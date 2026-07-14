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England line-up vs Argentina GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

La composition que l'Angleterre DOIT aligner pour la demi-finale cruciale de la Coupe du monde contre l'Argentine : Thomas Tuchel devrait envisager un tout nouveau flanc droit afin de propulser son équipe en finale

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
B. Saka
R. James
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Venons-en à l’essentiel. L’Angleterre a, jusqu’ici, bénéficié d’un parcours plutôt favorable dans cette Coupe du monde. Si le match contre le Mexique à l’Azteca a constitué un véritable test, elle n’a pas encore croisé d’adversaire objectivement supérieur. C’est là qu’intervient l’Argentine, championne en titre emmenée par Lionel Messi.

L’Albiceleste n’a pas particulièrement brillé dans ce tournoi et, tout comme l’Angleterre, s’est appuyée sur sa star incontestée pour faire la différence dans les moments décisifs. Elle a pourtant tendance à se surpasser quand cela compte vraiment. Après tout, il s’agit en grande partie du même effectif qui a remporté deux finales extrêmement serrées lors de la Coupe du monde 2022 et de la Copa América 2024. De plus, ne sous-estimez pas Messi dans les grands matchs, à vos risques et périls.

Alors, comment l’Angleterre va-t-elle répondre ? La bonne nouvelle, c’est que l’équipe est presque au complet. Declan Rice devrait être apte. Bukayo Saka montre davantage de vitalité. Et, oui, Jude Bellingham brille également. GOAL a donc une nouvelle fois endossé le rôle d’un manager de Football Manager pour désigner les titulaires de Thomas Tuchel dans cette demi-finale cruciale de la Coupe du monde face aux vieux rivaux argentins…

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Jordan Pickford

    Jordan Pickford a transformé un début de tournoi laborieux en une série de performances de plus en plus convaincantes. Son match à l'Azteca est déjà entré dans la légende du football anglais, et, au fond, il a toujours répondu présent quand l'Angleterre l'a appelé.

    Même si c’est un peu sévère, il était décevant de le voir mal juger ce centre-tir qui a conduit au premier but de la Norvège. Mais s’il l’avait arrêté, on aurait dit : « Quelle parade, Jordan ! » Au sein de l’équipe, rien à redire.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Reece James

    Il est de retour ! Tuchel a offert à Reece James un temps de jeu significatif contre la Norvège. Le latéral a tenu près de 50 minutes après sa guérison d'une blessure aux ischio-jambiers, se montrant à son avantage aussi bien au milieu de terrain qu'en défense droite.

    Son entrée en jeu s’est avérée décisive, permettant aux Three Lions de reprendre le contrôle d’une rencontre qu’ils peinaient à maîtriser. Reste à savoir s’il pourra tenir les 90 minutes ; en attendant, l’Angleterre peut compter sur un Djed Spence plein d’énergie, prêt à monter au jeu.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Défenseur central : Ezri Konsa

    Ezri Konsa s’est montré plus à l’aise comme arrière droit que comme défenseur central. Cependant, John Stones n’est pas en mesure de tenir deux matchs de 90 minutes à moins d’une semaine d’intervalle, d’autant moins après une saison perturbée avec Manchester City. Conséquence : Stones débutera sur le banc, tandis que Konsa sera aligné d’entrée.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    Défenseur central : Marc Guehi

    Marc Guehi a été impressionnant face à la Norvège. L'Angleterre avait besoin d'un joueur capable de contenir Erling Haaland. Impossible d'arrêter l'attaquant de Manchester City ; on peut seulement le ralentir. C'est exactement ce qu'a fait Guehi grâce à une prestation très courageuse et physique.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    LB : Nico O'Reilly

    Tout au long du tournoi, les observateurs ont émis des doutes sur les qualités défensives de Nico O'Reilly. Eh bien, quoi de mieux pour s'en convaincre que de marquer Lionel Messi ? L'Argentin s'est souvent décalé sur la droite lors des derniers matchs, et O'Reilly sera certainement appelé à intervenir face à celui qui a remporté huit fois le Ballon d'Or – voire à jouer un rôle central. Ce sera son plus grand défi à ce jour – et l'Angleterre espère qu'il sera à la hauteur.

  • Elliot AndersonGetty

    CM : Elliot Anderson

    Héros méconnu du match contre la Norvège, Elliot Anderson a tenu bon au centre alors que les joueurs s'agitaient tout autour de lui. Il a également fait un travail remarquable en simulant une faute de Haaland juste avant ce qui aurait pu être le but de la victoire de la Norvège. On comprend enfin pourquoi Manchester City a dépensé une fortune pour le recruter.

  • Declan RiceGetty

    CM : Declan Rice

    On a appris après le match contre la Norvège que Rice avait passé la majeure partie des trois jours précédents au lit pour se remettre d’une maladie. Il mérite donc tout notre respect pour avoir tenu 45 minutes avant que Tuchel ne prenne la décision courageuse de le remplacer à la mi-temps.

    Il devrait toutefois être rétabli pour mercredi, permettant à l’Angleterre de retrouver le moteur de son milieu de terrain. Ce match s’annonce comme le plus important de la carrière internationale de Rice.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain : Jude Bellingham

    Pas besoin d’explication.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Bukayo Saka

    Il est temps d’évaluer ce que l’Angleterre peut attendre de Bukayo Saka. Le joueur d’Arsenal semble en proie à une blessure chronique, et même s’il a délivré une passe décisive contre le Mexique, le voir courir inquiète. Pourtant, il devra être sur le terrain, ne serait-ce que pour son apport défensif, crucial.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaquant : Harry Kane

    Harry Kane n'a pas brillé face à la Norvège, mais il conserve néanmoins sa place de titulaire. Comme le souligne Tuchel : « Mettez le ballon à Harry et à Jude, et ils se chargeront du reste. »

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier gauche : Anthony Gordon

    Après un match difficile contre le Ghana, où Anthony Gordon a été quelque peu injustement critiqué, il mérite d'être aligné d'entrée de jeu. Gordon a été excellent à l'Azteca, décisif face à la Norvège, et a prouvé qu'il était un joueur plus complet que Marcus Rashford — même si l'ancien ailier gauche du FC Barcelone reste un meilleur finisseur que son successeur.

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