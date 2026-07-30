La CONCACAF « rejette » le projet de Gianni Infantino de céder des parts de la FIFA à un fonds d’investissement privé après la menace de boycott de l’UEFA

Le projet d'Infantino a choqué le monde du football mercredi. Apparemment sans consulter aucune des six confédérations de la FIFA, le président de la FIFA a dévoilé un changement radical visant à transférer l'ensemble des opérations commerciales de la FIFA vers une société distincte, dont 20 % seraient ouverts à des investisseurs privés.

De nombreuses confédérations, dont la CONCACAF, ont publié de premières déclarations exprimant leur scepticisme. Cependant, jeudi, l'instance a adopté une position plus ferme dans un communiqué :

« La Concacaf a réuni aujourd'hui une réunion des présidents de ses 41 associations membres, ainsi que de son président, des membres de son Conseil et de ses membres au Conseil de la FIFA, afin de discuter d'une proposition élaborée et présentée par le président de la FIFA visant à créer "FIFA Forward Enterprise" et à vendre des participations dans la Coupe du monde de la FIFA à des investisseurs privés...

« Au cours de la réunion, les membres ont exprimé de vives inquiétudes concernant l'absence de procédure régulière entourant la proposition, le délai artificiellement court imposé et l'absence de tout examen ou approbation par les organes de gouvernance compétents de la FIFA. En outre, la nécessité d'un investissement en capitaux privés pour financer les programmes nouveaux et existants de FIFA Forward après la Coupe du monde de la FIFA la plus rentable de l'histoire a été remise en question. La discussion a renforcé la nécessité d'une plus grande transparence et d'une gouvernance appropriée.

« Pour ces raisons, la Concacaf et ses 41 associations membres ont rejeté la proposition. »