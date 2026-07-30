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La CONCACAF « rejette » le projet de Gianni Infantino de céder des parts de la FIFA à un fonds d’investissement privé après la menace de boycott de l’UEFA
La CONCACAF s’oppose au projet d’Infantino
Le projet d'Infantino a choqué le monde du football mercredi. Apparemment sans consulter aucune des six confédérations de la FIFA, le président de la FIFA a dévoilé un changement radical visant à transférer l'ensemble des opérations commerciales de la FIFA vers une société distincte, dont 20 % seraient ouverts à des investisseurs privés.
De nombreuses confédérations, dont la CONCACAF, ont publié de premières déclarations exprimant leur scepticisme. Cependant, jeudi, l'instance a adopté une position plus ferme dans un communiqué :
« La Concacaf a réuni aujourd'hui une réunion des présidents de ses 41 associations membres, ainsi que de son président, des membres de son Conseil et de ses membres au Conseil de la FIFA, afin de discuter d'une proposition élaborée et présentée par le président de la FIFA visant à créer "FIFA Forward Enterprise" et à vendre des participations dans la Coupe du monde de la FIFA à des investisseurs privés...
« Au cours de la réunion, les membres ont exprimé de vives inquiétudes concernant l'absence de procédure régulière entourant la proposition, le délai artificiellement court imposé et l'absence de tout examen ou approbation par les organes de gouvernance compétents de la FIFA. En outre, la nécessité d'un investissement en capitaux privés pour financer les programmes nouveaux et existants de FIFA Forward après la Coupe du monde de la FIFA la plus rentable de l'histoire a été remise en question. La discussion a renforcé la nécessité d'une plus grande transparence et d'une gouvernance appropriée.
« Pour ces raisons, la Concacaf et ses 41 associations membres ont rejeté la proposition. »
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L’UEFA adopte la position la plus ferme
Cela intervient dans la foulée de l'annonce de protestation de l'UEFA jeudi. La confédération européenne de football, qui regroupe 55 des 211 associations membres de la FIFA, a promis qu'elle boycotterait toutes les compétitions de la FIFA à moins qu'Infantino ne retire sa proposition. Avec le rejet public de la CONCACAF, la FIFA semblerait disposer de 96 votes « non ». Toutes les propositions doivent obtenir une majorité simple pour être adoptées.
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Encore une marge de manœuvre pour négocier ?
Cependant, la Concacaf n’a pas totalement promis de se retirer de quelque compétition de la FIFA que ce soit. Son communiqué comprenait en fait une volonté de négocier au sujet de FIFA Forward, le financement préexistant que l’instance dirigeante offre déjà aux plus petites fédérations :
« [La Concacaf et ses 41 associations membres] ont chargé leurs membres du Conseil de la FIFA d’échanger avec la FIFA afin de déterminer comment les importantes réserves existantes de la FIFA pourraient être utilisées pour augmenter le financement de FIFA Forward en faveur du développement du football dans notre région. »
Les États-Unis, hôtes de la Coupe du monde 2026 et candidats à l’organisation de la Coupe du monde féminine 2031, figurent parmi les associations membres de la Concacaf.
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La position d’Infantino semble fragile
La vue d’ensemble laisse penser que la position d’Infantino à la tête du football mondial pourrait désormais être un peu fragilisée.
Le président semblait parti pour se présenter sans opposition au printemps prochain lors des élections de la FIFA, mais la pression s’accentuerait désormais pour voir émerger un autre candidat. Le nom du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a été évoqué parmi ceux susceptibles de se présenter face à lui, même s’il serait réticent à briguer ce poste. The Athletica rapporté jeudi après-midi que certains membres de la CONCACAF « perdaient confiance » dans la capacité d’Infantino à diriger la FIFA.
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