La clause libératoire controversée du « club de rêve » de Nico Schlotterbeck profite au Borussia Dortmund, tandis qu’une légende allemande évoque un transfert du défenseur vedette au Real Madrid

Dans une interview accordée à Sky Allemagne, Matthäus a expliqué que Schlotterbeck souhaitait simplement se laisser toutes les portes ouvertes pour l’avenir. Il a souligné que les joueurs de haut niveau guettent naturellement les opportunités chez les plus grands clubs européens, et que ce type de clauses est de plus en plus courant dans les contrats modernes.

« Il a toujours voulu passer à un niveau supérieur », a-t-il expliqué. « En même temps, il est attaché au Borussia Dortmund. Mais si le Real Madrid frappe à la porte, on veut laisser une porte entrouverte, ne serait-ce qu’une petite faille par laquelle s’engouffrer.

Si les supporters se disent : « Oh, il n’est donc plus totalement investi », ce n’est pas le cas. Son cœur restera à Dortmund. Mais il veut conserver cette porte entrouverte. Après une bonne Coupe du monde, qui profiterait aussi à l’Allemagne, d’autres offres pourraient arriver pour lui, comme pour Upamecano ou Musiala : c’est le cas de tous les joueurs, à des moments différents. Si cette option existe, il serait logique de l’utiliser pour avoir la chance, par exemple, de jouer au Real Madrid. C’est un rêve qui pourrait se réaliser et qui, par définition, dépasse le cadre du Borussia Dortmund. »