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England 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

La composition de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2030 : Max Dowman et Rio Ngumoha prennent le relais alors que les Three Lions cherchent des remplaçants pour Harry Kane et Jordan Pickford

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
M. Dowman
R. Ngumoha
J. Bellingham
D. Rice
B. Saka
H. Kane
J. Pickford
N. O'Reilly
M. Guehi
J. Trafford
V. Livramento
L. Hall
C. Cresswell

L'attente se prolonge. Battue par l'Argentine mercredi en demi-finale de la Coupe du monde, l'Angleterre verra sa quête d'un premier trophée international depuis 1966 s'étendre à une septième décennie. Prochaine étape : 2028, lorsque les « Three Lions » coorganiseront l'Euro. Mais l'Angleterre retrouvera-t-elle un jour une finale mondiale, et surtout, soulevera-t-elle enfin le plus prestigieux des trophées ?

Cette question ne concerne pas directement Thomas Tuchel, dont le contrat expire après l’Euro, dans deux ans. Un nouveau sélectionneur sera donc aux commandes pour la prochaine Coupe du monde. Les spéculations vont bon train : Lee Carsley, Eddie Howe et même Pep Guardiola sont cités.

Le futur sélectionneur disposera toutefois d’un vivier de talents capable de faire pâlir d’envie plus d’une nation, même si une partie de la génération actuelle de stars anglaises devrait prendre sa retraite d’ici 2030. Un noyau dur mène la danse depuis le parcours des Three Lions jusqu’en demi-finale du Mondial 2018, mais on ignore encore combien d’entre eux seront du voyage en Espagne, au Portugal et au Maroc, tandis que le sang neuf devrait s’inviter parmi les plus jeunes de l’effectif.

Compte tenu de ces incertitudes, qui figurera dans le onze de départ de l’Angleterre lors du coup d’envoi de sa campagne pour la Coupe du monde 2030 ? Et qui intégrera le groupe ? Chez GOAL, nous avons scruté notre boule de cristal pour tenter d’anticiper ces réponses…

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Gardien : James Trafford

    L’organisation de l’Euro 2028 par l’Angleterre pourrait inciter plusieurs vétérans de la sélection à tirer leur révérence après la compétition, plutôt que de poursuivre jusqu’à la Coupe du monde 2030. Jordan Pickford, solide numéro 1 depuis six tournois, devrait faire partie de cette génération qui passera le relais, à moins qu’une blessure ou une baisse de forme ne l’écarte d’ici là.

    Pickford restera dans les annales comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire de l’Angleterre après avoir été le numéro 1 lors des six derniers tournois ; son successeur aura donc une lourde tâche. James Trafford, préparé depuis plusieurs années à prendre le relais, devrait être prêt à relever le défi.

    Sa présence dans le groupe de 2026, malgré un temps de jeu très limité avec Manchester City cette saison, atteste de la confiance que lui accorde le staff anglais. Alors qu’il s’apprête à quitter l’Etihad Stadium pour trouver un poste de titulaire, il devrait, progressivement mais sûrement, démontrer qu’il est prêt à prendre le relais sur la scène internationale lorsque Pickford laissera sa place.

    Âgé de 27 ans au coup d’envoi de la Coupe du monde 2030, il incarnera alors le profil idéal pour assumer la pression du poste de numéro 1 anglais.

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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    AR : Tino Livramento

    Le poste d’arrière droit de l’Angleterre a suscité de nombreux débats tant avant que pendant le tournoi de 2026, les blessures de Reece James, Tino Livramento et Jarell Quansah (qui a également écopé d’une suspension) ayant remis en question la décision de Tuchel de ne pas sélectionner Trent Alexander-Arnold.

    Tous les quatre pourraient toutefois être de nouveau en lice en 2030, Alexander-Arnold étant alors le plus âgé, à 31 ans. L’avenir de l’ancien joueur de Liverpool, tant en club qu’en sélection, reste incertain ; Denzel Dumfries devrait lui faire concurrence au Real Madrid cette saison, tandis que, Tuchel étant aux commandes de l’Angleterre jusqu’en 2028, il ne serait pas surprenant qu’Alexander-Arnold opte pour une retraite internationale anticipée afin de se consacrer pleinement à sa carrière madrilène.

    James fêtera ses 30 ans en 2030, mais ses récurrents pépins physiques font douter de sa disponibilité. Derrière, Quansah, plus central dans son club, pourrait gagner en maturité et s’imposer comme un défenseur confirmé.

    Reste Tino Livramento, freiné par de multiples blessures au cours des deux dernières saisons ; la dernière l’ayant même privé de la Coupe du monde 2026 à la veille du coup d’envoi. Mais, quand il est au top de sa forme, le joueur de Newcastle est le latéral droit le plus dynamique du paysage anglais, à l’aise sur tout le terrain. Âgé de 27 ans en 2030, il sera à son apogée.

    Si l’on cherche un profil plus jeune capable de s’imposer, Josh Acheampong, pensionnaire de Chelsea, pourrait bien devenir le principal concurrent de Livramento au poste d’arrière droit dans les années à venir.

  • England v Germany - UEFA European Under-21 Championship 2025 FinalGetty Images Sport

    Défenseur central : Charlie Cresswell

    Si ce n’était pas déjà évident, l’ère de John Stones comme pilier de la défense anglaise est bel et bien terminée. Titulaire à chaque match de tournoi depuis la Coupe du monde 2018 jusqu’à la première sortie des Three Lions en 2026 contre la Croatie, l’ex-star de Manchester City devrait être écartée des prochaines compétitions en raison de ses blessures à répétition et de son âge avancé.

    Son remplaçant lors de la Coupe du monde nord-américaine, Ezri Konsa, n’a pas toujours convaincu et aura lui-même 33 ans au moment du prochain Mondial.

    Quansah, qui aura 27 ans dans quatre ans, et Trevoh Chalobah, de quatre ans son aîné et joueur du Bayer Leverkusen, faisaient tous deux partie de l’effectif de Tuchel l’été dernier et espèrent rester en lice pour une place. Ayden Heaven, lui, s’est distingué à chaque apparition sous le maillot de Manchester United et fêtera ses 23 ans au coup d’envoi de l’édition 2030, ce qui lui conférera une expérience déjà solide.

    Nous avons toutefois jeté notre dévolu sur un joueur qui n’a disputé que cinq matches de Premier League au cours de sa carrière – même si cela devrait changer dans les années à venir.

    Formé à Leeds United puis transféré à Toulouse lors de l’été 2024, Charlie Cresswell s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs de Ligue 1. Liverpool et le Borussia Dortmund ont déjà été cités parmi ses courtisans, tandis que Crystal Palace semblait envisager une offre cet été ; Rennes s’est depuis positionné en pole position. Un retour en Angleterre semble donc inévitable à plus ou moins brève échéance.

    Défenseur central solide et sans fioritures, il a participé à deux victoires de l’Angleterre U21 à l’Euro, se distinguant particulièrement lors du triomphe de 2025. Si Carsley venait à prendre les rênes de l’équipe senior après le départ de Tuchel, Cresswell pourrait donc très rapidement s’imposer dans le onze de départ.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Marc Guehi

    La prochaine relève au sein de l'équipe d'Angleterre exigera l'émergence de nouveaux leaders, et Marc Guehi s'impose d'emblée comme un joueur sur lequel les Three Lions pourront compter au cours de la prochaine décennie.

    Défenseur central déjà doté d’une solide expérience de capitaine acquise à Crystal Palace, Guehi a déjà été titulaire avec les Three Lions lors de deux tournois, et il n’aura que 30 ans à l’issue de l’édition 2030, ce qui laisse présager que ce produit du centre de formation de Chelsea est entré dans ses années de plein potentiel.

    Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’aura pas de concurrence pour le poste de défenseur central gauche. La principale alternative s’appelle Levi Colwill : il aurait même pu figurer dans la sélection de 2026 si une rupture du ligament croisé antérieur, survenue lors de la dernière préparation estivale, ne l’avait pas limité à quelques apparitions en fin de saison. Âgé de 23 ans, s’il parvient à éviter de nouvelles blessures, Colwill devrait rapidement s’imposer comme un titulaire régulier en sélection.

    Jarrad Branthwaite, lui aussi freiné par les blessures lors de l’exercice 2025-2026, pourrait aussi entrer dans la course au cours des quatre prochaines années, d’autant plus s’il quitte Everton pour un club d’élite de Premier League et se met en évidence en Ligue des champions.

    Enfin, si vous aimez les paris osés, surveillez Stephen Mfuni, l’adolescent de Manchester City. Âgé de 18 ans, Mfuni a fait ses premiers pas chez les seniors après avoir été prêté à Watford en janvier, et il a immédiatement impressionné en Championship avant qu’une blessure ne mette prématurément fin à son séjour à Vicarage Road. Attendez-vous à ce que Mfuni effectue d’autres prêts loin de l’Etihad Stadium au cours des deux prochaines saisons, alors qu’il s’efforcera de s’imposer en Premier League.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    LB : Lewis Hall

    On pourrait s'étonner de l'absence de Nico O'Reilly au poste d'arrière gauche. Âgé de seulement 21 ans, le joueur de Manchester City était pourtant le titulaire indiscutable de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026. Rappelons toutefois qu’il est avant tout un milieu de terrain, et que certaines lacunes défensives pourraient l’amener, d’ici quatre ans, à changer de poste aussi bien en club qu’en sélection.

    Même constat pour Myles Lewis-Skelly, auteur du premier but de l’ère Tuchel alors qu’il portait le maillot d’arrière gauche lors de ses débuts internationaux. Barré à Arsenal par l’arrivée de Piero Hincapie, il a retrouvé le onze des Gunners en fin de saison, mais dans son ancien rôle de milieu de terrain.

    Dans ce contexte, l’Angleterre pourrait bien devoir chercher ailleurs son arrière gauche de l’avenir, et ce choix pourrait tout naturellement se porter sur Lewis Hall. La décision de Tuchel de ne pas sélectionner le défenseur de Newcastle dans son effectif pour 2026 a suscité beaucoup d’étonnement, mais il serait surprenant qu’il ne soit pas rappelé d’ici quelques mois, à condition qu’il maintienne son niveau de forme jusqu’en 2026-2027.

    Bien qu’il ait lui aussi commencé comme milieu de terrain, Hall a montré davantage de sens défensif que certains concurrents au poste, notamment lorsqu’il a muselé Lamine Yamal lors de la visite du FC Barcelone à St James’ Park en phase à élimination directe de la Ligue des champions la saison dernière. Hall possède par ailleurs une énergie débordante et une excellente capacité de centre, des atouts précieux pour une équipe d’Angleterre qui aura besoin de joueurs polyvalents, capables de s’adapter au niveau variable de ses adversaires au fil d’un tournoi.

    À seulement 21 ans, il n’en sera qu’à l’aube de ses meilleures années d’ici la prochaine Coupe du monde, ce qui signifie que le meilleur est très certainement encore à venir. Ce n’est pas un hasard si Manchester United le considérerait, selon certaines sources, comme le successeur à long terme de Luke Shaw, et il pourrait très bien endosser un rôle similaire sur la scène internationale également.

    En termes d’alternatives, deux adolescents peu connus à surveiller sont Christian McFarlane (Manchester City) et Landon Emenalo (Chelsea), déjà des piliers des sélections jeunes anglaises. Tous deux sont toutefois également éligibles pour représenter les États-Unis, ce qui oblige l’Angleterre à leur offrir une perspective crédible s’elle veut éviter de les voir rejoindre les coorganisateurs de 2026.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Declan Rice

    En supposant qu'il participe à l'Euro 2028 (et, soyons honnêtes, seule une blessure pourrait l'en empêcher), la Coupe du monde 2030 serait le sixième grand tournoi de Declan Rice, qui aura alors 31 ans, faisant de lui l'un des joueurs les plus expérimentés de la sélection. Selon toute vraisemblance, le milieu d’Arsenal héritera du brassard des Three Lions si, comme prévu, l’actuel capitaine prend sa retraite d’ici deux ans.

    Sa présence dans le groupe et sur le terrain ne fait aucun doute, grâce à son talent, son âge et son expérience. La seule question concerne le rôle qu’on lui confiera. Peu de joueurs en Europe disputent autant de matchs que lui, et comme Arsenal s’apprête à vivre une période où il devra aller loin dans de nombreuses compétitions de coupe tout en se battant pour le titre de champion jusqu’à la fin des saisons, il est possible que ce calendrier intense finisse par lui peser quelque peu.

    Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant de voir Rice, d’ici 2030, retrouver un rôle de « bouclier » devant la défense anglaise plutôt que celui de numéro 8 « box-to-box » qu’il occupe depuis environ trois ans. Il est évident que Rice excelle dans ce rôle d’écran, mais ayant déjà montré des signes d’usure en Amérique du Nord, il pourrait être plus judicieux pour sa longévité de le cantonner à une tâche plus ciblée après l’Euro.

    Cela dit, il continuera bien sûr à être chargé des coups de pied arrêtés. Pourquoi le priverait-on de ces situations ?!

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Nico O'Reilly

    Lors de la Coupe du monde 2022, l’une des principales préoccupations concernant l’équipe d’Angleterre concernait le manque d’options de qualité pour épauler Rice au milieu de terrain. L’heure de gloire de Kalvin Phillips était déjà passée, Jordan Henderson prenait de l’âge et Jude Bellingham devait clairement évoluer plus haut sur le terrain.

    Pendant les deux années suivantes, Gareth Southgate a multiplié les essais avant de se tourner vers Alexander-Arnold à l’approche de l’Euro 2024. L’expérience s’est révélée un échec retentissant, pour le dire sans détour.

    Pourtant, à l’horizon 2030, le milieu de terrain central s’annonce comme l’un des secteurs les mieux pourvus de la sélection anglaise, grâce à l’émergence de plusieurs jeunes talents au cours des deux ou trois dernières années.

    Cet été, Elliot Anderson a pris le poste de titulaire aux côtés de Rice et, après être devenu le joueur britannique le plus cher de l’histoire, il est destiné à prendre la succession de Rodri à Manchester City. Adam Wharton et Alex Scott, non sélectionnés malgré des profils proches, partagent avec lui cette capacité à dicter le tempo depuis l’entrejeu. Tous trois seront à nouveau en lice pour un ticket en 2030 : Anderson aura 27 ans au coup d’envoi, tandis que Wharton et Scott en auront 26.

    Kobbie Mainoo, d’un an plus jeune, possède davantage d’expérience en tournoi que tous ceux mentionnés ci-dessus, puisqu’il a fait partie des sélections anglaises pour l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026 ; toutefois, le joueur de Manchester United doit encore travailler son jeu défensif s’il veut redevenir un titulaire potentiel pour son pays.

    Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood et Josh King se sont également illustrés en Premier League, et l’âge joue en leur faveur. Lewis-Skelly a lui aussi prouvé ses qualités au milieu de terrain grâce à ses performances en fin de saison sous les couleurs d’Arsenal, tandis que Chelsea fonde de grands espoirs sur le duo d’adolescents Reggie Walsh et Reggie Watson ; Finley Gorman, de Manchester City, est un autre espoir très talentueux.

    Cependant, si Rice, futur capitaine, devait reculer d’un cran, il aurait besoin d’un partenaire capable de couvrir les espaces et d’apporter le surnombre offensif : O’Reilly répond parfaitement à ce profil.

    La jeune pépite de Manchester City a d’ailleurs brillé lorsqu’il a été repositionné au milieu de terrain par Pep Guardiola, alliant les qualités défensives peaufinées à gauche à une énergie débordante et une menace dans le dernier tiers. Âgé de 25 ans en 2030, il entrera dans la fleur de l’âge. L’Angleterre devrait donc lui réserver une place, même si d’autres talents doivent en faire les frais.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    CAM : Max Dowman

    L’expression « talent générationnel » est souvent employée à tort et à travers dès qu’un jeune joueur prometteur fait son apparition sur la scène footballistique, mais au vu de ce que Max Dowman a déjà accompli à seulement 16 ans, elle lui convient parfaitement.

    Déjà entré dans l’histoire comme le plus jeune buteur de Premier League, il a, lors de ses apparitions avec Arsenal, prouvé qu’il était prêt à braver les rigueurs du football senior. Son unique obstacle ? Évoluer au sein de l’effectif peut-être le plus profond d’Angleterre. Si sa patience et la gestion prudente de sa charge de travail peuvent s’avérer bénéfiques à long terme, la pression pour le voir s’imposer dans le onze des Gunners, puis chez les Three Lions, ne cessera de croître au cours des deux prochaines années.

    Même s’il pourrait intégrer la sélection anglaise dès l’Euro 2028 à seulement 18 ans, il semble acquis qu’il participera à la Coupe du monde 2030 avec de réelles chances d’être titulaire. La seule inconnue ne portera pas sur sa présence dans le onze, mais sur son positionnement.

    S’il peut évoluer sur le côté droit, Dowman excelle surtout dans l’axe, où son intelligence de jeu et sa technique lui permettent de dicter le tempo. Il devrait donc occuper un rôle offensif au sein du milieu à trois anglais, afin de pouvoir distribuer des passes et dribbler dans les petits espaces du dernier tiers, tout en s’appuyant sur l’expérience de Rice et la vitesse d’O’Reilly pour compenser défensivement.

    La seule autre option que nous avons envisagée pour ce poste était Cole Palmer, qui devrait revenir en force dans la course après avoir été écarté pour le tournoi de 2026. Cependant, le joueur de Chelsea devra peut-être se contenter d’un rôle de remplaçant une fois que Dowman aura fait ses preuves.

    Si vous estimez qu’un autre candidat évident a été négligé, faites preuve de patience…

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Ailier droit : Bukayo Saka

    Depuis sa révélation estivale de 2021, Bukayo Saka s’est imposé, quand il est en forme, comme un titulaire incontournable sur le côté droit de l’attaque anglaise. À seulement 24 ans et déjà quatre grands tournois au compteur, il semble difficile de le détrôner à court terme.

    Son coéquipier d’Arsenal, Noni Madueke, également âgé de 24 ans, restera dans la course au moins jusqu’en 2028, mais tant que Saka échappera aux blessures graves – un « si » de plus en plus lourd au vu de ses récents pépins physiques – il demeurera la première option des Three Lions.

    Outre Madueke, le principal concurrent de Saka pourrait être un autre produit de Hale End : Ethan Nwaneri, qui devrait s’imposer en équipe nationale dès qu’il accumulera du temps de jeu en Premier League, qu’il reste à Arsenal ou qu’il parte ailleurs. Nwaneri a démontré au cours de la saison 2024-2025 qu’il était tout à fait capable de prendre la relève de Saka sur le côté droit, et il n’aura encore que 23 ans dans quatre ans.

    À Chelsea, le jeune Ryan Kavuma-McQueen, déjà auréolé d’un palmarès impressionnant avec les sélections jeunes de l’Angleterre, est considéré comme l’un des ailiers les plus explosifs des centres de formation de Premier League. À seulement 17 ans, il espère s’imposer chez les seniors bien avant la prochaine Coupe du monde. Enfin, Joshua Abe, jeune ailier de Liverpool, est également très prometteur et devrait effectuer la préparation estivale avec l’équipe première des Reds.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Ailier gauche : Rio Ngumoha

    Sur l’aile opposée, les titulaires actuels semblent un peu plus menacés. Anthony Gordon s’est bien repris après un début de tournoi laborieux pour livrer une prestation correcte, et, à 25 ans, il est convaincu d’avoir au moins une Coupe du monde supplémentaire à disputer. En revanche, ce pourrait bien avoir été la dernière participation de Marcus Rashford, qui aura 32 ans à l’été 2030.

    Tous deux pourraient toutefois céder leur place à une nouvelle génération déjà pressante, avec Rio Ngumoha en tête de file. L’adolescent de Liverpool a brillé quand Arne Slot lui a donné sa chance la saison passée et a confirmé son potentiel lors de ses débuts chez les A contre la Nouvelle-Zélande, en préparation à la Coupe du monde.

    Doté d’un large répertoire technique et d’un sens du but hors du commun, l’ancienne pépite de Chelsea approchera de son 22^e anniversaire à la fin du prochain cycle de Coupe du monde, ce qui signifie qu’il devrait alors disposer d’une expérience suffisante pour s’être imposé à ce poste, tant en club qu’en sélection.

    Derrière lui, une cohorte de jeunes talents – Mikey Moore (Tottenham), Jesse Derry (Chelsea), Jeremy Monga (Manchester City) et Reigan Heskey (Manchester City, fils d’Emile) – est déjà surveillée de près après s’être distinguée en sélections de jeunes. On espère également que des joueurs comme Jamie Gittens (Chelsea), Tyler Dibling et Tyrique George (tous deux à Everton) retrouveront leur meilleur niveau après avoir déjà laissé entrevoir leur talent en première division.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jude Bellingham

    Impossible de faire l’impasse sur lui.

    Le plus gros casse-tête des Three Lions pour les quatre prochaines années sera de trouver un successeur à Harry Kane. Certes, le capitaine peut encore tenir quatre ans et disputer une quatrième Coupe du monde à la veille de ses 37 ans, mais l’Euro 2028 à domicile semble offrir un finale parfait au meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en sélection.

    Or les options à long terme ne foisonnent pas : ses doublures nord-américaines, Ollie Watkins et Ivan Toney, auront 34 ans au prochain Mondial, tandis que Dominic Solanke et Dominic Calvert-Lewin, convoqués en mars, approcheront également la trentaine avancée dans quatre ans.

    Il y a douze mois, Liam Delap incarnait la solution la plus évidente, mais après une première saison très décevante à Chelsea, il doit retrouver sa forme et sa confiance avant d’espérer être sélectionné.

    Quelques jeunes méritent toutefois d’être surveillés, comme Shim Mheuka (Chelsea) et, surtout, JJ Gabriel (Manchester United). Mais, pour l’instant, tous les feux semblent braqués sur une solution interne au groupe : Jude Bellingham.

    On a tendance à l’oublier, mais la meilleure période de la carrière de Bellingham jusqu’à présent remonte à son arrivée au Real Madrid en 2023, lorsqu’il s’est mis à battre les records de buts qui appartenaient auparavant à Cristiano Ronaldo. À cette époque, il évoluait en faux neuf, chargé de combler le vide laissé par Karim Benzema au Bernabéu, et il se projetait régulièrement au-delà des ailiers madrilènes pour se créer des occasions.

    Grâce à ce rôle atypique, il parvenait à se soustraire aux défenseurs adverses, et ses performances lui ont valu une place sur le podium du Ballon d’Or 2024. Si l’Angleterre avait remporté la finale de l’Euro 2024, il aurait même pu décrocher la plus grande distinction individuelle du football.

    Il a montré des signes de retour à ce niveau de forme lors de la Coupe du monde 2026 : ses percées tardives dans la surface lui ont permis de s’associer efficacement avec Kane et de créer plusieurs occasions décisives. Une fois Kane parti, l’Angleterre se tournera encore davantage vers Bellingham pour trouver l’inspiration, et le voir évoluer en tant que « quasi-attaquant » semble être l’évolution naturelle pour ce jeune homme originaire de Birmingham.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La sélection anglaise pour la Coupe du monde 2030

    Voici notre équipe, mais qu’en est-il de l’effectif au complet ? Nous avons relevé le défi de sélectionner un groupe de 26 joueurs pour 2030. Ajoutez cette page à vos favoris et revenez la consulter dans quatre ans pour voir combien nous en avons devinés…

    Gardiens : James Beadle, James Trafford, Oli Whatmuff.

    Défenseurs : Josh Acheampong, Levi Colwill, Charlie Cresswell, Marc Guehi, Lewis Hall, Tino Livramento, Stephen Mfuni, Jarell Quansah.

    Milieux de terrain : Elliot Anderson, Max Dowman, Kobbie Mainoo, Nico O’Reilly, Cole Palmer, Declan Rice (c), Alex Scott.

    Attaquants : Jude Bellingham, JJ Gabriel, Anthony Gordon, Ryan Kavuma-McQueen, Shim Mheuka, Rio Ngumoha, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka.

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