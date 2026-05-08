Selon les informations de Sky, le directeur sportif Max Eberl s’est renseigné ces derniers jours sur la possibilité d’un transfert. Le résultat aurait toutefois été décevant.
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La concurrence est rude ! Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich aurait pris des renseignements sur la star du PSG
Le club de la capitale française réclamerait 90 millions d’euros pour le transfert. Une somme que le champion d’Allemagne en titre ne peut ou ne veut pas débourser.
L’été dernier, le Bayern s’était déjà intéressé à l’ailier, tout comme plusieurs autres grands clubs, mais le PSG avait bloqué tout départ. Les Bavarois avaient alors recruté Luis Díaz pour environ 70 millions d’euros auprès de Liverpool, un choix judicieux confirmé depuis sur le terrain.
Néanmoins, selon certaines informations, le club bavarois chercherait toujours une alternative polyvalente pour renforcer son attaque.
- AFP
Le FC Bayern cherche un attaquant, tandis que Barcola se dit insatisfait au PSG.
C’est surtout le cas d’Anthony Gordon (Newcastle United), récemment étroitement associé au FC Bayern. L’Anglais, qui souhaite quitter les Magpies, pourrait soulager à la fois Diaz et Harry Kane. Selon The Athletic, Yan Diomande (RB Leipzig) aurait toutefois été désigné en interne comme la priorité numéro un des transferts.
Et Barcola ? Âgé de 23 ans, il occupe pour l’instant un rôle de remplaçant à Paris, une situation qui l’agacerait de plus en plus. Lors de la demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern, il est d’ailleurs entré en jeu deux fois en fin de match. Sous contrat jusqu’en 2028, le PSG n’aura pas de pression pour le vendre l’été prochain, à moins que le joueur ne s’y oppose fermement. Il aurait toutefois déjà refusé une prolongation de contrat il y a plusieurs mois.
Selon les dernières informations, le FC Arsenal serait déjà en négociations avancées avec Barcola.
D'après les informations de Sky, de nombreux clubs de premier plan se sont positionnés sur le dossier Barcola. De nombreux clubs de haut niveau seraient déjà en contact avec son entourage, parmi lesquels le FC Barcelone, Liverpool et Arsenal. Les Gunners auraient même déjà intensifié leurs avances. Le PSG n’aurait toutefois pas encore reçu d’offre concrète, mais, pour les formations de Premier League notamment, la somme demandée ne constituerait pas un obstacle.
Après sa saison 2024/2025 exceptionnelle (40 participations à des buts en 58 matchs), Barcola totalise douze buts et sept passes décisives malgré un temps de jeu limité.
Bradley Barcola : comparaison de ses performances et de ses statistiques avec la saison précédente
Statistiques Saison 2025/26 2024/25 (hors Coupe du monde des clubs) Matchs 45 58 Buts 12 21 Passes décisives 7 19 Minutes jouées 2 762 3 643