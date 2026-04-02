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La clause de transfert de Marcus Rashford à Barcelone, d'un montant de 30 millions d'euros : la vérité sur les rumeurs concernant son expiration est révélée, tandis que Manchester United attend la décision
Le bilan de Rashford à Barcelone : buts et passes décisives
Après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière à Aston Villa, Rashford est sorti de sa zone de confort en Premier League avant la saison 2025-2026 en rejoignant la Catalogne. Un contrat initial d'une saison a été conclu avec le Barça, géant de la Liga.
Il a connu un séjour fructueux en Espagne, Rashford ayant inscrit neuf buts et délivré dix passes décisives sous la houlette de Hansi Flick. Il est de nouveau en grâce au sein de l'équipe nationale d'Angleterre et devrait faire partie des plans pour la Coupe du monde 2026.
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Option d'achat : la clause relative aux réclamations a expiré le 31 mars
Reste à savoir dans quel club il évoluera à l'issue de ce tournoi, les spéculations allant bon train quant à son avenir. On affirme depuis un certain temps que le Barça serait désireux de renégocier les termes d'un transfert définitif, cherchant à faire baisser le prix demandé pour le joueur de 28 ans.
Manchester United serait réticent à assouplir ses exigences, les dernières informations indiquant que le club n'a plus à se soucier de cette discussion puisque Barcelone n'a pas déclenché l'option d'achat avant le 31 mars. On dit que le destin de Rashford repose désormais à nouveau entre les mains des Red Devils.
Rumeurs de transfert : Romano fait le point sur le feuilleton Rashford
Le spécialiste des transferts Romano affirme que ce n'est pas le cas. Sur sa chaîne YouTube officielle, alors qu'il faisait le point sur Rashford et sur des rumeurs sans fondement, il a déclaré : « L'information selon laquelle l'option d'achat de 30 millions d'euros de Manchester United au profit de Barcelone aurait expiré fin mars ne correspond pas à ce que m'ont indiqué mes sources.
« Des sources au sein des deux clubs indiquent que l’option de 30 millions d’euros est toujours valable jusqu’à la fin de la saison en cours. Donc, si Barcelone souhaite payer ce montant demain, le club peut toujours recruter Marcus Rashford.
« La décision revient désormais à Barcelone. En coulisses, ils ont déjà conclu un accord avec Rashford sur les conditions personnelles, les négociations étant menées par le joueur, son entourage et son frère. Mais Barcelone souhaite renégocier le contrat avec Manchester United. Pourquoi ? Parce que, financièrement, l’été s’annonce chargé pour le Barça.
« Ils ont plusieurs cibles importantes. Par exemple, au poste de défenseur central, il y a Alessandro Bastoni. Barcelone le veut, le club est en contact avec son entourage, et les discussions sur le salaire et les conditions personnelles ont déjà commencé. Mais les négociations entre les deux clubs n’ont pas encore débuté, et l’Inter ne communique pas de prix. Le club se contente d’indiquer clairement que 50 millions d’euros ne suffiront pas.
« Ensuite, il y a la situation des attaquants. Nous avons mentionné [Robert] Lewandowski. Nous savons que pour Barcelone, et pour le président Joan Laporta, Julian Alvarez reste une cible de rêve. Mais l’Atlético Madrid ne veut absolument pas le vendre cet été. Donc pour l’instant, l’Atlético ne facilite les choses pour personne.
« C’est pourquoi Barcelone préférerait restructurer le contrat de Rashford plutôt que de payer la totalité des 30 millions d’euros. Peut-être un autre prêt, peut-être une formule différente. Le message de Manchester United est simple : ils veulent l’argent. Ils ne veulent pas d’un autre prêt. C’est donc là que réside le fossé entre les deux clubs pour le moment.
« Rashford, quant à lui, est très heureux à Barcelone. Il est très apprécié par Hansi Flick, non seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour sa polyvalence et son professionnalisme. Il n’a jamais posé de problème lorsqu’il a été laissé sur le banc ou remplacé, et cela est très apprécié par l’entraîneur. Mais encore une fois, le point clé reste l’accord financier. »
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Une étincelle éteinte : Rashford a vu sa carrière marquer le pas à Manchester United
Tout au long de la saison 2025-2026, Rashford n'a cessé d'exprimer son bonheur au Camp Nou. Après avoir vu sa carrière stagner à Old Trafford, ce qui l'avait conduit à être prêté à plusieurs reprises, il a retrouvé l'étincelle qui lui manquait aux côtés de Lamine Yamal et de ses coéquipiers.
Selon certaines informations, Barcelone aurait préparé un contrat de trois ans que l'international anglais pourrait signer dès qu'un accord sera trouvé avec Manchester United. De nouvelles sources indiquent que la date butoir pour conclure ce nouvel accord est fixée au 15 juin, soit quatre jours après le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.