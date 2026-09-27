La condamnation n'est pas la fin : 4 scénarios qui menacent la Premier League après la catastrophe de Manchester City

La révélation du verdict tant attendu dans l'affaire des accusations financières visant Manchester City n'a pas marqué la fin de l'une des plus longues affaires de l'histoire de la Premier League anglaise ; elle semble au contraire avoir ouvert la voie à une nouvelle phase, plus complexe et plus polémique.

Après des années d'enquêtes et d'audiences, il est désormais établi que la commission indépendante chargée d'examiner l'affaire a conclu à la culpabilité de Manchester City pour la majorité des infractions financières qui lui étaient reprochées. Paradoxalement, l'aboutissement à ce résultat n'a pas mis un terme à l'affaire, mais l'a déplacée sur un autre terrain : quelle sanction ? Quand sera-t-elle appliquée ? Et l'affaire connaîtra-t-elle seulement une issue décisive ?

Deux ans et dix jours après le début des audiences, et 1 329 jours après la notification des accusations au club, les regards ne se portent plus seulement sur la réalité du verdict, mais sur ses possibles répercussions sur Manchester City et sur le classement de la Premier League anglaise, voire sur d'autres clubs qui pourraient estimer avoir été lésés par les infractions au cœur de l'affaire.

Plus surprenant encore, la Premier League et Manchester City n'ont pas officiellement dévoilé les détails du verdict. C'est le site « The Athletic » qui a révélé les détails de l'affaire, avant que la « BBC Sport » ne confirme que le verdict avait été transmis dans la semaine aux dirigeants du club, lesquels ont dû signer un accord de confidentialité pour pouvoir consulter le dossier.

Le prononcé du verdict de la commission indépendante était censé constituer un moment décisif dans l'affaire, mais les indices actuels laissent penser que ce qui s'est produit pourrait n'être que la fin de la première phase.









Manchester City conserve la possibilité de faire appel, à un moment où la Premier League ne s'est pas exprimée publiquement sur les détails du verdict, tandis que le club s'est contenté d'affirmer que « le processus est toujours en cours », signe manifeste qu'il ne considère pas l'affaire comme close.

La Premier League anglaise se retrouve ainsi dans une situation d'incertitude, les clubs et les supporters devant désormais attendre la prochaine étape, connaître la sanction éventuelle, sa date et ses modalités d'application.

Compte tenu de la gravité des accusations, un retrait de points apparaît comme l'une des hypothèses les plus sérieusement envisagées, mais cela reste lié aux procédures de sanction et d'appel, d'autant que Manchester City a maintenu tout au long de ces dernières années sa position de rejet des accusations portées contre lui.

Le problème ne se limite pas à l'ampleur de la sanction, il s'étend au moment de son application, un élément qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'ensemble de la compétition.