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La colère de Priske après le 4-1 infligé ! L’entraîneur du Sparta Prague fulmine malgré une superbe victoire européenne
Surmonter une frayeur initiale en Arménie
Le Sparta Prague a retrouvé la phase de groupes de l’UEFA Europa League après trois ans d’absence en s’imposant avec éclat 4-1 sur le terrain d’Ararat-Armenia, lors de l’un des deux matches d’ouverture disputés au même moment, avec en parallèle l’affiche entre l’Omonia Nicosie et le Celta Vigo. Les hôtes ont mieux débuté au Republic Stadium d’Erevan, touchant le poteau dans les dix premières minutes et se montrant menaçants en contre-attaque. Cependant, l’équipe de Brian Priske a surmonté cette entame difficile, a retrouvé son calme, puis a fini par prendre totalement le contrôle du match.
Cette victoire représente le troisième succès consécutif du Sparta toutes compétitions confondues, alors que le club continue progressivement de gagner en élan et en confiance.
- Gurgen Hakobyan
La domination aérienne de Guddal décide de la rencontre
Tobias Guddal s'est révélé être un héros inattendu pour les visiteurs, inscrivant un doublé en première période pour faire clairement basculer le match en faveur du Sparta. Les deux buts sont venus de coups de pied arrêtés parfaitement tirés par Adam Karabec, illustrant un plan tactique ciblé qui a ravi le staff. Malgré sa stature imposante, le défenseur a inscrit plus de buts dans ce seul match que durant toute sa carrière en Norvège.
« Nous avons dit avant la saison que l'un de nos objectifs était que les défenseurs nous aident de cette manière », a noté Priske au sujet de l'impact crucial du défenseur central shoeing.
Corriger les erreurs défensives et les difficultés de Brunes
Malgré ce score convaincant, Priske s’est montré exigeant dans son analyse d’après-match, soulignant des irrégularités persistantes et des erreurs défensives lors des premières minutes. L’entraîneur a également évoqué la disette actuelle de l’attaquant Jonatan Brunes, qui reste désormais sur neuf matches sans trouver le chemin des filets. Priske a insisté sur le fait que l’avant-centre devait se concentrer sur le travail et le jeu d’équipe plutôt que de partir frénétiquement à la chasse aux buts.
« Il ne doit pas trop se focaliser sur les buts, mais plutôt sur le fait de faire les bonnes choses sur le terrain », a expliqué Priske.
- Gurgen Hakobyan
Prendre de l’élan avant les échéances nationales
Patrik Vydra a inscrit le quatrième but du Sparta après la pause, au terme d’un beau mouvement collectif impliquant le remplaçant Matyas Vojta, pour parachever une soirée réussie. La mission européenne menée à bien, Priske et ses joueurs se sont immédiatement précipités à l’aéroport pour rentrer chez eux. L’équipe doit désormais rapidement se reconcentrer sur les affaires nationales alors qu’elle prépare un prochain match de championnat contre Olomouc dimanche.
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