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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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La corruption dans le transfert de Bondarenko et le choix de Bosic : Roy Pedro ouvre le feu sur ses détracteurs à Al Ahly

Al Ahli
Saudi Pro League
Al Nasr FC
J. Felix
A. Bondarenko
M. Pusic
M. Jaissle
Arabie saoudite
Portugal
Ukraine
Pays-Bas
Allemagne

Déclarations fortes de l'ancien directeur sportif

Le Portugais Rui Pedro, ancien directeur sportif du club d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a répondu aux accusations de corruption qui le visaient, concernant le recrutement du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, en provenance du Chakhtar Donetsk.

Rui Pedro a fait l'objet de vives critiques de la part des supporters d'Al-Ahli, allant jusqu'à l'accuser de corruption, en raison de son insistance à recruter Bondarenko lors du dernier mercato estival, si bien que l'affaire s'est soldée par son limogeage de son poste de directeur sportif du club.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Accusations de corruption dans le transfert de Bondarenko

    Rui Pedro a répondu à ces accusations lors d'un long entretien accordé au quotidien portugais « A Bola », où il a déclaré : « Tous les transferts doivent obtenir l'aval technique et financier de la commission de recrutement de la Ligue saoudienne. »

    Il a précisé : « Le transfert de Bondarenko a été approuvé par la commission pour un montant de 14 millions d'euros, alors qu'il n'a coûté que 7 millions, et son salaire était inférieur à la moitié du salaire qui avait été approuvé. Il a par ailleurs reçu une évaluation remarquable sur le plan technique. »

    Il a ajouté : « C'est donc un discours absurde et sans fondement, tout s'est déroulé de manière parfaitement transparente. »

    Il a expliqué : « Nous avons engagé un nouvel entraîneur cinq jours avant le début de la saison, et cet entraîneur n'a eu aucune influence sur le choix de l'effectif. À son arrivée, il a constaté un manque à l'un des postes et a indiqué qu'il avait besoin d'un joueur présentant certaines caractéristiques afin que l'équipe garde davantage la possession du ballon. Il a recommandé un joueur sur lequel il souhaitait s'appuyer, avec qui il avait travaillé pendant deux saisons au Chakhtar. »

    Il a poursuivi : « Le joueur a été approuvé par le club et par la commission de recrutement. Nous devions prendre une décision à ce moment-là, accorder notre confiance à l'entraîneur et l'aider à faire jouer l'équipe de la manière qu'il souhaitait. »

    Il a conclu : « C'est ainsi qu'est intervenu le transfert de Bondarenko, qui ne figurait pas initialement parmi la liste des joueurs ciblés. »

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  • Roy Pedro ouvre le feu sur ses détracteurs

    Pedro a affirmé qu'il connaissait l'origine de ces accusations, précisant : « D'ordinaire, je ne prête pas attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui ont un poids considérable en Arabie saoudite. »

    Et de poursuivre : « Il n'y a absolument aucun contrôle, il existe énormément de faux comptes et de nombreux influenceurs qui reçoivent de l'argent pour façonner l'opinion publique en faveur d'une personne donnée ou contre elle. Tout est extrêmement chaotique et très violent. »

    Il a expliqué : « Le club et le Fonds public d'investissement savent également qui se cache derrière ces accusations. Ils ont tenu à me dire qu'ils savaient que l'attaque n'était pas spontanée, mais qu'il s'agissait d'une attaque organisée. »

    Il a enchaîné : « Nous étions d'accord sur l'identité des principaux acteurs et sur les raisons qui ont conduit à tout cela. Ils m'ont même présenté des excuses officielles et écrites, et m'ont dit que la même chose était arrivée à mon prédécesseur au poste, ce qui avait également précipité son départ. »

    Il a ajouté : « Dans son cas, c'était plus grave encore, car ils l'attendaient devant la porte de l'école de sa fille. Quant à moi, ma famille n'était pas à Djeddah, si bien que la situation n'a pas été aussi difficile à gérer, mais j'imagine ce que cela a pu être pour lui. »

    Il a continué : « Autrement dit, rien de tout cela n'est nouveau, et je n'ai pas été le premier à subir personnellement les conséquences de ces situations et de ces comportements. Pour l'heure, je n'ai pas le droit de révéler quoi que ce soit, mais ils ont tout identifié dans les moindres détails. »

  • La Ligue des champions d'Asie n'est pas le plus grand accomplissement

    Par ailleurs, Rui Pedro a refusé de considérer que remporter la Ligue des champions d'Asie de l'élite constitue le plus grand accomplissement de sa carrière, ou même avec Al-Ahli, précisant : « Le fait le plus marquant de ma carrière a été de remporter le championnat avec Benfica, et d'avoir été capable de décrocher des titres et de contribuer à hisser le club à un rang plus fidèle à son histoire et à son statut. »

    Il a ajouté : « Cinq années consécutives en Ligue des champions d'Europe, avec toujours de bons résultats, une participation à la Coupe du monde des clubs, et quatre titres officiels ; nous méritions aussi de remporter quelques titres supplémentaires, mais je suis très fier de ce qui a été accompli à Benfica, et de représenter ce club qui, avant tout, est aussi le club de mon cœur. »

    Il a poursuivi : « Bien sûr, remporter la Ligue des champions d'Asie est un accomplissement important, mais il y a des choses réalisées à Al-Ahli auxquelles les gens n'accordent pas aujourd'hui la même importance, même s'ils prendront avec le temps la mesure de ce qui a été accompli. »

    Il a expliqué : « Al-Ahli évoluait en deuxième division il y a trois ou quatre ans, puis il est devenu l'un des clubs dont le Fonds public d'investissement a pris le contrôle, mais durant les deux premières années du projet du Fonds, il a perdu 37 points puis 35 points en championnat successivement, et il a toujours été loin de la lutte pour le titre. »

    Il a continué : « L'année où je suis arrivé, en octobre, et après 6 ou 7 journées disputées, Al-Ahli accusait déjà un retard de 8 points sur Al-Nassr, et il a terminé la saison à seulement 5 points de lui. »

    Il a enchaîné : « Depuis que nous avons commencé à travailler avec de nouvelles règles et davantage de rigueur et de discipline, aucune équipe n'a récolté plus de points qu'Al-Ahli en championnat, entre octobre et la fin de la saison. »

    Il a ajouté : « Cela s'est produit dans un club qui n'avait pas remporté le championnat ni la coupe depuis plus de 10 ans ; nous avons été dans la course jusqu'au bout dans toutes les compétitions nationales, et au final nous avons remporté la Ligue des champions d'Asie. Ce fut une saison exceptionnelle à tous points de vue. »

    Il a précisé : « Nous avons battu le record du nombre de buts marqués, nous avons battu le record du nombre de points, nous avons eu la meilleure défense du championnat, Ivan Toney a été le meilleur buteur de la saison, et nous avons envoyé 10 joueurs à la Coupe du monde. »

    Il a développé : « C'est un travail dont je suis très fier, et avec le temps, l'image réelle de l'ampleur de ce qui a été accompli durant cette période, sur le terrain et en dehors, deviendra plus claire. »

    Il a poursuivi : « Je pense que faire passer la moyenne de victoires d'un club de 61 % à 76 % sans recruter de joueurs ni changer d'entraîneur constitue une preuve très solide de ce que l'on peut accomplir uniquement grâce au professionnalisme et à la discipline, à l'application de règles claires, et à un soutien très fort de la direction sportive au travail de l'entraîneur ; ce sont des détails quotidiens qui apportent les victoires et les titres. »

    Il a ajouté : « De plus, augmenter la valeur totale de l'effectif de 17 % sur une seule période de transferts représente aussi un pas très solide vers la consolidation d'un projet que l'on veut durable. »

    Il a enchaîné : « Redonner vie à une académie qui était mourante, et qui offre aujourd'hui d'excellents résultats, y compris la lutte pour le titre de la Ligue Joy de l'élite des moins de 21 ans. »

    Il a poursuivi : « Hisser l'ensemble du département médical à d'autres niveaux de rigueur et d'exigence, créer de zéro les départements de recrutement, de données et d'analyse, restructurer entièrement les infrastructures et le bâtiment de la performance, qui fonctionnait à moins de 50 % de ses capacités, et appliquer des règles strictes dans les négociations ainsi que la transparence sur le marché des transferts. »

    Il a conclu : « Remporter la Ligue des champions d'Asie est peut-être le visage le plus visible de la réussite, mais pour la pérennité du club et sa survie sur le long terme, nous avons réalisé d'autres accomplissements plus importants et plus impressionnants. »

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  • Les coulisses du choix du successeur de Yaisle

    L'ancien directeur sportif d'Al Ahli a également dévoilé les coulisses du choix du Néerlandais Marino Pusic pour diriger l'équipe au début de la saison en cours, après le départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle à Newcastle United.

    Il a expliqué : « Nous avons finalement conclu l'engagement de Marino Pusic, mais comme je considère que les Portugais figurent parmi les meilleurs entraîneurs du monde, il aurait peut-être été tout à fait logique de prendre cette direction. »

    Il a nuancé : « Mais le club m'a immédiatement informé que je ne pouvais pas emprunter cette voie (engager un entraîneur portugais), car cela aurait constitué une nouvelle source de discorde et de suspicions. »

    Il a ajouté : « On aurait dit que j'avais écarté Matthias (Jaissle) afin de faire venir un entraîneur portugais, ce qui est totalement illogique, car Matthias est parti de son propre chef, et Newcastle a payé la clause libératoire de son contrat. »

    Il a poursuivi : « Mais de manière générale, et du point de vue de l'image d'ensemble, ce qui était constamment relayé auprès des supporters, c'était que la situation s'était détériorée à un point tel qu'il n'était plus possible pour nous de continuer à travailler. Or rien n'est plus éloigné de la vérité, car nous avons toujours travaillé dans un esprit d'entente, avec honnêteté et respect, jusqu'au dernier jour. »

    Il a conclu : « Vítor Pereira était mon choix (pour Al Ahli), c'est un entraîneur exceptionnel, et je suis un grand admirateur de son travail. En outre, il possède une grande expérience professionnelle dans le championnat saoudien, ayant déjà travaillé avec Al Ahli et Al Shabab. Quant à savoir s'il aurait accepté ou non, c'est une autre histoire. »

  • Les coulisses du différend avec João Félix

    João Pedro a également révélé les coulisses du différend qui l'a opposé à son compatriote João Félix, après la victoire d'Al Ahli sur Al Nassr la saison dernière en Roshn League.

    Il a précisé : « J'ai parlé avec João à plusieurs reprises par la suite, et il a parfaitement compris qu'il s'agissait d'un simple malentendu. »

    Il a ajouté : « Al Nassr réalisait une saison absolument formidable, sous la remarquable direction de l'entraîneur Jorge Jesus, avec une équipe menée par Cristiano (Ronaldo). Si nous n'avions pas remporté ce match, nous nous serions immédiatement éloignés de la course au titre. »

    Il a poursuivi : « Ce jour-là, nous n'avions pas (Roger) Ibañez, qui avait été expulsé lors du match précédent, et nous étions également privés d'(Édouard) Mendy, de (Riyad) Mahrez et de (Franck) Kessié, en raison de leur participation avec leurs sélections nationales à la Coupe d'Afrique des nations. »

    Il a continué : « Notre gardien était le Saoudien (Abdulrahman) Al Sanbi, et en première mi-temps nous menions 2-0, mais il a commis une grosse erreur qui a ramené Al Nassr dans le match. »

    Il a enchaîné : « Nous sommes allés à la pause sur un score devenu égalité, et là les joueurs se sont unis autour d'Al Sanbi. Au final, nous avons remporté le match, et Al Sanbi a réalisé quelques arrêts formidables. »

    Il a complété : « À ce moment-là, je n'ai pensé qu'à célébrer avec ce jeune homme qui venait de vivre un instant très difficile. Je n'avais même pas réalisé que je passais à côté de João, et quand on a attiré mon attention là-dessus, j'ai éprouvé une certaine surprise, puis j'ai compris ce qui s'était passé. »

    Il a conclu : « Je me suis excusé auprès de João, mais, comme c'est évident, tout le monde était dans un état de grande excitation. Ensuite, nous en avons parlé, et tout s'est terminé. »

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