec ce groupe de pression pour gérer la Coupe du monde des clubs. Selon *The Guardian*, ce partenariat pourrait offrir davantage de places aux clubs de Premier League, le tournoi devant réunir 48 équipes en 2029.
Dirigée par Nasser Al-Khelaifi, également à la tête du Paris Saint-Germain, l’EFC rassemble plus de 700 clubs européens et gère déjà, avec l’UEFA, une structure similaire pour les compétitions continentales. La FIFA aurait été impressionnée par le travail commercial de l’EFC pour l’instance européenne, dont les revenus médias et sponsoring de la Ligue des champions et des autres compétitions de clubs devraient croître d’environ 25 % sur le cycle quadriennal débutant en 2027.
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Ouvrir la porte aux géants anglais
Ce projet d’élargissement intervient après plusieurs absences très médiatisées lors de la première édition à 32 équipes : les champions d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie avaient été écartés, la FIFA ayant limité la participation à quatre anciens vainqueurs de la Ligue des champions et aux huit clubs dotés du meilleur coefficient UEFA. Une limite de deux clubs par pays était également en vigueur.
L’EFC souhaiterait que ce plafond soit supprimé afin d’assurer la présence des plus grands clubs des meilleurs championnats européens, ce qui ouvrirait la porte à Arsenal, Liverpool et Manchester City, actuellement parmi les huit premières équipes du classement UEFA par coefficient. En élargissant la représentation européenne, les organisateurs estiment que la valeur commerciale du tournoi s’envolera, résolvant ainsi les difficultés passées liées à la vente des droits télévisés.
De considérables gains financiers sont en jeu
La principale motivation derrière cette expansion est financière : Chelsea a déjà montré à quel point ce tournoi peut s’avérer rentable. Le club londonien a empoché environ 84 millions de livres sterling en remportant la première édition à 32 équipes l’an dernier, incitant d’autres grands clubs européens à presser la FIFA d’élargir le format pour augmenter leurs chances de qualification.
Si les 740 millions de livres de prize money ont bien été distribués – le vainqueur Chelsea aurait touché environ 84 millions de livres –, plusieurs points restent en suspens, notamment les paiements de solidarité. L’EFC travaille actuellement à un mécanisme de redistribution des 185 millions de livres dus aux clubs du monde entier au titre des paiements de solidarité issus du tournoi de l’année dernière, qui, selon les informations disponibles, n’ont toujours pas été versés.
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Résolution des conflits internes
Cette coentreprise illustre le net réchauffement des relations entre la FIFA et l’élite des clubs européens. Des frictions étaient apparues avant la première édition élargie de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, que la FIFA avait souhaité organiser seule, mais les rapports se sont depuis apaisés. Le retour du Real Madrid au sein de l’EFC après son retrait officiel du projet de Super Ligue en est la preuve.
Une fois les modalités de paiement de 2025 finalisées, toutes les attentions se porteront sur l’édition de 2029. Les six confédérations doivent encore s’accorder sur la répartition des 185 millions de livres sterling de redevances de solidarité. Une fois ce point réglé, les discussions s’orienteront vers la Coupe du monde des clubs 2029 et son éventuel élargissement à 48 équipes.