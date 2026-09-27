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Manchester City Trophy ParadeGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

La condamnation n'est pas la fin : 4 scénarios qui menacent la Premier League après la catastrophe de Manchester City

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Retrait de points, relégation ou dédommagements par millions ?

La révélation du verdict tant attendu dans l'affaire des accusations financières visant Manchester City n'a pas marqué la fin de l'une des plus longues affaires de l'histoire de la Premier League anglaise ; elle semble au contraire avoir ouvert la voie à une nouvelle phase, plus complexe et plus polémique.

Après des années d'enquêtes et d'audiences, il est désormais établi que la commission indépendante chargée d'examiner l'affaire a conclu à la culpabilité de Manchester City pour la majorité des infractions financières qui lui étaient reprochées. Paradoxalement, l'aboutissement à ce résultat n'a pas mis un terme à l'affaire, mais l'a déplacée sur un autre terrain : quelle sanction ? Quand sera-t-elle appliquée ? Et l'affaire connaîtra-t-elle seulement une issue décisive ?

Deux ans et dix jours après le début des audiences, et 1 329 jours après la notification des accusations au club, les regards ne se portent plus seulement sur la réalité du verdict, mais sur ses possibles répercussions sur Manchester City et sur le classement de la Premier League anglaise, voire sur d'autres clubs qui pourraient estimer avoir été lésés par les infractions au cœur de l'affaire.

Plus surprenant encore, la Premier League et Manchester City n'ont pas officiellement dévoilé les détails du verdict. C'est le site « The Athletic » qui a révélé les détails de l'affaire, avant que la « BBC Sport » ne confirme que le verdict avait été transmis dans la semaine aux dirigeants du club, lesquels ont dû signer un accord de confidentialité pour pouvoir consulter le dossier.

Le prononcé du verdict de la commission indépendante était censé constituer un moment décisif dans l'affaire, mais les indices actuels laissent penser que ce qui s'est produit pourrait n'être que la fin de la première phase.



Manchester City conserve la possibilité de faire appel, à un moment où la Premier League ne s'est pas exprimée publiquement sur les détails du verdict, tandis que le club s'est contenté d'affirmer que « le processus est toujours en cours », signe manifeste qu'il ne considère pas l'affaire comme close.

La Premier League anglaise se retrouve ainsi dans une situation d'incertitude, les clubs et les supporters devant désormais attendre la prochaine étape, connaître la sanction éventuelle, sa date et ses modalités d'application.

Compte tenu de la gravité des accusations, un retrait de points apparaît comme l'une des hypothèses les plus sérieusement envisagées, mais cela reste lié aux procédures de sanction et d'appel, d'autant que Manchester City a maintenu tout au long de ces dernières années sa position de rejet des accusations portées contre lui.

Le problème ne se limite pas à l'ampleur de la sanction, il s'étend au moment de son application, un élément qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'ensemble de la compétition.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    Premier scénario : aucune sanction cette saison

    L'un des scénarios envisagés est que la sanction ne soit pas annoncée durant la saison en cours, une éventualité qui peut paraître étrange, mais qui n'est pas à exclure compte tenu de la nature de l'affaire et de sa complexité.

    En théorie, la détermination de la sanction est censée être plus rapide que la phase d'établissement des infractions, mais rien n'est garanti. Et comme Manchester City nie les accusations, l'affaire nécessite une audience dédiée à la fixation de la sanction devant la commission indépendante.

    Selon ce qu'a rapporté « BBC Sport », plusieurs mois pourraient s'écouler avant la tenue de l'audience sur la sanction, et la décision finale pourrait bien ne pas être rendue avant la fin de la procédure d'appel.

    À ce stade, un large éventail de sanctions serait sur la table, allant des amendes financières et des retraits de points jusqu'à une possible relégation en division inférieure.

    Cette situation diffère de l'affaire Chelsea, connue par le football anglais un peu plus tôt, après que le club londonien eut de lui-même signalé ses infractions et les eut reconnues, ce qui a permis de négocier la sanction avec la Premier League.

    En théorie, Manchester City pourrait emprunter un chemin similaire en reconnaissant sa responsabilité et en négociant la sanction, une option qui serait peut-être plus simple pour la Ligue, mais ce scénario paraît improbable au vu de l'obstination du club à nier les infractions pendant de longues années.

    Pourquoi la sanction pourrait-elle être sévère ?

    La sensibilité de l'affaire réside dans le nombre et la nature des infractions imputées à Manchester City. Everton avait ainsi déjà été sanctionné d'un retrait de six points, après que la sanction initiale de 10 points eut été réduite à la suite d'un appel, avant de subir plus tard un retrait de deux points dans une autre affaire liée aux règles de rentabilité et de durabilité, tandis que Nottingham Forest s'est vu retirer quatre points.

    Mais les infractions pour lesquelles Manchester City a été reconnu coupable, selon les éléments figurant dans l'affaire, dépassent ces dossiers en nombre et en complexité : sept chefs d'accusation concernent les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League, auxquels s'ajoutent cinq autres chefs liés aux compétitions de l'UEFA.

    L'affaire comprend également des allégations relatives à une majoration des revenus de sponsoring, à des paiements versés à des joueurs et à des entraîneurs, ainsi qu'à un défaut de coopération avec les enquêtes. Ce volume de dossiers ouvre la voie à une lourde sanction, et peut-être à un retrait d'un nombre conséquent de points, ce qui pourrait modifier le visage de la compétition s'il était appliqué durant la saison en cours.

    Le titre de champion lui-même pourrait entrer dans la controverse

    La crise ne concerne pas seulement le sort de Manchester City, mais s'étend à la signification des résultats de toute la saison en cours si la sanction est retardée. Car si la saison s'achève sans que la sanction soit appliquée, malgré un verdict de culpabilité sur la majorité des accusations, une question extrêmement sensible se posera quant à l'intégrité de la compétition.

    Et que se passerait-il si Manchester City était sacré champion de Premier League avant que la sanction ne lui soit appliquée ? Et si une autre équipe terminait la saison à une place de relégation, alors qu'elle aurait assuré son maintien si les points avaient été retirés à Manchester City au cours de la même saison ?

    Ce genre de scénarios illustre l'ampleur de l'impasse à laquelle la Ligue est confrontée. Une sanction tardive pourrait influer sur la compétition, sur les places européennes, sur la lutte pour le maintien, et même sur l'identité du champion.

    De plus, appliquer la sanction de manière rétroactive à la saison en cours après sa fin paraît improbable, ce qui fait du facteur temps un élément essentiel de l'affaire.

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  • FBL-ENG-PR-MANCITY-NEWCASTLEAFP

    Le deuxième scénario : retrait immédiat des points et ouverture de l'appel

    La seconde possibilité consiste à appliquer la sanction au cours de la saison actuelle, Manchester City faisant appel de celle-ci. Selon la procédure habituelle, la sanction de retrait de points s'applique dès son prononcé, tout en laissant au club le droit de faire appel.

    Mais ce scénario pourrait mener à une nouvelle crise si la sanction est suffisamment lourde pour placer Manchester City, dans les faits, dans une situation proche de la relégation. De même, la radiation de l'affiliation du club à la Premier League soulève une question plus complexe encore : comment appliquer une telle sanction en plein milieu de saison ?

    Quant à une lourde amende financière, elle demeure une possibilité, même si l'ampleur des sanctions appliquées dans d'autres affaires fait du retrait de points l'un des scénarios les plus étroitement liés au débat actuel.

    La question la plus importante reste posée : « Quand la sanction sera-t-elle prononcée, et combien de temps prendra l'appel ? » En effet, la ligue sollicite généralement une procédure d'urgence auprès de la commission d'arbitrage indépendante qui examine les affaires disciplinaires, mais les complexités du dossier de Manchester City rendent difficile la prévision d'un déroulement rapide et décisif.

    Une autre possibilité pourrait également émerger, même si elle demeure faible : celle de reporter l'impact de la sanction sur le classement jusqu'à l'issue de l'appel. Si tel était le cas, les clubs qui s'estiment lésés pourraient protester et réclamer l'application immédiate de la sanction, conformément à la procédure habituelle.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le troisième scénario : trancher l'appel dans les plus brefs délais

    Afin de préserver la stabilité de la compétition, la rapidité dans le règlement de l'appel apparaît d'une grande importance, car tous les clubs ont besoin de connaître la situation juridique de Manchester City pendant qu'ils disputent les compétitions de la saison.

    L'affaire de West Bromwich Albion révèle l'ampleur du problème que peut engendrer un retard, après qu'un retrait de points de son compteur pour une infraction aux règlements de rentabilité et de durabilité n'a été annoncé que le 24 avril de la saison dernière.

    Et malgré le fait que l'équipe soit finalement parvenue à se maintenir en première division, la sanction l'a replongée dans la lutte pour éviter la relégation à un stade avancé de la saison, tout en offrant aux autres clubs situés dans la zone de danger un nouvel élan d'espoir.

    Par conséquent, la répétition du même scénario avec Manchester City pourrait faire en sorte que l'impact de l'affaire s'étende jusqu'aux dernières semaines de la saison, ce que la Ligue ne souhaite pas voir se produire.

    Mais même avec la rapidité des procédures, la possibilité que Manchester City réussisse son appel demeure. Le club était déjà parvenu à faire annuler une sanction imposée par l'Union européenne de football en juillet 2020, et c'est pourquoi le prononcé d'un nouveau verdict ne signifie pas nécessairement que l'histoire touchera à sa fin au stade de l'appel.

    Et en cas de succès du club, ses supporters pourraient célébrer, mais cela ne signifiera pas forcément la fin de la controverse juridique et médiatique entourant le dossier.

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  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le quatrième scénario : les indemnités pourraient être la prochaine bataille

    Même si l'affaire est close sur le plan disciplinaire, Manchester City pourrait faire face à un nouveau front juridique de la part d'autres clubs de Premier League anglaise.

    Un certain nombre de clubs étudient en effet la possibilité de recueillir des conseils juridiques concernant l'éventualité de réclamer des dédommagements, tandis que des sources ont indiqué la possibilité que des réclamations individuelles soient déposées contre Manchester City. Un avocat de renom a quant à lui estimé que les réclamations pourraient être gérées de façon centralisée par l'intermédiaire de la Ligue.

    Les règlements de la Premier League anglaise autorisent les clubs à engager des poursuites judiciaires les uns contre les autres afin de réclamer des dédommagements. L'affaire opposant Everton à Burnley est devenue un exemple important dans ce contexte, après qu'Everton a été informé qu'il devait verser 35 millions de livres sterling à Burnley, dans le cadre d'infractions aux règles de rentabilité et de durabilité.

    Burnley a fait valoir que l'infraction avait affecté ses chances de se maintenir en Premier League, et a réclamé un dédommagement pour les pertes liées à la relégation, tandis qu'Everton fait appel de la décision. Cette affaire revêt une importance particulière pour le dossier de Manchester City, car elle offre un modèle de ce qui pourrait se produire si d'autres clubs décidaient de réclamer des dédommagements en raison des préjudices qu'ils affirment avoir subis.

    Les possibilités de réclamations ne se limitent pas aux clubs ayant terminé la saison juste derrière Manchester City. Selon les données figurant dans l'affaire, des clubs comme Arsenal, Manchester United, Liverpool et Tottenham Hotspur ont conservé leur droit de réclamer des dédommagements depuis deux ans.

    Les réclamations pourraient également s'étendre à des clubs ayant manqué de peu la qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA, ou ayant échoué à atteindre les compétitions européennes, voire à ceux qui ont été relégués à un échelon inférieur.

    Les préjudices potentiels pourraient inclure les primes financières liées aux classements en championnat, ainsi que les revenus commerciaux que les clubs auraient pu percevoir s'ils avaient obtenu de meilleures places.

    Kieran Maguire, professeur de finance du football à l'université de Liverpool, estime que les parties lésées pourraient considérer l'affaire comme une « privation de chance ». Il a également signalé l'existence d'une incertitude concernant la prescription, précisant que cet aspect n'est pas clairement défini dans les règlements traditionnels de la Premier League anglaise, ce qui pourrait à son tour ouvrir la voie à un recours juridique de la part de Manchester City.

    La question devient encore plus sensible lorsqu'il s'agit de la qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA, la valeur de la participation à la compétition n'étant pas inférieure à 30 millions de livres sterling à une certaine période, avant de s'élever, à l'horizon 2018, à environ 60 ou 70 millions de livres sterling en primes financières uniquement.

    Les pertes potentielles ne s'arrêtent pas aux primes financières, car elles peuvent inclure les recettes de billetterie des matches et les bonus des sponsors, en plus des primes que perçoivent les joueurs lors de la qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA. Selon Maguire, ces primes pourraient représenter environ 25 % des revenus de certains joueurs, ce qui signifie que les effets financiers de toute réclamation pourraient s'accumuler au fil des années, transformant l'affaire d'un simple retrait de points ou d'une amende en un dossier de dédommagements extrêmement complexe.


  • Une longue bataille : la Premier League face à un véritable test

    Au final, l'affaire Manchester City ne semble pas près de tomber le rideau, même si elle a atteint l'étape du verdict. Plusieurs voies s'offrent à la Premier League, à commencer par la fixation de la sanction, puis la possibilité d'un appel, et peut-être même des réclamations financières émanant d'autres clubs, dans un contexte d'interrogations sur le calendrier de chaque étape et son impact sur la compétition.

    Le retrait de points, les amendes, l'appel, les indemnités et l'éventualité d'un réexamen de résultats ou de classements antérieurs : autant de dossiers qui font de cette affaire l'une des plus complexes qu'ait connues la compétition.

    Et la question n'est plus seulement : qu'a fait Manchester City ? Elle est devenue aussi : qu'adviendra-t-il de la Premier League après le prononcé du verdict ? Et quand cette histoire connaîtra-t-elle son épilogue ?

    Car plus les décisions tardent, plus s'accroissent les probabilités de voir de nouvelles parties entrer dans la bataille, et plus le cercle des réclamations s'élargit, plus il devient difficile de savoir où s'arrêteront les répercussions de l'une des plus longues affaires de l'histoire du football anglais.