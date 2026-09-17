Le Sparta Prague a retrouvé la phase de groupes de l’UEFA Europa League après trois ans d’absence en s’imposant avec éclat 4-1 sur le terrain d’Ararat-Armenia, lors de l’un des deux matches d’ouverture disputés au même moment, avec en parallèle l’affiche entre l’Omonia Nicosie et le Celta Vigo. Les hôtes ont mieux débuté au Republic Stadium d’Erevan, touchant le poteau dans les dix premières minutes et se montrant menaçants en contre-attaque. Cependant, l’équipe de Brian Priske a surmonté cette entame difficile, a retrouvé son calme, puis a fini par prendre totalement le contrôle du match.

Cette victoire représente le troisième succès consécutif du Sparta toutes compétitions confondues, alors que le club continue progressivement de gagner en élan et en confiance.