L’Albiceleste n’a pas particulièrement brillé dans ce tournoi et, tout comme l’Angleterre, s’est appuyée sur sa star incontestée pour faire la différence dans les moments décisifs. Elle a pourtant tendance à se surpasser quand cela compte vraiment. Après tout, il s’agit en grande partie du même effectif qui a remporté deux finales extrêmement serrées lors de la Coupe du monde 2022 et de la Copa América 2024. De plus, ne sous-estimez pas Messi dans les grands matchs, à vos risques et périls.

Alors, comment l’Angleterre va-t-elle répondre ? La bonne nouvelle, c’est que l’équipe est presque au complet. Declan Rice devrait être apte. Bukayo Saka montre davantage de vitalité. Et, oui, Jude Bellingham brille également. GOAL a donc une nouvelle fois endossé le rôle d’un manager de Football Manager pour désigner les titulaires de Thomas Tuchel dans cette demi-finale cruciale de la Coupe du monde face aux vieux rivaux argentins…