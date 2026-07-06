En réponse à plusieurs publications relatant la vive tension entre l’attaquant et le gardien paraguayen Orlando Gill, Amarilla a d’abord réagi en ces termes :

« Un Camerounais colonisé, qui se fait passer sans vergogne pour un Français, rancunier, enrichi depuis peu, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe ; ils n’ont pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné de justesse… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochent aux joueurs de l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir collé une bonne gifle à la fin du match. Et dire que je ne suis pas une fanatique de football. »