La clause de transfert de Marcus Rashford à Barcelone, d'un montant de 30 millions d'euros : la vérité sur les rumeurs concernant son expiration est révélée, tandis que Manchester United attend la décision

Le spécialiste des transferts Romano affirme que ce n'est pas le cas. Sur sa chaîne YouTube officielle, alors qu'il faisait le point sur Rashford et sur des rumeurs sans fondement, il a déclaré : « L'information selon laquelle l'option d'achat de 30 millions d'euros de Manchester United au profit de Barcelone aurait expiré fin mars ne correspond pas à ce que m'ont indiqué mes sources.

« Des sources au sein des deux clubs indiquent que l’option de 30 millions d’euros est toujours valable jusqu’à la fin de la saison en cours. Donc, si Barcelone souhaite payer ce montant demain, le club peut toujours recruter Marcus Rashford.

« La décision revient désormais à Barcelone. En coulisses, ils ont déjà conclu un accord avec Rashford sur les conditions personnelles, les négociations étant menées par le joueur, son entourage et son frère. Mais Barcelone souhaite renégocier le contrat avec Manchester United. Pourquoi ? Parce que, financièrement, l’été s’annonce chargé pour le Barça.

« Ils ont plusieurs cibles importantes. Par exemple, au poste de défenseur central, il y a Alessandro Bastoni. Barcelone le veut, le club est en contact avec son entourage, et les discussions sur le salaire et les conditions personnelles ont déjà commencé. Mais les négociations entre les deux clubs n’ont pas encore débuté, et l’Inter ne communique pas de prix. Le club se contente d’indiquer clairement que 50 millions d’euros ne suffiront pas.

« Ensuite, il y a la situation des attaquants. Nous avons mentionné [Robert] Lewandowski. Nous savons que pour Barcelone, et pour le président Joan Laporta, Julian Alvarez reste une cible de rêve. Mais l’Atlético Madrid ne veut absolument pas le vendre cet été. Donc pour l’instant, l’Atlético ne facilite les choses pour personne.

« C’est pourquoi Barcelone préférerait restructurer le contrat de Rashford plutôt que de payer la totalité des 30 millions d’euros. Peut-être un autre prêt, peut-être une formule différente. Le message de Manchester United est simple : ils veulent l’argent. Ils ne veulent pas d’un autre prêt. C’est donc là que réside le fossé entre les deux clubs pour le moment.

« Rashford, quant à lui, est très heureux à Barcelone. Il est très apprécié par Hansi Flick, non seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour sa polyvalence et son professionnalisme. Il n’a jamais posé de problème lorsqu’il a été laissé sur le banc ou remplacé, et cela est très apprécié par l’entraîneur. Mais encore une fois, le point clé reste l’accord financier. »