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La clause libératoire controversée du « club de rêve » de Nico Schlotterbeck profite au Borussia Dortmund, tandis qu’une légende allemande évoque un transfert du défenseur vedette au Real Madrid
Matthäus approuve la clause contractuelle de Schlotterbeck
La récente prolongation du contrat de Schlotterbeck à Dortmund suscite beaucoup de réactions depuis que des informations ont révélé l’existence d’une clause de libération spéciale lui permettant de partir pour un « club de rêve ». Cette disposition divise les supporters, certains doutant de l’engagement à long terme du défenseur envers le club de Bundesliga. Toutefois, la légende du football allemand Matthäus considère cette clause comme un compromis raisonnable, estimant qu’elle préserve les intérêts de Dortmund tout en offrant à Schlotterbeck la perspective de rejoindre un grand club au moment opportun.
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Matthaus affirme qu’ambition ne rime pas avec déloyauté.
Dans une interview accordée à Sky Allemagne, Matthäus a expliqué que Schlotterbeck souhaitait simplement se laisser toutes les portes ouvertes pour l’avenir. Il a souligné que les joueurs de haut niveau guettent naturellement les opportunités chez les plus grands clubs européens, et que ce type de clauses est de plus en plus courant dans les contrats modernes.
« Il a toujours voulu passer à un niveau supérieur », a-t-il expliqué. « En même temps, il est attaché au Borussia Dortmund. Mais si le Real Madrid frappe à la porte, on veut laisser une porte entrouverte, ne serait-ce qu’une petite faille par laquelle s’engouffrer.
Si les supporters se disent : « Oh, il n’est donc plus totalement investi », ce n’est pas le cas. Son cœur restera à Dortmund. Mais il veut conserver cette porte entrouverte. Après une bonne Coupe du monde, qui profiterait aussi à l’Allemagne, d’autres offres pourraient arriver pour lui, comme pour Upamecano ou Musiala : c’est le cas de tous les joueurs, à des moments différents. Si cette option existe, il serait logique de l’utiliser pour avoir la chance, par exemple, de jouer au Real Madrid. C’est un rêve qui pourrait se réaliser et qui, par définition, dépasse le cadre du Borussia Dortmund. »
Dortmund pourrait tirer un profit substantiel d'un futur transfert.
Matthäus souligne que, en acceptant cette clause, Dortmund a en réalité renforcé sa position dans les négociations. Schlotterbeck est sous contrat jusqu’en 2031, ce qui confère au BVB un solide levier financier si un grand club venait à le courtiser.
« Pour le Borussia Dortmund, cela signifie que Schlotterbeck est sous contrat jusqu'en 2027 ; le club percevrait toujours une indemnité de transfert en 2026, mais pas en 2027. Il dispose donc d'un certain pouvoir de négociation », analyse Matthäus. « Au lieu des 30 ou 35 millions d’euros qu’ils auraient pu gagner avec un an restant sur son contrat, le BVB pourrait obtenir environ 60 millions d’euros de frais de transfert. Soit 25 à 30 millions d’euros de plus que ce qu’ils ont manqué cette année en raison de leurs éliminations précoces en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne. De quoi compenser aisément ce manque à gagner. »
- AFP
Et maintenant ?
Pour l'instant, Schlotterbeck demeure un pilier de la défense du Borussia Dortmund. Le BVB occupe actuellement la deuxième place de la Bundesliga avec 64 points en 29 matchs, à 12 points du leader, le Bayern Munich. Son prochain match est programmé samedi contre Hoffenheim.