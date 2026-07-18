La composition de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2030 : Max Dowman et Rio Ngumoha prennent le relais alors que les Three Lions cherchent des remplaçants pour Harry Kane et Jordan Pickford

Impossible de faire l’impasse sur lui.

Le plus gros casse-tête des Three Lions pour les quatre prochaines années sera de trouver un successeur à Harry Kane. Certes, le capitaine peut encore tenir quatre ans et disputer une quatrième Coupe du monde à la veille de ses 37 ans, mais l’Euro 2028 à domicile semble offrir un finale parfait au meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en sélection.

Or les options à long terme ne foisonnent pas : ses doublures nord-américaines, Ollie Watkins et Ivan Toney, auront 34 ans au prochain Mondial, tandis que Dominic Solanke et Dominic Calvert-Lewin, convoqués en mars, approcheront également la trentaine avancée dans quatre ans.

Il y a douze mois, Liam Delap incarnait la solution la plus évidente, mais après une première saison très décevante à Chelsea, il doit retrouver sa forme et sa confiance avant d’espérer être sélectionné.

Quelques jeunes méritent toutefois d’être surveillés, comme Shim Mheuka (Chelsea) et, surtout, JJ Gabriel (Manchester United). Mais, pour l’instant, tous les feux semblent braqués sur une solution interne au groupe : Jude Bellingham.

On a tendance à l’oublier, mais la meilleure période de la carrière de Bellingham jusqu’à présent remonte à son arrivée au Real Madrid en 2023, lorsqu’il s’est mis à battre les records de buts qui appartenaient auparavant à Cristiano Ronaldo. À cette époque, il évoluait en faux neuf, chargé de combler le vide laissé par Karim Benzema au Bernabéu, et il se projetait régulièrement au-delà des ailiers madrilènes pour se créer des occasions.

Grâce à ce rôle atypique, il parvenait à se soustraire aux défenseurs adverses, et ses performances lui ont valu une place sur le podium du Ballon d’Or 2024. Si l’Angleterre avait remporté la finale de l’Euro 2024, il aurait même pu décrocher la plus grande distinction individuelle du football.

Il a montré des signes de retour à ce niveau de forme lors de la Coupe du monde 2026 : ses percées tardives dans la surface lui ont permis de s’associer efficacement avec Kane et de créer plusieurs occasions décisives. Une fois Kane parti, l’Angleterre se tournera encore davantage vers Bellingham pour trouver l’inspiration, et le voir évoluer en tant que « quasi-attaquant » semble être l’évolution naturelle pour ce jeune homme originaire de Birmingham.