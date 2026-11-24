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La Copa América de retour aux États-Unis en 2028 : la CONCACAF et la CONMEBOL prolongent leur partenariat stratégique
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Ce qui s’est passé
Les rumeurs d’un retour de la Copa América aux États-Unis circulaient depuis des mois. Elles ont été confirmées mardi par une annonce commune des confédérations d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Dans le cadre de la prolongation de leur partenariat stratégique, la CONCACAF et la CONMEBOL poursuivront la collaboration entamée en 2023, avec notamment l’organisation du tournoi de 2028 aux États-Unis.
Cette 49e édition de la Copa América se jouera du 9 juin au 9 juillet 2028. Elle réunira 16 équipes au total, dont 10 issues de la CONMEBOL et six de la CONCACAF. Les représentants de la CONCACAF se qualifieront par le biais de la Gold Cup, prévue l’été prochain.
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Un retour aux États-Unis
Les États-Unis ont accueilli la Copa América à plusieurs reprises ces dernières années. Le tournoi y reviendra pour la troisième fois en 12 ans. La Copa América Centenario s’y est tenue en 2016, avant une nouvelle édition sur le sol américain en 2024, qui faisait en quelque sorte figure de prélude à la Coupe du monde 2026.
Le principal tournoi sud-américain sera donc organisé aux États-Unis pour la deuxième édition consécutive.
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Les déclarations
« Notre partenariat stratégique avec la CONMEBOL reflète l’engagement de notre confédération en faveur du développement du football et de la création de nouvelles possibilités pour nos associations membres et leurs équipes nationales », a déclaré Victor Montagliani, président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA. « Après notre collaboration en 2024, nous sommes heureux d’unir à nouveau nos forces pour accueillir la Copa América de la CONMEBOL dans notre région en 2028.
« Cet accord offrira à six équipes nationales de la CONCACAF une nouvelle occasion de se mesurer à certaines des meilleures équipes du monde, tout en renforçant encore l’importance de la Gold Cup de la CONCACAF sur le plan sportif. Nous avons hâte de travailler avec la CONMEBOL, les sites hôtes et les autres parties prenantes pour organiser un tournoi de premier ordre, à l’image de la passion, de la qualité et du potentiel du football sur l’ensemble du continent. »
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Et maintenant ?
Pour les équipes de la CONCACAF, tous les regards se tournent désormais vers la Gold Cup, prévue du 17 juin au 11 juillet 2027. Le Mexique abordera le tournoi en tant que tenant du titre, après avoir battu l’équipe nationale masculine des États-Unis en finale de l’édition 2025.
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