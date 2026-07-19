La finale à New York entre l’Espagne et l’Argentine était présentée comme un tournant, aussi bien pour le titre que pour le Ballon d’or : soit un passage de flambeau du « vieux » Messi à son héritier désigné Yamal, soit la confirmation du statut toujours inégalé de la star en cas de triomphe des champions en titre. C’est finalement l’étoile montante du FC Barcelone qui a fêté la victoire avec ses coéquipiers, bien qu’il se soit présenté à cette Coupe du monde dans un état physique plus que précaire, n’étant pratiquement plus qu’un fantôme en finale. Il n’a inscrit qu’un seul but pendant tout le tournoi et, compte tenu de sa saison en demi-teinte sous le maillot blaugrana, y compris en Ligue des champions, on peut supposer qu’il devra encore patienter avant de remporter le Ballon d’or (probablement le premier d’une longue série).