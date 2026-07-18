La composition de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2030 : Max Dowman et Rio Ngumoha prennent le relais alors que les Three Lions cherchent des remplaçants pour Harry Kane et Jordan Pickford

Lors de la Coupe du monde 2022, l’une des principales préoccupations concernant l’équipe d’Angleterre concernait le manque d’options de qualité pour épauler Rice au milieu de terrain. L’heure de gloire de Kalvin Phillips était déjà passée, Jordan Henderson prenait de l’âge et Jude Bellingham devait clairement évoluer plus haut sur le terrain.
Pendant les deux années suivantes, Gareth Southgate a multiplié les essais avant de se tourner vers Alexander-Arnold à l’approche de l’Euro 2024. L’expérience s’est révélée un échec retentissant, pour le dire sans détour.
Pourtant, à l’horizon 2030, le milieu de terrain central s’annonce comme l’un des secteurs les mieux pourvus de la sélection anglaise, grâce à l’émergence de plusieurs jeunes talents au cours des deux ou trois dernières années.
Cet été, Elliot Anderson a pris le poste de titulaire aux côtés de Rice et, après être devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire, il est destiné à prendre la succession de Rodri à Manchester City. Adam Wharton et Alex Scott, non sélectionnés malgré des profils proches, partagent avec lui cette capacité à dicter le tempo depuis l’entrejeu. Tous trois seront à nouveau en lice pour un ticket en 2030 : Anderson aura 27 ans au coup d’envoi, tandis que Wharton et Scott en auront 26.
Kobbie Mainoo, d’un an plus jeune, possède davantage d’expérience en tournoi que tous ceux mentionnés ci-dessus, puisqu’il a fait partie des sélections anglaises pour l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026 ; toutefois, le joueur de Manchester United doit encore travailler son jeu défensif s’il veut redevenir un titulaire potentiel pour son pays.
Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood et Josh King se sont également illustrés en Premier League, et l’âge joue en leur faveur. Lewis-Skelly a lui aussi prouvé ses qualités au milieu de terrain grâce à ses performances en fin de saison sous les couleurs d’Arsenal, tandis que Chelsea fonde de grands espoirs sur le duo d’adolescents Reggie Walsh et Reggie Watson ; Finley Gorman, de Manchester City, est un autre espoir très talentueux.
Cependant, si Rice, futur capitaine, devait reculer d’un cran, il aurait besoin d’un partenaire capable de couvrir les espaces et d’apporter le surnombre offensif : O’Reilly répond parfaitement à ce profil.
La jeune pépite de Manchester City a d’ailleurs brillé lorsqu’il a été repositionné au milieu de terrain par Pep Guardiola, alliant les qualités défensives peaufinées à gauche à une énergie débordante et une menace dans le dernier tiers. Âgé de 25 ans en 2030, il entrera dans la fleur de l’âge. L’Angleterre devrait donc lui réserver une place, même si d’autres talents doivent en faire les frais.