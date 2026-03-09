Getty Images Sport
La copropriété « transformatrice » de KSI sur Dagenham & Redbridge permet au club de sixième division d'oser rêver d'une ascension en Premier League
Une nouvelle ère à Victoria Road
Le joueur de 32 ans, dont la fortune est estimée à 80 millions de livres sterling, était présent samedi à Victoria Road pour assister à la victoire 1-0 contre les leaders du championnat, les Dorking Wanderers. Sa présence a eu un impact immédiat sur la communauté, le nombre de spectateurs ayant presque doublé pour atteindre 2 281. KSI a été aperçu dans les tribunes aux côtés de l'ancien attaquant de Liverpool et de l'Angleterre Andy Carroll, qui est à la fois joueur et actionnaire minoritaire du club.
Rejoindre la vague des célébrités propriétaires
En devenant propriétaire d'un club de football, KSI rejoint une liste croissante de stars de premier plan qui investissent dans le football britannique. Il suit ainsi l'exemple de Ryan Reynolds et Rob Mac à Wrexham, Tom Brady à Birmingham City et Michael B. Jordan à Bournemouth. Pour un homme qui a bâti son empire sur des vidéos de jeux FIFA, cette décision marque un tournant dans sa carrière, qui s'étend de la musique à la boxe en passant par son entreprise Prime Hydration.
John Grabowski, actionnaire majoritaire et directeur commercial des Daggers, estime que l'implication de l'influenceur va changer la donne pour cette équipe de sixième division. S'adressant à SunSport, M. Grabowski a déclaré : « C'est une opportunité incroyable pour le club, extrêmement excitante. Je pense que nous en avons vu le début contre Dorking. Nous espérons tous vivre d'autres après-midis comme celui-là, et je pense que si nous y parvenons, il y aura beaucoup de sourires sur les visages ici. »
Ambitions optimistes en Premier League
Alors que le club occupe actuellement le milieu du classement de la National League South, KSI n'hésite pas à afficher ses objectifs à long terme. La star d'Internet a déclaré avec optimisme que son objectif ultime était de mener les Daggers jusqu'à la Premier League, affirmant qu'il pouvait propulser le club de l'est de Londres sur la « scène mondiale ». Cette vision audacieuse a captivé l'imagination des supporters et du grand public amateur de football.
Grabowski est plus prudent quant au calendrier, mais reconnaît que l'impact est énorme. Il ajoute : « Je veux simplement que nous nous améliorions un peu chaque jour. C'est mon travail. Nous pouvons oser rêver, mais mon travail consiste à essayer d'aider ce club à s'améliorer un peu chaque jour. Mais [l'arrivée de KSI] est transformatrice. Elle est transformatrice. » L'accent reste mis sur une croissance durable tout en tirant parti de l'énorme portée mondiale que KSI apporte.
Construire pour l'avenir
Les Daggers ont été relégués de la Ligue nationale la saison dernière et sont actuellement en pleine reconstruction sous la houlette de leur entraîneur Lee Bradbury. Ils occupent actuellement la 12e place du classement, à six points des places de barrages, avec 10 matchs à jouer. Si la Premier League reste pour l'instant un rêve lointain, la direction du club s'attache à préserver l'âme du club tout en embrassant ce nouveau chapitre « transformateur » de son histoire.
Réfléchissant à l'équilibre entre tradition et nouveaux investissements, Grabowski, originaire de Philadelphie, a déclaré : « Un club de football hors ligue est couronné de succès s'il peut continuer à exister pendant 25 à 50 ans grâce à la communauté et à ses fans. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, on ne peut pas prendre les fans pour acquis. Il faut s'engager à les divertir et à en accueillir de nouveaux. Et je pense que l'implication de JJ [KSI] ici répond à ces deux objectifs. »
