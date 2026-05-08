La concurrence est rude ! Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich aurait pris des renseignements sur la star du PSG

Le club de la capitale française réclamerait 90 millions d’euros pour le transfert. Une somme que le champion d’Allemagne en titre ne peut ou ne veut pas débourser.

L’été dernier, le Bayern s’était déjà intéressé à l’ailier, tout comme plusieurs autres grands clubs, mais le PSG avait bloqué tout départ. Les Bavarois avaient alors recruté Luis Díaz pour environ 70 millions d’euros auprès de Liverpool, un choix judicieux confirmé depuis sur le terrain.

Néanmoins, selon certaines informations, le club bavarois chercherait toujours une alternative polyvalente pour renforcer son attaque.