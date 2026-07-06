Kylian Mbappé a tenu à répondre à une attaque personnelle particulièrement grave, celle que lui a adressée via X par Celeste Amarilla, une femme politique paraguayenne, après les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, remportés par la France face au Paraguay grâce à un penalty qu'il a lui-même transformé en seconde mi-temps. Mais reprenons les choses dans l'ordre.
Traduit par
La classe politique paraguayenne qualifie l’attaquant français de « Mbappé, un Camerounais qui prétend sans vergogne être français ». La réponse du joueur fuse : « Méprisable et indigne de représenter son pays. »
LE PREMIER ASSAUT
En réponse à plusieurs publications relatant la vive tension entre l’attaquant et le gardien paraguayen Orlando Gill, Amarilla a d’abord réagi en ces termes :
« Un Camerounais colonisé, qui se fait passer sans vergogne pour un Français, rancunier, enrichi depuis peu, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe ; ils n’ont pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné de justesse… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochent aux joueurs de l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir collé une bonne gifle à la fin du match. Et dire que je ne suis pas une fanatique de football. »
LA DEUXIÈME ATTAQUE
Le deuxième message est encore plus grave :
« Ce rustre n’a même pas appris à écrire ; au lieu de lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus cultivés qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Si seulement je lui avais fait un doigt d’honneur, Orlando Gill ! Je le fais au Sénat et il ne se passe rien !!! »
Qui est Celeste Amarilla ?
Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, évolue sur le terrain politique depuis de nombreuses saisons. Connue pour son franc-parler, elle a déjà provoqué plusieurs polémiques avec ses déclarations. Médiatiquement très présente, la parlementaire anime également les réseaux sociaux, où elle exprime sans réserve ses prises de position sur les sujets brûlants de l’actualité.
LA RÉPONSE DE MBAPPÉ
Mbappé a adressé à cette même chaîne une réponse polie, mais ferme.
« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a fait preuve de passion et d’honneur tout au long de la compétition. À cause de votre inconscience et de votre racisme éhonté, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique accomplis par vos joueurs lors de cette Coupe du monde, laissant la place à une femme incompétente qui donne la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais des personnes comme vous avoir la liberté de répandre leur haine et leur racisme à travers le monde. »
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