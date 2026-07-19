Nous sommes confrontés à l’un des choix les plus délicats, et quel qu’il soit, les plus controversés de l’histoire du football et du Ballon d’or depuis sa création par France Football. Jamais, ou presque, une année de Coupe du monde ne s’est conclue sans qu’un joueur ne s’impose comme le maître incontesté ou le grand protagoniste de la finale, et ne s’assure, dès des mois auparavant, la victoire du plus prestigieux des trophées individuels.
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La Coupe du monde 2026 s’annonce comme le Ballon d’or le plus ouvert de l’histoire : Rodri et Mbappé apparaissent comme les principaux rivaux d’un neuvième triomphe de Lionel Messi
L'ÉTRANGE AFFAIRE DE MESSI ET MBAPPÉ
En analysant la situation avec froideur et lucidité, sans céder à l’émotion ni à l’enthousiasme suscité par certains exploits de cette édition marathon de la Coupe du monde, les jurés du Ballon d’or affrontent un dilemme complexe. Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux joueurs qui se sont statistiquement détachés (10 buts et 1 passe décisive pour leFrançais, 8 buts et 4 passes décisives pour l’Argentin), n’ont pas soulevé le trophée et, dans les rendez-vous majeurs – la demi-finale pour l’un, la finale et le dernier match de sa carrière en Coupe du monde pour l’autre –, ils n’ont pas été les protagonistes attendus. Derrière eux, plusieurs champions ou très bons joueurs (Dembélé, Olise, Kane, Haaland, entre autres) n’ont pas été en mesure de contester leur hégémonie.
YAMAL : POURQUOI IL NE LEVERA PAS LE TROPHÉE
La finale à New York entre l’Espagne et l’Argentine était présentée comme un tournant, aussi bien pour le titre que pour le Ballon d’or : soit un passage de flambeau du « vieux » Messi à son héritier désigné Yamal, soit la confirmation du statut toujours inégalé de la star en cas de triomphe des champions en titre. C’est finalement l’étoile montante du FC Barcelone qui a fêté la victoire avec ses coéquipiers, bien qu’il se soit présenté à cette Coupe du monde dans un état physique plus que précaire, n’étant pratiquement plus qu’un fantôme en finale. Il n’a inscrit qu’un seul but pendant tout le tournoi et, compte tenu de sa saison en demi-teinte sous le maillot blaugrana, y compris en Ligue des champions, on peut supposer qu’il devra encore patienter avant de remporter le Ballon d’or (probablement le premier d’une longue série).
POURQUOI MESSI DOIT-IL GAGNER CE TITRE ?
Et alors ? Malgré la défaite dans l’affiche majeure et une prestation discrète, masquée par le verrou défensif argentin, Leo Messi pourrait-il encore l’emporter ? Comme en 2010, quand l’Espagne avait soulevé le trophée tandis que la route de « La Pulga » et de l’Albiceleste s’arrêtait bien plus tôt. À l’époque, le « scandale » de le préférer à Iniesta ou Xavi, ou encore aux Interistes Sneijder et Milito, s’expliquait par ses statistiques exceptionnelles sous le maillot du FC Barcelone – malgré l’absence de Ligue des champions lors du triplé de Mourinho. Cette fois, un éventuel neuvième Ballon d’Or, attribué au plus grand footballeur vivant, semblerait plus acceptable aux yeux des sceptiques et des détracteurs, malgré une Coupe du monde incongrue à 39 ans, du moins jusqu’en finale.
UNE FIN AMÈRE
8 buts et 4 passes décisives, dont deux lors de la légendaire demi-finale contre l’Argentine, un leadership technique plus affirmé encore que lors du triomphe au Qatar en 2022, et un sentiment de nostalgie qui, dès aujourd’hui, s’emparera de tous les amateurs de ce beau jeu. Sauf retournement de situation, nous ne pourrons plus admirer une telle splendeur sur les terrains de la plus grande des compétitions, la Coupe du monde. Il quitte la scène en légende absolue ; même si la finale new-yorkaise pourrait quelque peu ternir l’éclat de son tournoi et de son histoire dans la compétition, un énième Ballon d’or viendrait couronner une carrière d’une valeur symbolique incommensurable.
ATTENTION AU RETOUR DE RODRI
Et si le titre n’était pas revenu à Messi ? Un indice nous a été donné par les membres du jury, qui ont attribué les récompenses individuelles avant la remise du trophée à l’Espagne. Contre toute attente, le prix du meilleur joueur de la Coupe du monde est allé à Rodri, cerveau et métronome d’une équipe qui a retrouvé le rythme du phare du Manchester City de Guardiola. De retour au niveau d’excellence qui était le sien avant sa très grave blessure de 2024. De retour au niveau qui lui avait valu le Ballon d’Or remporté il y a tout juste deux ans, après la victoire à l’Euro.
NUL NE FAIT LE POIDS FACE À MBAPPÉ
Si l’on se fie exclusivement aux statistiques pour désigner le rival d’Erling Haaland au poste de meilleur numéro 9 mondial, un seul nom se détache : Kylian Mbappé. Meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations en 31 matchs, de la Ligue des champions avec 15 en 11 rencontres, et de cette édition de la Coupe du monde avec 10 buts, il est aussi devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition en dépassant d’une unité Sa Majesté Messi. S’il est vrai qu’il n’a pas soulevé de trophée cette année, il a tout de même frôlé l’histoire en atteignant presque une troisième finale consécutive de Coupe du monde, seulement contrarié par une Espagne exceptionnelle.
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