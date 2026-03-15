La colère contre les arbitres et le VAR s'empare également de l'Allemagne : le Bayern Munich en rage à Leverkusen, ce qui s'est passé et la reconnaissance de l'erreur de l'arbitre

Une forte tension règne au sein du Bayern Munich – qui s'apprête à disputer le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta – après le match de Bundesliga disputé hier à Leverkusen contre le Bayer.

Lors de ce match au sommet, deux incidents ont fait l'objet de nombreuses discussions et ont suscité une vive polémique dans le milieu bavarois : le but refusé à Harry Kane à la 63e minute et l'expulsion – pour double avertissement – de Luis Diaz à la 84e minute pour une simulation présumée.

Le match s'est finalement terminé sur un score de 1-1 (avec le Bayern Munich à 9 contre 11), mais les décisions de l'arbitre Dingert ont fait débat et donné matière à réflexion.