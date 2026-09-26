Par ailleurs, Rui Pedro a refusé de considérer que remporter la Ligue des champions d'Asie de l'élite constitue le plus grand accomplissement de sa carrière, ou même avec Al-Ahli, précisant : « Le fait le plus marquant de ma carrière a été de remporter le championnat avec Benfica, et d'avoir été capable de décrocher des titres et de contribuer à hisser le club à un rang plus fidèle à son histoire et à son statut. »

Il a ajouté : « Cinq années consécutives en Ligue des champions d'Europe, avec toujours de bons résultats, une participation à la Coupe du monde des clubs, et quatre titres officiels ; nous méritions aussi de remporter quelques titres supplémentaires, mais je suis très fier de ce qui a été accompli à Benfica, et de représenter ce club qui, avant tout, est aussi le club de mon cœur. »

Il a poursuivi : « Bien sûr, remporter la Ligue des champions d'Asie est un accomplissement important, mais il y a des choses réalisées à Al-Ahli auxquelles les gens n'accordent pas aujourd'hui la même importance, même s'ils prendront avec le temps la mesure de ce qui a été accompli. »

Il a expliqué : « Al-Ahli évoluait en deuxième division il y a trois ou quatre ans, puis il est devenu l'un des clubs dont le Fonds public d'investissement a pris le contrôle, mais durant les deux premières années du projet du Fonds, il a perdu 37 points puis 35 points en championnat successivement, et il a toujours été loin de la lutte pour le titre. »

Il a continué : « L'année où je suis arrivé, en octobre, et après 6 ou 7 journées disputées, Al-Ahli accusait déjà un retard de 8 points sur Al-Nassr, et il a terminé la saison à seulement 5 points de lui. »

Il a enchaîné : « Depuis que nous avons commencé à travailler avec de nouvelles règles et davantage de rigueur et de discipline, aucune équipe n'a récolté plus de points qu'Al-Ahli en championnat, entre octobre et la fin de la saison. »

Il a ajouté : « Cela s'est produit dans un club qui n'avait pas remporté le championnat ni la coupe depuis plus de 10 ans ; nous avons été dans la course jusqu'au bout dans toutes les compétitions nationales, et au final nous avons remporté la Ligue des champions d'Asie. Ce fut une saison exceptionnelle à tous points de vue. »

Il a précisé : « Nous avons battu le record du nombre de buts marqués, nous avons battu le record du nombre de points, nous avons eu la meilleure défense du championnat, Ivan Toney a été le meilleur buteur de la saison, et nous avons envoyé 10 joueurs à la Coupe du monde. »

Il a développé : « C'est un travail dont je suis très fier, et avec le temps, l'image réelle de l'ampleur de ce qui a été accompli durant cette période, sur le terrain et en dehors, deviendra plus claire. »

Il a poursuivi : « Je pense que faire passer la moyenne de victoires d'un club de 61 % à 76 % sans recruter de joueurs ni changer d'entraîneur constitue une preuve très solide de ce que l'on peut accomplir uniquement grâce au professionnalisme et à la discipline, à l'application de règles claires, et à un soutien très fort de la direction sportive au travail de l'entraîneur ; ce sont des détails quotidiens qui apportent les victoires et les titres. »

Il a ajouté : « De plus, augmenter la valeur totale de l'effectif de 17 % sur une seule période de transferts représente aussi un pas très solide vers la consolidation d'un projet que l'on veut durable. »

Il a enchaîné : « Redonner vie à une académie qui était mourante, et qui offre aujourd'hui d'excellents résultats, y compris la lutte pour le titre de la Ligue Joy de l'élite des moins de 21 ans. »

Il a poursuivi : « Hisser l'ensemble du département médical à d'autres niveaux de rigueur et d'exigence, créer de zéro les départements de recrutement, de données et d'analyse, restructurer entièrement les infrastructures et le bâtiment de la performance, qui fonctionnait à moins de 50 % de ses capacités, et appliquer des règles strictes dans les négociations ainsi que la transparence sur le marché des transferts. »

Il a conclu : « Remporter la Ligue des champions d'Asie est peut-être le visage le plus visible de la réussite, mais pour la pérennité du club et sa survie sur le long terme, nous avons réalisé d'autres accomplissements plus importants et plus impressionnants. »