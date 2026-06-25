La FIFA a accepté de créer une coentreprise avec ce groupe de pression pour gérer la Coupe du monde des clubs. Selon *The Guardian*, ce partenariat pourrait offrir davantage de places aux clubs de Premier League, le tournoi devant réunir 48 équipes en 2029.

Dirigée par Nasser Al-Khelaifi, également à la tête du Paris Saint-Germain, l’EFC rassemble plus de 700 clubs européens et gère déjà, avec l’UEFA, une structure similaire pour les compétitions continentales. La FIFA aurait été impressionnée par le travail commercial de l’EFC pour l’instance européenne, dont les revenus médias et sponsoring de la Ligue des champions et des autres compétitions de clubs devraient croître d’environ 25 % sur le cycle quadriennal débutant en 2027.