Les rumeurs d’un retour de la Copa América aux États-Unis circulaient depuis des mois. Elles ont été confirmées mardi par une annonce commune des confédérations d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Dans le cadre de la prolongation de leur partenariat stratégique, la CONCACAF et la CONMEBOL poursuivront la collaboration entamée en 2023, avec notamment l’organisation du tournoi de 2028 aux États-Unis.

Cette 49e édition de la Copa América se jouera du 9 juin au 9 juillet 2028. Elle réunira 16 équipes au total, dont 10 issues de la CONMEBOL et six de la CONCACAF. Les représentants de la CONCACAF se qualifieront par le biais de la Gold Cup, prévue l’été prochain.