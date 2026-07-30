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La colère européenne monte contre la FIFA : des voix réclament la démission d'Infantino

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Les réactions se multiplient après le vote de l'Union européenne de football en faveur d'un boycott de la Coupe du monde, en raison des projets de la FIFA de vendre une part de ses compétitions à des investisseurs extérieurs.

L'agence de presse Reuters a passé en revue les principales réactions à la décision de l'UEFA de boycotter les compétitions de la Fédération internationale de football.

La Fédération anglaise a publié un communiqué dans lequel elle affirme : « Nous nous tenons épaule contre épaule avec nos collègues européens et soutenons pleinement la position collective. Nous nous opposons aux projets de la FIFA. La Coupe du monde appartient au football et il en sera toujours ainsi. »

Le conseil de la Fédération écossaise a, pour sa part, publié un communiqué dans lequel il déclare : « Le conseil de la Fédération écossaise de football approuve sans réserve les inquiétudes soulevées par l'ensemble des membres quant à la manière dont ces propositions ont été présentées et à la fixation de leur échéance, sans qu'un processus de consultation complet ait été mené ni que les principes de bonne gouvernance aient été respectés. »

De son côté, Jesper Møller, président de la Fédération danoise, a expliqué : « Il est absolument hors de question d'approuver un accord de ce type, par lequel nous invitons des investisseurs du secteur privé au cœur du système de la FIFA. C'est pourquoi nous soutiendrons toutes les mesures nécessaires pour arrêter ce projet. »

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    Infantino a franchi la ligne rouge

    Dans le même temps, Alexander Wehrle, président du conseil de surveillance de la société économique et numérique rattachée à la Fédération allemande, a déclaré : « Une ligne rouge a de nouveau été franchie, Gianni Infantino veut vendre le football. »

    Il a insisté : « Cela m'amène vraiment à me demander : Gianni Infantino a-t-il déjà joué au football à un niveau professionnel ? Je crois qu'il a joué en cinquième division en Suisse. »

    Il a souligné : « S'est-il déjà tenu parmi les supporters dans les tribunes ? Sait-il vraiment ce que signifie le football, en tant que jeu et force qui rassemble les gens ? J'en doute fortement. »

    Il a poursuivi : « Le véritable objet de la FIFA est de superviser les règlements internationaux et d'organiser les compétitions. Je ne pense pas que le principe fondamental qui doit régir toute fédération soit la maximisation des profits. Mais il semble que quelque chose ait dévié de sa trajectoire ici, et cela doit cesser. »

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  • Gianni Infantino doit démissionner

    La Fédération suédoise a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé : « La Fédération suédoise soutient les positions de l'UEFA tant sur la procédure suivie que sur la question de fond. »

    Le communiqué de la Fédération suédoise poursuit : « Une proposition ayant de telles répercussions à long terme sur le football international doit être gérée à travers un processus ouvert, transparent et bénéficiant d'une large adhésion. »

    De son côté, Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne, a déclaré : « Nous ne pouvons accepter un processus dans lequel un projet qui modifie l'essence de notre modèle commun est développé dans l'ombre, en dehors des instances élues, puis présenté comme une affaire réglée sans aucune forme de concertation. »

    Elle a ajouté : « Il n'y a eu aucune transparence, aucune participation ni aucun débat. Le message de la Norvège et de l'UEFA est clair : si ce projet se poursuit, nous nous retirerons des compétitions de la FIFA. »

    Lisa Nandy, ministre britannique de la Culture, a précisé : « La décision de boycott de l'UEFA repose sur des principes que nous soutenons fermement. Le football appartient aux supporters, et non aux investisseurs milliardaires. La coupe est pleine, et il est temps de prendre position pour protéger notre sport. »

    L'homme politique britannique Nigel Farage a souligné : « Le football appartient au peuple. L'UEFA a raison d'adopter cette position, et Gianni Infantino doit démissionner. »

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