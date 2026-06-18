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La Coupe du monde de la FIFA 2026 bat déjà des records d’affluence et d’audience télévisée, porté par l’engouement sans précédent suscité par les sélections des États-Unis, du Mexique et du Canada
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Les supporters remplissent les stades à travers toute l’Amérique du Nord.
La Coupe du monde de la FIFA 2026 continue de susciter un engouement sans précédent. Au 17 juin, plus de 1,5 million de spectateurs avaient assisté à des matchs à travers l’Amérique du Nord.
La seule journée du 16 juin a établi un nouveau record pour la compétition, avec 281 223 supporters présents dans les stades. La rencontre Argentine-Algérie a fait salle comble à Kansas City, rassemblant 69 045 spectateurs, tandis que France-Sénégal a attiré 80 545 personnes à New York/New Jersey. Les affiches Norvège-Irak et Autriche-Jordanie ont également rempli les tribunes à plus de 98 % de leur capacité.
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L'équipe nationale masculine américaine de football a battu des records d'audience télévisée.
La rencontre d’ouverture des États-Unis face au Paraguay a établi un nouveau record d’audience historique outre-Atlantique, avec 27,5 millions de téléspectateurs.
Sur FOX, la rencontre a établi le record du match de Coupe du monde de la FIFA le plus regardé de l’histoire de la télévision anglophone aux États-Unis, avec 18 millions de téléspectateurs. De son côté, Telemundo a franchi un cap en diffusant le match de l’équipe nationale masculine américaine le plus suivi de tous les temps sur une chaîne hispanophone, réunissant 9,5 millions de téléspectateurs.
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Le Mexique et le Canada dynamisent la croissance régionale
La rencontre d’ouverture du Mexique a réuni en moyenne 23,4 millions de téléspectateurs, établissant ainsi un record d’audience pour un match de Coupe du monde au XXIe siècle dans le pays. Avec une part d’audience remarquable de 72,1 %, près de trois téléspectateurs mexicains sur quatre ont suivi les débuts d’« El Tri ».
Le Canada a également affiché un score honorable, avec une audience moyenne de 3,1 millions de téléspectateurs, faisant de cette rencontre le troisième match de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine canadienne le plus regardé du siècle.
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D'autres records pourraient tomber
Alors que la phase de groupes bat son plein, les records d’affluence et d’audience pourraient continuer à tomber. Les pays hôtes demeurent au cœur de la dynamique du tournoi, de même que les affiches de prestige mettant en scène des stars ; les phases à élimination directe pourraient, elles, drainer encore davantage de spectateurs et de téléspectateurs au fur et à mesure que la compétition avancera en juillet.