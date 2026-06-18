La Coupe du monde de la FIFA 2026 bat déjà des records d’affluence et d’audience télévisée, porté par l’engouement sans précédent suscité par les sélections des États-Unis, du Mexique et du Canada

La Coupe du monde de la FIFA 2026 continue de susciter un engouement sans précédent. Au 17 juin, plus de 1,5 million de spectateurs avaient assisté à des matchs à travers l’Amérique du Nord.

La seule journée du 16 juin a établi un nouveau record pour la compétition, avec 281 223 supporters présents dans les stades. La rencontre Argentine-Algérie a fait salle comble à Kansas City, rassemblant 69 045 spectateurs, tandis que France-Sénégal a attiré 80 545 personnes à New York/New Jersey. Les affiches Norvège-Irak et Autriche-Jordanie ont également rempli les tribunes à plus de 98 % de leur capacité.



