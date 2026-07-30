Les réactions se multiplient après le vote de l'Union européenne de football en faveur d'un boycott de la Coupe du monde, en raison des projets de la FIFA de vendre une part de ses compétitions à des investisseurs extérieurs.

L'agence de presse Reuters a passé en revue les principales réactions à la décision de l'UEFA de boycotter les compétitions de la Fédération internationale de football.

La Fédération anglaise a publié un communiqué dans lequel elle affirme : « Nous nous tenons épaule contre épaule avec nos collègues européens et soutenons pleinement la position collective. Nous nous opposons aux projets de la FIFA. La Coupe du monde appartient au football et il en sera toujours ainsi. »

Le conseil de la Fédération écossaise a, pour sa part, publié un communiqué dans lequel il déclare : « Le conseil de la Fédération écossaise de football approuve sans réserve les inquiétudes soulevées par l'ensemble des membres quant à la manière dont ces propositions ont été présentées et à la fixation de leur échéance, sans qu'un processus de consultation complet ait été mené ni que les principes de bonne gouvernance aient été respectés. »

De son côté, Jesper Møller, président de la Fédération danoise, a expliqué : « Il est absolument hors de question d'approuver un accord de ce type, par lequel nous invitons des investisseurs du secteur privé au cœur du système de la FIFA. C'est pourquoi nous soutiendrons toutes les mesures nécessaires pour arrêter ce projet. »