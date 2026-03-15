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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

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La colère contre les arbitres et le VAR s'empare également de l'Allemagne : le Bayern Munich en rage à Leverkusen, ce qui s'est passé et la reconnaissance de l'erreur de l'arbitre

Il se passe de tout en Bundesliga lors du match opposant le Bayern Munich au Bayer Leverkusen.

Une forte tension règne au sein du Bayern Munich – qui s'apprête à disputer le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta – après le match de Bundesliga disputé hier à Leverkusen contre le Bayer.

Lors de ce match au sommet, deux incidents ont fait l'objet de nombreuses discussions et ont suscité une vive polémique dans le milieu bavarois : le but refusé à Harry Kane à la 63e minute et l'expulsion – pour double avertissement – de Luis Diaz à la 84e minute pour une simulation présumée.

Le match s'est finalement terminé sur un score de 1-1 (avec le Bayern Munich à 9 contre 11), mais les décisions de l'arbitre Dingert ont fait débat et donné matière à réflexion.

  • LES ÉPISODES

    Commençons par le premier incident : le but refusé à Kane. Au départ, le but est validé, mais le VAR intervient ensuite pour l'annuler en raison d'un contact de la main de l'attaquant anglais (le Bayern Munich estimait que son bras était collé au corps). L'arbitre a ensuite expliqué qu'il n'avait pas vu le contact car sa vue était obstruée, mais les images suivantes lui ont permis de constater qu'il y avait bien eu un léger mouvement du bras de l'ancien joueur de Tottenham.

    En fin de match, Luis Diaz est tombé dans la surface de réparation du Bayer Leverkusen après un contact avec le gardien adverse Blaswich, se relevant immédiatement sans protester. Cependant, l'arbitre Dingert a sorti un deuxième carton jaune, expulsant ainsi l'ailier colombien et déclenchant de nombreuses protestations du côté du Bayern Munich.

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  • LES PAROLES DE L'ARBITRE

    Après le match, après avoir revu les images, l'arbitre a fait les déclarations suivantes au sujet de l'incident, telles que rapportées par Sky Sports DE : « De ma position, j'ai eu l'impression que Diaz s'était jeté. En regardant les vidéos, je me dis : ce n'est pas un penalty et le deuxième carton jaune est très sévère. Si j'avais vu ces images plus tôt, je ne l'aurais pas expulsé. »

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