La copropriété « transformatrice » de KSI sur Dagenham & Redbridge permet au club de sixième division d'oser rêver d'une ascension en Premier League

En devenant propriétaire d'un club de football, KSI rejoint une liste croissante de stars de premier plan qui investissent dans le football britannique. Il suit ainsi l'exemple de Ryan Reynolds et Rob Mac à Wrexham, Tom Brady à Birmingham City et Michael B. Jordan à Bournemouth. Pour un homme qui a bâti son empire sur des vidéos de jeux FIFA, cette décision marque un tournant dans sa carrière, qui s'étend de la musique à la boxe en passant par son entreprise Prime Hydration.

John Grabowski, actionnaire majoritaire et directeur commercial des Daggers, estime que l'implication de l'influenceur va changer la donne pour cette équipe de sixième division. S'adressant à SunSport, M. Grabowski a déclaré : « C'est une opportunité incroyable pour le club, extrêmement excitante. Je pense que nous en avons vu le début contre Dorking. Nous espérons tous vivre d'autres après-midis comme celui-là, et je pense que si nous y parvenons, il y aura beaucoup de sourires sur les visages ici. »